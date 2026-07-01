ПИТИРИМ (ПТЁР)

ПИТИРИМ (ПЕТР) - российский цер­ков­но-по­ли­тический дея­тель, ар­хи­епи­скоп Ни­же­го­род­ский и Ала­тыр­ский (с 1724 года).

Из се­мьи ста­ро­об­ряд­цев. В начале XVIII века при­сое­ди­нил­ся к официальной Церк­ви, с 1704 года был строи­те­лем Свя­то-Ни­коль­ско­го монастыря в Пе­ре­яс­лав­ле-За­лес­ском, с 1713 года - его игу­ме­ном.

С 1705-1706 годов на­чал мис­сио­нер­скую дея­тель­ность в Кер­жен­ских ски­тах ста­ро­об­ряд­че­ских, бла­го­да­ря ко­то­рой по­лу­чил под­держ­ку и по­кро­ви­тель­ст­во ца­ря Пет­ра I .

В 1716 году Питирим вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой про­ве­де­ния пуб­лич­но­го дис­пу­та с ни­же­го­род­ски­ми ста­ро­об­ряд­ца­ми и с этой це­лью со­ста­вил и от­пра­вил ста­ро­ве­рам 130 во­про­сов о ве­ре. В от­вет они ад­ре­со­ва­ли мис­сио­не­ру свои 240 во­про­сов (смотрите «От­ве­ты дья­ко­но­вы» ), в ко­то­рых по­ка­за­ли про­ти­во­ре­чивость цер­ков­ной ре­фор­мы пат­ри­ар­ха Ни­ко­на. 23 марта (3 апреля) 1719 года Питирим был ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы (с 1724 года - ар­хи­епи­скоп) с на­зна­че­ни­ем на Ни­же­го­род­скую ка­фед­ру, в ок­тяб­ре то­го же го­да про­вёл пуб­лич­ный дис­пут со ста­ро­об­ряд­ца­ми в селе Паф­ну­то­во, в хо­де ко­то­ро­го ста­ро­ве­ры под стра­хом аре­ста и на­ка­за­ний бы­ли вы­ну­ж­де­ны при­знать свою «не­пра­во­ту». От­ве­ты Питирима на 240 во­про­сов ста­ро­об­ряд­цев в 1721 году из­да­ны под названием «Пра­щи­ца ду­хов­ная». Воз­гла­вив Ни­же­го­род­скую епар­хию, Питирим ак­тив­но пре­сле­до­вал ста­ро­об­ряд­цев, при­вле­кая для это­го свет­скую власть.

Ак­тив­ный сто­рон­ник цер­ков­ной по­ли­ти­ки Пет­ра I. С 1730 года - член Свя­тей­ше­го Си­но­да. Соз­да­тель пер­вых цер­ков­ных школ в Ниж­нем Нов­го­ро­де, на ос­но­ве ко­то­рых в 1738 году бы­ла от­кры­та се­ми­на­рия.

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