ПИТИРИМ (СВИРИДОВ)

Биография и служение церкви

Родился в крестьянской семье. В 1903 г. окончил церковно-приходскую школу, после чего стал обучать грамоте детей. В 1904-1907 гг. учился в Иоанно-Богословской церковно-учительской школе. До 1911 г. работал в различных церковно-приходских школах учителем.

С 1913 г. обучался в Саратовской духовной семинарии, которую кончил два года спустя. Тогда же он принимает священнический сан и становится во главе церковно-приходской школы одного из сел Петровского уезда Саратовской губернии.

В первые годы советской власти был настоятелем Покровского храма в Самаре (в те годы – Куйбышеве). В конце 1930-х гг. Свиридов предпринимал попытки сблизиться с обновленцами , но после встречи с митрополитом Сергием (Страгородским) в 1939 г. возвращается в лоно Православной церкви.

В декабре 1941 г. он принимает монашеский постриг и становится епископом Куйбышевским, несмотря на то, что возглавлявший ранее эту епархию Андрей (Комаров) выступал резко против прихода Питирима (Свиридова) на епископскую кафедру в Куйбышеве. Однако, как отмечал патриарший местоблюститель Сергий (Страгородский), впервые с середины 1930-х гг. ему представилась возможность совершить рукоположение архиерея, каковой он и воспользовался. Более того, епископская хиротония Питирима (Свиридова) стала первой за годы Великой Отечественной войны . Помимо этого, в Куйбышеве в декабре 1941 г. располагались эвакуированные туда советские органы власти, представители дипломатического корпуса и иностранные журналисты. Таким образом, советское правительство рассчитывало на широкое международное освещение этого события, стараясь показать свою лояльность в отношении Православной церкви.

Тогда же, в декабре 1941 г. от немецко-фашистских войск была освобождена Калуга, после чего в январе следующего года Питирим (Свиридов) становится епископом Калужским. Благодаря его инициативе верующие Калужской области собирали денежные средства для военного госпиталя Калуги и оказывали раненым всяческую помощь, что вызывало недовольство советских властей. Тем не менее, после войны Питирим (Свиридов) был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1943 г. Питирим (Свиридов) – епископ Курский и Белгородский. В том же году участвовал в работе собора, избравшего митрополита Сергия (Страгородского) Патриархом Московским и всея Руси. С 1945 г. Питирим (Свиридов) – архиепископ, два года спустя он занимает Минскую кафедру. В 1955 г. он был возведен в сан митрополита, а четыре года спустя занимает митрополичью кафедру в Ленинграде. В 1960-1963 гг. Питирим (Свиридов) – митрополит Крутицкий и Коломенский, председатель Комиссии по межхристианским связям при Священном Синоде. Скончался в 1963 г. в Москве.