ПИТЕШТИ

ПИТЕШТИ - го­род на юге Ру­мы­нии, в ис­то­рической области Мун­те­ния, административный центр жу­де­ца (уез­да) Ард­жеш.

Население 167,7 тысяч человек (2014 год). Рас­по­ло­жен на се­ве­ре Ниж­не­ду­най­ской рав­ни­ны, у под­но­жия Южных Кар­пат, на реке Ард­жеш (бас­сейн реки Ду­най), на­про­тив мес­та впа­де­ния в неё реки Рыу-До­ам­ней. Узел ав­томо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Бли­жай­шие меж­ду­народные аэро­пор­ты - имени Ан­ри Ко­андэ (Ото­пе­ни) и Бэ­ня­са - имени Ауре­ла Влай­ку в Бу­ха­ре­сте (оба - в 100 км к юго-во­сто­ку от го­ро­да) и в Край­ове (в 100 км к юго-за­па­ду).

В III веке до н.э. тер­ри­то­рия современного Питешти была за­се­ле­на да­кий­ски­ми пле­ме­на­ми. По­сле за­вое­ва­ния рим­ля­на­ми (106 год н.э.) вхо­ди­ла в со­став пров. Ниж­няя Мё­зия, за­тем Да­кии. В III веке здесь рас­по­ла­гал­ся римский во­енный ла­герь Ал­бо­та (Albota). Пер­вое письменное упо­ми­на­ние - в дар­ст­вен­ной гра­мо­те гос­по­да­ря Мир­чи Ста­рого (1388 год). В 1510 году упо­ми­на­ет­ся как го­род (oraș). В XV- XVII веках - временная ре­зи­ден­ция ря­да гос­по­да­рей Ва­ла­хии. В Питешти име­ли вла­де­ния пред­ста­ви­те­ли наи­бо­лее знат­ных румынских ро­дов (Кан­та­ку­зе­ны, Край­о­веш­ти и другие). В XVII-XVIII веках не­од­но­крат­но стра­дал от во­енных дей­ст­вий. В 1601 году ме­сто сра­же­ний войск гос­по­да­ря Ра­ду Шер­ба­на с турецкой ар­ми­ей и крым­ски­ми та­та­ра­ми. В хо­де ав­ст­ро-турецких войн 1683-1699, 1716-1718, 1737-1739 годов (смотрите Ав­ст­ро-ту­рец­кие вой­ны XVI-XVIII веков ) австрийские вой­ска не­од­но­крат­но за­ни­ма­ли Питешти, но за­тем ос­тав­ля­ли его. В 1821 году - один из цен­тров вос­ста­ния Т. Вла­ди­ми­ре­ску. По­сле об­ра­зо­ва­ния Ру­мы­нии (1861 год) раз­ви­тие Питешти ус­ко­ри­лось. В 1872 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Бу­ха­ре­стом. Был из­вес­тен как один из цен­тров влия­ния На­цио­нал-ли­бе­раль­ной пар­тии Ру­мы­нии, близ Питешти рас­по­ла­га­лись вла­де­ния мо­гу­щественной се­мьи Брэ­тиа­ну. Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ван германскими и австрийскими вой­ска­ми (1916 год), в пе­ри­од Второй ми­ро­вой вой­ны по­стра­дал от бом­бар­ди­ро­вок американской авиа­ции (1944 год). В 1950-1952, 1956-1968 годы - административный центр области Ар­д­жеш, в 1952-1956 годах - области Пи­теш­ти. С 1968 года - административный центр уез­да (жу­де­ца) Ард­жеш.

На главной пло­ща­ди рас­по­ло­же­ны зда­ния Га­ле­реи современного искусства (1886 год, архитектор И. Со­ко­ле­ску), Дра­ма­тического те­ат­ра имени А. Да­ви­ла (1910-1915 годы, пе­ре­строе­но в 1948 году), городской ад­ми­ни­ст­ра­ции (1933 года, архитектор С. Чор­тан) и па­мят­ник гос­по­да­рю Ва­ла­хии Мир­чи Ста­ро­му. Близ пло­ща­ди - трёхгла­вый ка­фед­раль­ный со­бор Святого Ге­ор­гия (1656 год) и бывшее зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции уез­да в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1898-1899 годы, архитектор Д. Май­ма­ро­лу; ны­не Крае­ведческий му­зей). Сре­ди других пра­во­слав­ных церк­вей: Святой Трои­цы (1626 год, пе­ре­строе­на в 1974 году), де­ревянная Святой Па­ра­ске­вы Пят­ни­цы (1627 год, пе­ре­строе­на в XIX веке), Ус­пе­ния Бо­го­ро­ди­цы (1689 год), Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (1728 год, вос­ста­нов­ле­на в 1806 году), Не­бес­но­го во­ин­ст­ва (Ар­хан­ге­лов Ми­хаи­ла и Гав­рии­ла; 1752 год), Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1795 год), Святого про­ро­ка Илии (1826-1828 годы). В пар­ке Три­ва­ле рас­по­ло­жен пра­во­слав­ный мо­на­стырь (ос­но­ван в XV веке) с церковью Святой Трои­цы (1677-1688 годы). Так­же со­хра­ни­лись: греческая церковь Бла­го­ве­ще­ния (Святого Ми­ны Ко­ту­ан­ско­го; 1564 год, пе­ре­строе­на в 1712 и 1914 годах), армянская церковь Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (1852 год), рим­ско-ка­то­лическая церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в сти­ле нео­го­ти­ки (1896 год), си­на­го­га (1919-1925 годов). Со­хра­ни­лись до­ма за­жи­точ­ных го­ро­жан XVIII - начала XX веков; гос­ти­ни­ца «Габ­ро­ве­ни» (1877 год), зда­ние ки­но­те­ат­ра «Мо­дерн» (1910 год, архитектор Э. Лэ­зэ­ре­ску) и другие. В 1920-1930-е годы по­строе­ны зда­ния шко­лы имени З. Го­ле­ску (1924 год, архитектор И. Фал­кер), во­енного клу­ба (1938-1940 годы, архитектор О. Дой­че­ску), так называемые Во­ро­та ге­ро­ев (1926 год). Дво­рец мо­ло­дё­жи (1951-1952 годы) и другие. Ме­мо­ри­ал рум. сол­да­там, пав­шим в русско-турецкой вой­не 1877-1878 годов (1907 год). Па­мят­ни­ки А. Ку­зе, Й. Брэ­ти­а­ну Стар­ше­му, Н. Бэл­че­ску и другим.

