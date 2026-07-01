ПИТЕРМАРИЦБУРГ

ПИТЕРМАРИЦБУРГ - го­род на вос­то­ке ЮАР, административный центр провинции Ква­зу­лу-На­тал.

Население около 750 тысяч человек (2014 год); бы­ст­ро рас­тёт за счёт при­то­ка сель­ско­го на­се­ле­ния. Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях Дра­ко­но­вых гор, на реке Мсун­ду­зи. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1838 году в пе­ри­од «Ве­ли­ко­го тре­ка» бур­ски­ми ко­ло­ни­ста­ми. На­зван пред­по­ло­жи­тель­но в честь ли­де­ров бу­ров Пи­те­ра Ре­ти­фа и Гер­хар­да Ма­ри­ца, уби­тых зу­лу. Сто­ли­ца бур­ской рес­пуб­ли­ки На­таль (На­тал), с 1843 года - административный центр британской ко­ло­нии На­тал, с 1910 года - провинция На­тал Южно-Африканского Сою­за (с 1961 года - ЮАР). С 1994 года - административный центр провинции Ква­зу­лу-На­тал.

Ис­то­рическая часть Питермарицбурга со­хра­ни­ла ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку середины XIX века и за­строй­ку второй половины XIX - начала XX веков под влия­ни­ем современной английской ар­хи­тек­ту­ры (в рус­ле вик­то­ри­ан­ско­го сти­ля и эд­вар­ди­ан­ско­го сти­ля). Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей Питермарицбург: форт Ней­пир (1843-1845 годы), церковь Святого Пет­ра (1851-1857 годы), ста­рое зда­ние Вер­хов­но­го суда и поч­там­та (1864-1875 годы, архитектор П. Па­тер­сон; ны­не Ху­дожественная га­ле­рея Тей­тем), зда­ние за­ко­но­дательного со­б­ра­ния (1887-1889 годы, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор Ф.М. Дад­жен), Ра­ту­ша (1891-1893 и 1898-1901 годы, архитектор У. Стрит-Уил­сон), зда­ния ко­ло­ни­аль­но­го управ­ле­ния (1895-1901 годы, архитектор У.Г. Па­у­элл), поч­там­та (1901-1907 годы, архитектор У. Лу­кас), Му­зея Ква­зу­лу-На­тал (1902-1903 годы, архитектор А.Э. Дейн­тон), Bank of Africa (около 1905 года, ар­хитектурное бю­ро «Street-Wilson & Pa­ton»). Сре­ди по­стро­ек конца XX века - Со­бор Ро­ж­де­ст­ва в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (1983 год, архитектор Г. Кам­мей­ер и другие). Парк Алек­сан­д­ры (1863 год, архитектор Н. Уи­лер). Бо­та­нический сад (ос­но­ван в 1874 году, ген­план С. Тод­да).

Питермарицбург - важ­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры ЮАР. Кам­пус университета Ква­зу­лу-На­тал, од­но­го из круп­ней­ших в стра­не (об­ра­зо­ван в 2004 году); вклю­ча­ет институты - лю­те­ран­ский тео­ло­ги­че­ский, при­род­ных ре­сур­сов. Объ­е­ди­нён­ный биб­лей­ский институт (1942 год). Библиотека имени Б. Хед (1850 год). Му­зеи: Ква­зу­лу-На­тал (1904 год), же­лез­но­до­рож­ный Ква­зу­лу-На­тал, дом Мак­ро­ри (в 1870-1892 годах - ре­зи­ден­ция епи­ско­па На­та­ла; со­б­ра­ны пред­ме­ты бы­та и цер­ков­ная ут­варь XIX века). Ху­дожественная га­ле­рея Тей­тем (1903 год). Те­ат­ры: «Хек­са­гон» (при Университете Ква­зу­лу-На­тал, дра­ма­тические спек­так­ли), имени У. Чер­чил­ля (ос­но­ван в 1971 году; мю­зик­лы и другие направления).

Сре­ди наи­бо­лее по­пу­ляр­ных спор­тив­ных со­стя­за­ний: ме­ж­ду­народный, так называемый ульт­ра­ма­ра­фон «Ком­радс» (с 1921 года; дис­тан­ция 89 км, около 15 тысяч уча­ст­ни­ков; еже­год­но про­хо­дит ме­ж­ду Питермарицбург и Дур­ба­ном), ме­ж­ду­народный ма­ра­фон по греб­ле на бай­дар­ках и ка­ноэ (с 1951 года).

Питермарицбург - вто­рой по зна­чи­мо­сти (по­сле Дур­ба­на) эко­но­мический центр провинции Ква­зу­лу-На­тал. Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - промышленное про­изводство. Ве­ду­щие от­рас­ли: ме­тал­ло­об­ра­бот­ка (про­изводство алю­ми­ние­вых кон­ст­рук­ций - за­вод ком­па­нии «Hula­min», од­но из ве­ду­щих про­филь­ных пред­при­ятий стра­ны; ре­жу­ще­го ин­ст­ру­мен­та и многое другое), ма­ши­но­строе­ние (про­изводство кон­ди­цио­неров - за­вод германской ком­па­нии «Trox», вен­ти­ля­ци­он­но­го и хо­ло­диль­но­го обо­ру­до­ва­ния, сельскохозяйственной тех­ни­ки и так далее) и хи­мическая промышленность (в том числе хи­ми­ка­ты для про­изводства ре­зи­ны и кле­ёв - пред­при­ятие ком­па­нии «Anchor Chemicals»; фар­ма­цев­тическая про­дук­ция - за­вод германской ком­па­нии «Bayer»). Про­изводство ков­ро­вых по­кры­тий, ду­биль­ных ве­ществ для ко­же­вен­ной промышленности (на ба­зе ме­ст­но­го рас­тительного сы­рья). Пи­ще­вая промышленность спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на пе­ре­ра­бот­ке мо­ло­ка и про­изводстве мо­лоч­ной про­дук­ции (Питермарицбург - центр важ­но­го рай­она мо­лоч­но­го и мяс­но­го ско­то­вод­ст­ва на вос­то­ке ЮАР), рас­тительного мас­ла. Основные сек­то­ра сфе­ры ус­луг: ту­ри­стический биз­нес, куль­ту­ра и об­ра­зо­ва­ние, административные и фи­нан­со­вые ус­лу­ги (в Питермарицбурге - фи­лиа­лы ря­да круп­ных национальных и иностранных бан­ков). Основные ви­ды ту­риз­ма - куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный (в том числе сель­ский), рек­реа­ци­он­ный, спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ный, де­ло­вой (на тер­ри­то­рии ком­плек­са «Royal Showgrounds» еже­год­но про­хо­дят од­на из круп­ней­ших в стра­не сельскохозяйственных вы­ста­вок, кон­фе­рен­ции и другие мас­со­вые ме­ро­прия­тия, ко­то­рые по­се­ща­ют до 220 тысяч человек в год). На об­слу­жи­ва­ние внутренних и иностранных ту­ри­стов ори­ен­ти­ро­ва­ны мно­го­численные ан­тик­вар­ные и су­ве­нир­ные ма­га­зи­ны, рес­то­ра­ны, ка­зи­но.

В 70 км от Питермарицбурга - национальный парк Дра­кенс­берг (Ук­ха­хлам­ба) в Дра­ко­но­вых го­рах, объ­ект Все­мир­но­го на­сле­дия.

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