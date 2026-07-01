ПИТИРИМ (ПТЁР)
ПИТИРИМ (ПЕТР) - российский церковно-политический деятель, архиепископ Нижегородский и Алатырский (с 1724 года).
Из семьи старообрядцев. В начале XVIII века присоединился к официальной Церкви, с 1704 года был строителем Свято-Никольского монастыря в Переяславле-Залесском, с 1713 года - его игуменом.
С 1705-1706 годов начал миссионерскую деятельность в Керженских скитах старообрядческих, благодаря которой получил поддержку и покровительство царя Петра I.
В 1716 году Питирим выступил с инициативой проведения публичного диспута с нижегородскими старообрядцами и с этой целью составил и отправил староверам 130 вопросов о вере. В ответ они адресовали миссионеру свои 240 вопросов (смотрите «Ответы дьяконовы»), в которых показали противоречивость церковной реформы патриарха Никона. 23 марта (3 апреля) 1719 года Питирим был рукоположен в епископы (с 1724 года - архиепископ) с назначением на Нижегородскую кафедру, в октябре того же года провёл публичный диспут со старообрядцами в селе Пафнутово, в ходе которого староверы под страхом ареста и наказаний были вынуждены признать свою «неправоту». Ответы Питирима на 240 вопросов старообрядцев в 1721 году изданы под названием «Пращица духовная». Возглавив Нижегородскую епархию, Питирим активно преследовал старообрядцев, привлекая для этого светскую власть.
Активный сторонник церковной политики Петра I. С 1730 года - член Святейшего Синода. Создатель первых церковных школ в Нижнем Новгороде, на основе которых в 1738 году была открыта семинария.