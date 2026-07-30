ПИТЕШТИ
ПИТЕШТИ - город на юге Румынии, в исторической области Мунтения, административный центр жудеца (уезда) Арджеш.
Население 167,7 тысяч человек (2014 год). Расположен на севере Нижнедунайской равнины, у подножия Южных Карпат, на реке Арджеш (бассейн реки Дунай), напротив места впадения в неё реки Рыу-Доамней. Узел автомобильных и железных дорог. Ближайшие международные аэропорты - имени Анри Коандэ (Отопени) и Бэняса - имени Аурела Влайку в Бухаресте (оба - в 100 км к юго-востоку от города) и в Крайове (в 100 км к юго-западу).
В III веке до н.э. территория современного Питешти была заселена дакийскими племенами. После завоевания римлянами (106 год н.э.) входила в состав пров. Нижняя Мёзия, затем Дакии. В III веке здесь располагался римский военный лагерь Албота (Albota). Первое письменное упоминание - в дарственной грамоте господаря Мирчи Старого (1388 год). В 1510 году упоминается как город (oraș). В XV- XVII веках - временная резиденция ряда господарей Валахии. В Питешти имели владения представители наиболее знатных румынских родов (Кантакузены, Крайовешти и другие). В XVII-XVIII веках неоднократно страдал от военных действий. В 1601 году место сражений войск господаря Раду Шербана с турецкой армией и крымскими татарами. В ходе австро-турецких войн 1683-1699, 1716-1718, 1737-1739 годов (смотрите Австро-турецкие войны XVI-XVIII веков) австрийские войска неоднократно занимали Питешти, но затем оставляли его. В 1821 году - один из центров восстания Т. Владимиреску. После образования Румынии (1861 год) развитие Питешти ускорилось. В 1872 году соединён железной дорогой с Бухарестом. Был известен как один из центров влияния Национал-либеральной партии Румынии, близ Питешти располагались владения могущественной семьи Брэтиану. Во время Первой мировой войны оккупирован германскими и австрийскими войсками (1916 год), в период Второй мировой войны пострадал от бомбардировок американской авиации (1944 год). В 1950-1952, 1956-1968 годы - административный центр области Арджеш, в 1952-1956 годах - области Питешти. С 1968 года - административный центр уезда (жудеца) Арджеш.
На главной площади расположены здания Галереи современного искусства (1886 год, архитектор И. Соколеску), Драматического театра имени А. Давила (1910-1915 годы, перестроено в 1948 году), городской администрации (1933 года, архитектор С. Чортан) и памятник господарю Валахии Мирчи Старому. Близ площади - трёхглавый кафедральный собор Святого Георгия (1656 год) и бывшее здание администрации уезда в стиле неоклассицизма (1898-1899 годы, архитектор Д. Маймаролу; ныне Краеведческий музей). Среди других православных церквей: Святой Троицы (1626 год, перестроена в 1974 году), деревянная Святой Параскевы Пятницы (1627 год, перестроена в XIX веке), Успения Богородицы (1689 год), Святого Иоанна Крестителя (1728 год, восстановлена в 1806 году), Небесного воинства (Архангелов Михаила и Гавриила; 1752 год), Пресвятой Богородицы (1795 год), Святого пророка Илии (1826-1828 годы). В парке Тривале расположен православный монастырь (основан в XV веке) с церковью Святой Троицы (1677-1688 годы). Также сохранились: греческая церковь Благовещения (Святого Мины Котуанского; 1564 год, перестроена в 1712 и 1914 годах), армянская церковь Святого Иоанна Крестителя (1852 год), римско-католическая церковь Святых Петра и Павла в стиле неоготики (1896 год), синагога (1919-1925 годов). Сохранились дома зажиточных горожан XVIII - начала XX веков; гостиница «Габровени» (1877 год), здание кинотеатра «Модерн» (1910 год, архитектор Э. Лэзэреску) и другие. В 1920-1930-е годы построены здания школы имени З. Голеску (1924 год, архитектор И. Фалкер), военного клуба (1938-1940 годы, архитектор О. Дойческу), так называемые Ворота героев (1926 год). Дворец молодёжи (1951-1952 годы) и другие. Мемориал рум. солдатам, павшим в русско-турецкой войне 1877-1878 годов (1907 год). Памятники А. Кузе, Й. Брэтиану Старшему, Н. Бэлческу и другим.
Питешти - важный центр науки, образования и культуры Румынии. Среди науч. учреждений - институт ядерных исследований (1971 год), научно-исследовательский институт плодоводства. Государственный университет Питешти (1962 год, статус университета с 1991 года). Городская библиотека имени Д. Голеску (1869 год). Краеведческий музей (1928 год); дом-музей писателя Л. Ребряну (1969 год). Галереи: современного искусства (1969 год), наивного искусства (1971 год; первая в стране). Драматические театры - имени А. Давилы (1948 год; в его составе кукольный театр, 1949 года), «Эстрада» (1958 год; под открытым небом) и «Студио 125» (1975 год). Зоопарк (1900 год).
В Питешти - футбольный клуб «Арджеш Питешти» (выступает в Национальной высшей лиге), две мужские баскетбольные («BCA Pitești» и «BCMUS Pitești») и женская волейбольная («Арджеш Волей Питешти») команды. Среди спортивных сооружений - стадион «Николае Добрин» (1964 год), гребная трасса для каноэ (на водохранилище Будяза, в 7 км выше по течению реки Арджеш). Ежегодно проводится теннисный турнир «Challenger».
Питешти - центр крупного индустриального узла, специализирующегося на автомобильной промышленности, нефтепереработке и нефтехимии. Основная часть автомобилестроительных предприятий размещается в северо-восточном пригороде Миовени, в том числе крупнейший в Юго-Восточной Европе автомобильный завод компании «Automobile Dacia» (в составе французского «Renault»; 329,9 тысяч автомобилей, 2011 год; также выпуск коробок передач, двигателей, задних и передних мостов, подрамников) и предприятия по произ-ву разл. автокомплектующих. Несколько заводов автокомплектующих действуют в самом Питешти. Один из основных работодателей - НПЗ австрийской компании OMV (мощность 6,5 миллионов тонн сырой нефти в год). На его базе действует нефтехимический завод компании «Petrochemical Arges» (в структуре государственной компании «Oltchim»; производство этилена и пропилена). Производство продуктов питания, вина, хлопчатобумажных тканей, одежды, обуви, а также электродвигателей для бытовых электроприборов, пиломатериалов, мебели и так далее. ТЭС (мощность 136 МВт). Ежегодный международный фестиваль цветов «Симфония тюльпанов» (с 1978 года).
В 5 км к востоку от Питешти, близ города Штефэнешти, - усадебный комплекс семьи Брэтиану (1905-1912 годы, архитектор Питешти Антонеску), церковь Святого Иоанна Крестителя (1898-1921 годы, архитектор А. Леконт дю Нуи), в 10 км к северу - Музейный комплекс под открытым небом «Голешти»; в Мьовени - православная церковь Введения во храм Богородицы (1571-1573 годы, перестроена в 1827-1834 годах).