ПИТЕРБОРО

ПИТЕРБОРО - го­род в Ве­ли­ко­бри­та­нии , в Восточной Анг­лии, в сев. час­ти граф­ст­ва Кем­бридж­шир; име­ет ста­тус уни­тар­но­го об­ра­зо­ва­ния (с 1998 года).

Население 207 тысяч человек (2013 год; в том числе 16,2% - им­ми­гран­ты). Рас­по­ло­жен на реке Нин, в 120 км к се­ве­ру от Лон­до­на. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - Стан­стед (в со­ста­ве Лон­дон­ско­го авиа­уз­ла).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как Мидс­хам­стед в V-VI веках, од­на­ко по­се­ле­ния (римский форт, по­се­ле­ния анг­лов) на его мес­те су­ще­ст­во­ва­ли и в бо­лее ран­ний пе­ри­од. В 655 году аб­бат Сак­свульф с раз­ре­ше­ния пер­во­го хри­сти­ан­ско­го ко­ро­ля Мер­сии Пе­ды (умер в 656 году) ос­но­вал мо­на­стырь. С конца X века, по­сле об­не­се­ния мо­на­сты­ря за­щит­ны­ми сте­на­ми, по­се­ле­ние упо­ми­на­ет­ся под назвунием Бург, позд­нее - как Питерборо. Пер­вая хар­тия, да­ро­ван­ная Питерборо аб­ба­том, от­но­сит­ся к 1260-м годам. В 1541 году мо­на­стыр­ские вла­де­ния се­ку­ля­ри­зи­ро­ва­ны Ген­ри­хом VIII . В XIII - XVIII веках круп­ный тор­го­вый центр Восточной Анг­лии, ме­сто про­ве­де­ния яр­ма­рок. В хо­де Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII в ека, в 1643 году, ар­мия пар­ла­мен­та раз­гра­би­ла со­бор и унич­то­жи­ла мно­же­ст­во средневековых ру­ко­пи­сей. В 1850 году че­рез Питерборо про­шла Боль­шая Се­вер­ная железная дорога (Лон­дон - Йорк; позд­нее про­дле­на до Эдин­бур­га), что сти­му­ли­ро­ва­ло раз­ви­тие промышленности. К концу XIX века Питерборо пре­вра­тил­ся в зна­чит. тор­го­во-транс­порт­ный и ин­ду­ст­ри­аль­ный центр. Ста­тус го­ро­да с 1874 года. В XX веке чис­лен­ность на­се­ле­ния Питерборо воз­рос­ла бо­лее чем втрое (47 тысяч человек в 1901 году; 76,6 тысяч человек в 1951 году; 156,1 тысяч человек в 2001 году), в том числе за счёт при­то­ка им­ми­гран­тов: в первой половине 20 века при­бы­ва­ли в основном италь­ян­цы (в начале XXI века итальянская об­щи­на в Питерборо - од­на из наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ных в стра­не), со второй половины XX века - вы­ход­цы главным образом из Ин­дии и Па­ки­ста­на, в начале XXI века - в основном пе­ре­се­лен­цы из стран Восточной Ев­ро­пы. В 1967 году Питерборо по­лу­чил ста­тус «но­во­го го­ро­да», при­зван­но­го раз­гру­зить Лон­дон. В современных гра­ни­цах Питерборо сфор­ми­ро­вал­ся в 1974 году, в ре­зуль­та­те при­сое­ди­не­ния городского ок­ру­га Олд-Флет­тон и не­сколь­ких сель­ских ок­ру­гов.

