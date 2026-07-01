ПИТЕРСОН ОСКАР
ПИТЕРСОН ОСКАР - канадский пианист, один из крупнейших джазовых пианистов XX века.
Систематического музыкального образования не получил.
Карьерное восхождение начал в 1949 году с выступления в джазовом концерте в нью-йоркском Карнеги-холле (в рамках тематической серии «Jazz at the Philharmonic», по протекции импресарио Н. Гранца). В 1953 году организовал первое собственное джазовое трио (с гитаристом и контрабасистом, в 1958 году гитариста заменил ударник), состоявшее из музыкантов-афроамериканцев; с большим успехом выступал с ним в разных странах, участвовал в международных джазовых фестивалях (в том числе в Монтрё) до 1965 года. В дальнейшем организовал ещё несколько джазовых ансамблей. С начала 1970-х годов давал сольные концерты, продолжая выступать в ансамблях со многими выдающимися джазовыми музыкантами (среди музыкантов более молодого поколения - амер. пианист Херби Хенкок), а также с академическими симфоническими оркестрами.
В 1985-1994 годах преподавал в Йоркском университете в Торонто.
В 1993 году завершил активную гастрольную деятельность, продолжая выпускать альбомы записей и изредка появляясь на эстраде.
Среди других джазовых пианистов выделялся филигранной виртуозной техникой и исключительным свинговым «драйвом». В фортепианной фактуре его импровизаций критики отмечали преемственность с позднеромантической музыкой (особенно Ф. Листа), в гармонии - влияние французского музыкального импрессионизма. Автор сборника джазовых упражнений в различных стилях и жанрах (1965 год).
Сочинения:
Jazz exercises and pieces for the young jazz pianist. Miami Beach, 1965;
A jazz odyssey. L., 2002 (with R. Palmer).