Питешти - важ­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Ру­мы­нии. Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний - институт ядер­ных ис­сле­до­ва­ний (1971 год), научно-исследовательский институт пло­до­вод­ст­ва. Государственный университет Питешти (1962 год, ста­тус университета с 1991 года). Городская библиотека имени Д. Го­ле­ску (1869 год). Крае­ведческий му­зей (1928 год); дом-му­зей пи­са­те­ля Л. Ре­б­ря­ну (1969 год). Га­ле­реи: современного искусства (1969 год), на­ив­но­го ис­кус­ст­ва (1971 год; пер­вая в стра­не). Дра­ма­тические те­ат­ры - имени А. Да­ви­лы (1948 год; в его со­ста­ве ку­коль­ный те­атр, 1949 года), «Эс­т­ра­да» (1958 год; под от­кры­тым не­бом) и «Сту­дио 125» (1975 год). Зоо­парк (1900 год).

В Питешти - фут­боль­ный клуб «Ард­жеш Пи­теш­ти» (вы­сту­па­ет в Национальной выс­шей ли­ге), две муж­ские бас­кет­боль­ные («BCA Pitești» и «BCMUS Pitești») и жен­ская во­лей­боль­ная («Ард­жеш Во­лей Пи­теш­ти») ко­ман­ды. Сре­ди спор­тив­ных со­ору­же­ний - ста­ди­он «Ни­ко­лае Доб­рин» (1964 год), греб­ная трас­са для ка­ноэ (на во­до­хра­ни­ли­ще Бу­дя­за, в 7 км вы­ше по те­че­нию реки Ард­жеш). Еже­год­но про­во­дит­ся тен­нис­ный тур­нир «Challenger».

Питешти - центр круп­но­го ин­ду­ст­ри­аль­но­го уз­ла, спе­циа­ли­зи­рую­ще­го­ся на ав­то­мо­биль­ной промышленности, неф­те­пе­ре­ра­бот­ке и неф­те­хи­мии. Основная часть ав­то­мо­би­ле­стро­ительных пред­при­ятий раз­ме­ща­ет­ся в северо-восточном при­го­ро­де Мио­ве­ни, в том числе круп­ней­ший в Юго-Восточной Ев­ро­пе ав­то­мо­биль­ный за­вод ком­па­нии «Automobile Dacia» (в со­ста­ве французского «Renault»; 329,9 тысяч ав­то­мо­би­лей, 2011 год; так­же вы­пуск ко­ро­бок пе­ре­дач, дви­га­те­лей, зад­них и пе­ред­них мос­тов, под­рам­ни­ков) и пред­при­ятия по про­из-ву разл. ав­то­ком­плек­тую­щих. Нес­коль­ко за­во­дов ав­то­комп­лек­тую­щих дейст­ву­ют в са­мом Питешти. Один из основных ра­бо­то­да­те­лей - НПЗ австрийской ком­па­нии OMV (мощ­ность 6,5 миллионов тонн сы­рой неф­ти в год). На его ба­зе дей­ст­ву­ет неф­те­хи­мический за­вод ком­па­нии «Pet­rochemical Arges» (в струк­ту­ре государственной ком­па­нии «Oltchim»; про­изводство эти­ле­на и про­пи­ле­на). Про­изводство про­дук­тов пи­та­ния, ви­на, хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней, одеж­ды, обу­ви, а так­же элек­тро­дви­га­те­лей для бы­то­вых элек­тро­при­бо­ров, пи­ло­ма­те­риа­лов, ме­бе­ли и так далее. ТЭС (мощ­ность 136 МВт). Еже­год­ный меж­ду­народный фес­ти­валь цве­тов «Сим­фо­ния тюль­па­нов» (с 1978 года).

В 5 км к вос­то­ку от Питешти, близ города Ште­фэ­неш­ти, - уса­деб­ный ком­плекс се­мьи Брэ­тиа­ну (1905-1912 годы, архитектор Питешти Ан­то­не­ску), церковь Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (1898-1921 годы, архитектор А. Ле­конт дю Нуи), в 10 км к се­ве­ру - Му­зей­ный комп­лекс под от­кры­тым не­бом «Го­леш­ти»; в Мьо­ве­ни - пра­во­слав­ная церковь Вве­де­ния во храм Бо­го­ро­ди­цы (1571-1573 годы, пе­ре­строе­на в 1827-1834 годах).

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