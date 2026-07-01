ПИТЕРМАРИЦБУРГ
ПИТЕРМАРИЦБУРГ - город на востоке ЮАР, административный центр провинции Квазулу-Натал.
Население около 750 тысяч человек (2014 год); быстро растёт за счёт притока сельского населения. Расположен в предгорьях Драконовых гор, на реке Мсундузи. Узел автомобильных и железных дорог. Аэропорт.
Основан в 1838 году в период «Великого трека» бурскими колонистами. Назван предположительно в честь лидеров буров Питера Ретифа и Герхарда Марица, убитых зулу. Столица бурской республики Наталь (Натал), с 1843 года - административный центр британской колонии Натал, с 1910 года - провинция Натал Южно-Африканского Союза (с 1961 года - ЮАР). С 1994 года - административный центр провинции Квазулу-Натал.
Историческая часть Питермарицбурга сохранила регулярную планировку середины XIX века и застройку второй половины XIX - начала XX веков под влиянием современной английской архитектуры (в русле викторианского стиля и эдвардианского стиля). Среди достопримечательностей Питермарицбург: форт Нейпир (1843-1845 годы), церковь Святого Петра (1851-1857 годы), старое здание Верховного суда и почтамта (1864-1875 годы, архитектор П. Патерсон; ныне Художественная галерея Тейтем), здание законодательного собрания (1887-1889 годы, предположительно архитектор Ф.М. Даджен), Ратуша (1891-1893 и 1898-1901 годы, архитектор У. Стрит-Уилсон), здания колониального управления (1895-1901 годы, архитектор У.Г. Пауэлл), почтамта (1901-1907 годы, архитектор У. Лукас), Музея Квазулу-Натал (1902-1903 годы, архитектор А.Э. Дейнтон), Bank of Africa (около 1905 года, архитектурное бюро «Street-Wilson & Paton»). Среди построек конца XX века - Собор Рождества в стиле постмодернизма (1983 год, архитектор Г. Каммейер и другие). Парк Александры (1863 год, архитектор Н. Уилер). Ботанический сад (основан в 1874 году, генплан С. Тодда).
Питермарицбург - важный центр науки, образования и культуры ЮАР. Кампус университета Квазулу-Натал, одного из крупнейших в стране (образован в 2004 году); включает институты - лютеранский теологический, природных ресурсов. Объединённый библейский институт (1942 год). Библиотека имени Б. Хед (1850 год). Музеи: Квазулу-Натал (1904 год), железнодорожный Квазулу-Натал, дом Макрори (в 1870-1892 годах - резиденция епископа Натала; собраны предметы быта и церковная утварь XIX века). Художественная галерея Тейтем (1903 год). Театры: «Хексагон» (при Университете Квазулу-Натал, драматические спектакли), имени У. Черчилля (основан в 1971 году; мюзиклы и другие направления).
Среди наиболее популярных спортивных состязаний: международный, так называемый ультрамарафон «Комрадс» (с 1921 года; дистанция 89 км, около 15 тысяч участников; ежегодно проходит между Питермарицбург и Дурбаном), международный марафон по гребле на байдарках и каноэ (с 1951 года).
Питермарицбург - второй по значимости (после Дурбана) экономический центр провинции Квазулу-Натал. Основа городской экономики - промышленное производство. Ведущие отрасли: металлообработка (производство алюминиевых конструкций - завод компании «Hulamin», одно из ведущих профильных предприятий страны; режущего инструмента и многое другое), машиностроение (производство кондиционеров - завод германской компании «Trox», вентиляционного и холодильного оборудования, сельскохозяйственной техники и так далее) и химическая промышленность (в том числе химикаты для производства резины и клеёв - предприятие компании «Anchor Chemicals»; фармацевтическая продукция - завод германской компании «Bayer»). Производство ковровых покрытий, дубильных веществ для кожевенной промышленности (на базе местного растительного сырья). Пищевая промышленность специализируется на переработке молока и производстве молочной продукции (Питермарицбург - центр важного района молочного и мясного скотоводства на востоке ЮАР), растительного масла. Основные сектора сферы услуг: туристический бизнес, культура и образование, административные и финансовые услуги (в Питермарицбурге - филиалы ряда крупных национальных и иностранных банков). Основные виды туризма - культурно-познавательный (в том числе сельский), рекреационный, спортивно-оздоровительный, деловой (на территории комплекса «Royal Showgrounds» ежегодно проходят одна из крупнейших в стране сельскохозяйственных выставок, конференции и другие массовые мероприятия, которые посещают до 220 тысяч человек в год). На обслуживание внутренних и иностранных туристов ориентированы многочисленные антикварные и сувенирные магазины, рестораны, казино.
В 70 км от Питермарицбурга - национальный парк Дракенсберг (Укхахламба) в Драконовых горах, объект Всемирного наследия.