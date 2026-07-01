ПИТЕРСОН ОСКАР

ПИТЕРСОН ОСКАР - ка­надский пиа­нист , один из круп­ней­ших джа­зо­вых пиа­ни­стов XX века.

Сис­те­ма­тического музыкального об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил.

Карь­ер­ное вос­хо­ж­де­ние на­чал в 1949 году с вы­сту­п­ле­ния в джа­зо­вом кон­цер­те в нью-йорк­ском Кар­не­ги-хол­ле (в рам­ках те­ма­тической се­рии «Jazz at the Philharmonic», по про­тек­ции им­пре­са­рио Н. Гран­ца). В 1953 году ор­га­ни­зо­вал пер­вое собственное джа­зо­вое трио (с ги­та­ри­стом и кон­тра­ба­си­стом, в 1958 году ги­та­ри­ста за­ме­нил удар­ник), со­сто­яв­шее из му­зы­кан­тов-аф­роа­ме­ри­кан­цев; с боль­шим ус­пе­хом вы­сту­пал с ним в раз­ных стра­нах, уча­ст­во­вал в ме­ж­ду­народных джа­зо­вых фес­ти­ва­лях (в том числе в Мон­трё) до 1965 года. В даль­ней­шем ор­га­ни­зо­вал ещё не­сколько джа­зо­вых ан­самб­лей. С начала 1970-х годов да­вал соль­ные кон­цер­ты, про­дол­жая вы­сту­пать в ан­самб­лях со мно­ги­ми вы­даю­щи­ми­ся джа­зо­вы­ми му­зы­кан­та­ми (сре­ди му­зы­кан­тов бо­лее мо­ло­до­го по­ко­ле­ния - амер. пиа­нист Хер­би Хен­кок), а так­же с ака­де­мическими сим­фо­ническими ор­ке­ст­ра­ми.

В 1985-1994 годах пре­по­да­вал в Йорк­ском университете в То­рон­то.

В 1993 году за­вер­шил ак­тив­ную га­ст­роль­ную дея­тель­ность, про­дол­жая вы­пус­кать аль­бо­мы за­пи­сей и из­ред­ка по­яв­ля­ясь на эс­т­ра­де.

Сре­ди других джа­зо­вых пиа­ни­стов вы­де­лял­ся фи­ли­гран­ной вир­ту­оз­ной тех­ни­кой и ис­клю­чи­тель­ным свин­го­вым «драй­вом». В фортепианной фак­ту­ре его им­про­ви­за­ций кри­ти­ки от­ме­ча­ли пре­ем­ст­вен­ность с позд­не­ро­ман­тической му­зы­кой (осо­бен­но Ф. Лис­та ), в гар­мо­нии - влия­ние французского музыкального им­прес­сио­низ­ма. Ав­тор сборника джа­зо­вых уп­раж­не­ний в различных сти­лях и жан­рах (1965 год).

Сочинения:

Jazz exercises and pieces for the young jazz pianist. Miami Beach, 1965;

A jazz odys­sey. L., 2002 (with R. Palmer).

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