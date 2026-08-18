ПИТИРИМ (ОКНОВ)

Биография и служение церкви

Родился в семье протоиерея. В 1879 г. окончил гимназию в Риге и переехал в Киев, где поступил в духовную академию. В 1883 г. он оканчивает ее, становится кандидатом богословия и переходит на преподавательскую работу в Киевскую духовную семинарию. В том же году был пострижен в монахи, став вначале иеродиаконом, а затем иеромонахом.

С 1887 г. Питирим (Окнов) – инспектор Ставропольской духовной семинарии, а с 1890 г. ее ректор. В том же году он становится архимандритом. В 1894 г. Питирим (Окнов) становится епископом Новгород-Северским. Два года спустя он переезжает в Тулу, став епископом Тульским и Белевским.

С 1904 г. Питирим (Окнов) – епископ Курский и Белгородский. Год спустя, после начала первой русской революции, он включается в общественно-политическую жизнь своей губернии, став почетным председателем отделения черносотенного Союза русского народа в Курске. В 1909 г. он становится архиепископом и отправляется во Владикавказ, занимать местную епископскую кафедру. Пребывая в Осетии, активно способствовал миссионерской работе Церкви, в особенности в приходах с преобладающим осетинским населением.

С декабря 1913 г. Питирим (Окнов) – архиепископ Самарский и Ставропольский, с июня 1914 г. – экзарх Грузии. С ноября 1915 г. – митрополит Петроградский и Ладожский. Был близок к царской семье. По свидетельству некоторых современников, являлся ставленником Григория Распутина , благодаря чему приобрел определенный политический вес и влияние, как на дела Святейшего синода, так и российского правительства.

После февральской революции 1917 г. был смещен с петроградской кафедры и решением Святейшего синода, согласно собственному прошению, уволен на покой. Однако накануне этого решения был арестован в собственных покоях в Александро-Невской Лавре и доставлен к А.Керенскому , видимо это и подтолкнуло его к решению оставить кафедру. После этого он переехал в Пятигорск, где проживал на территории подворья Второ-Афонского Бештаугорского монастыря. В начале 1920 г. перебирается в Екатеринодар, готовясь покинуть Россию в связи с окончательным установлением советской власти на юге страны. Не дождавшись начала эвакуации, умер в феврале 1920 г. Похоронен в Екатерининском соборе г. Екатеринодара (сейчас - Краснодар). Отпевания проводил Антоний (Храповицкий).