Главная ар­хитектурная дос­то­при­ме­ча­тель­ность Питерборо - со­бор Свя­тых Пет­ра, Пав­ла и Ан­д­рея в нор­манн­ском сти­ле (пер­во­на­чаль­но цер­ковь бе­не­дик­тин­ско­го аб­бат­ст­ва, ос­но­ван­ная в середине VII века, со­бор с 1541 года; большая часть зда­ния воз­ве­де­на в начале XII века - около 1180 года; западный фа­сад в рус­ле ран­ней го­ти­ки за­вер­шён в 1230-е годы; рас­пис­ные де­ревянные пе­ре­кры­тия центрального не­фа, 1230-1250 годы; баш­ня над сре­док­ре­сти­ем, 1315 года, высота 44 м; при­строй­ка за ал­та­рём в рус­ле позд­ней го­ти­ки с ве­ер­ным сво­дом, около 1518; со­бор рес­тав­ри­ро­ван в 1884-1890 годах и 1896-1897 годах архитектором Дж.Л. Пир­со­ном; в ин­терь­е­ре - так называемый ка­мень Хед­ды с анг­ло­сак­сон­ски­ми рель­е­фа­ми, около 800 года, гроб­ни­ца ко­ро­ле­вы Ека­те­ри­ны Ара­гон­ской, VI века). Ря­дом с со­бо­ром со­хра­ни­лись ос­тат­ки клу­ат­ра (XII-XV веков), боль­ни­цы (середина XIII века), ча­сов­ни Святого То­ма­са Бе­ке­та (около 1330 года), внеш­них во­рот (конец XII века, пе­ре­строе­ны в начале XIV века) и во­рот При­ора (начало XVI века), по­стро­ек аб­бат­ст­ва. В цен­тре Питерборо так­же рас­по­ло­же­ны при­ход­ская го­тическая церковь Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (1402 - около 1407; рес­тав­ри­ро­ва­на в 1881-1883 годах, архитектор Пир­сон), Ста­рый Гилд­холл (1671 год, архитектор Дж. Ло­вин), чу­гун­ный железнодорожный мост че­рез реку Нин (1850 год, инженер Л. Кью­битт). В пре­де­лах административных гра­ниц Питерборо: име­ния Лонг­торп-тау­эр (около 1263 года, баш­ня - около 1300 года, рос­пи­си в главном за­ле, первая половина XIV века), Бер­ли-ха­ус (дво­рец, по­стро­ен­ный У. Се­си­лом, ба­ро­ном Бер­ли в ели­за­ве­тин­ском сти­ле , 1555 - около 1587 года; парк середины XVIII века, ланд­шафт­ный архитектор Л. Бра­ун), Мил­тон-холл (конец XVI - начало XVII веков, рас­ши­рен в 1745-50 Г. Флит­кроф­том и в 1773 году У. Чейм­бер­сом в рус­ле пал­ла­ди­ан­ст­ва; парк, 1791 года, ланд­шафт­ный архитектор Х. Реп­тон), Торп-холл (1653-1656 годы, архитектор Питерборо Миллс).

В Питерборо - Ре­гио­наль­ный кол­ледж выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния (соз­дан в 2007 году на ба­зе за­кры­то­го в 2003 году кам­пу­са Университета Лаф­бо­ро). Центральная библиотека (при ней - дра­ма­тический те­атр «Джон Клэр»). Му­зей (1931 год) и ху­дожественная га­ле­рея (1939 год) Питерборо Те­ат­ры: «Ки» (дра­ма­тические спек­так­ли, шоу-про­грам­мы), «Крес­сет» в районе Брет­тон (дра­ма­тические, музыкальные спек­так­ли) и другие.

Фут­боль­ный клуб «Пи­тер­бо­ро Юнай­тед» (1934 год) вы­сту­па­ет в Первой проф. фут­боль­ной ли­ге Англии. При­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Лон­дон Ро­уд» (1913 год). В го­ро­де ба­зи­ру­ют­ся так­же профессиональные клу­бы по рег­би, кри­ке­ту, хок­кею с шай­бой и другие.

В начале XXI века один из наи­бо­лее ус­пеш­но раз­ви­ваю­щих­ся го­ро­дов стра­ны. Ос­но­ва эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (85% за­ня­тых, 2010 год). Питерборо вы­де­ля­ет­ся по про­изводству так называемых эко­ло­гических то­ва­ров и ус­луг. Один из круп­ней­ших в Ве­ли­ко­бри­та­нии кла­сте­ров пред­при­ятий в об­лас­ти раз­ра­бот­ки и вне­дре­ния ин­но­вационных тех­но­ло­гий за­щи­ты ок­ру­жаю­щей сре­ды. Тех­нический центр ком­па­нии «Anglian Wa­ter» (НИОКР в сфе­ре тех­но­ло­гий пе­ре­ра­бот­ки от­хо­дов), пред­ста­ви­тель­ст­во од­но­го из ми­ро­вых ли­де­ров рын­ка мо­биль­ных сис­тем очи­ст­ки во­ды - ка­над. ком­па­нии «Ecochem International». Среди других сек­то­ров сфе­ры ус­луг - опе­ра­ции с не­дви­жи­мо­стью, кон­суль­та­ци­он­но-ин­фор­мационные ус­лу­ги, стра­хо­вое де­ло и ту­ристических биз­нес. Яр­мар­ка «Bridge Fair» (еже­год­но с 1439 года). В Питерборо ба­зи­ру­ет­ся один из 10 ве­ду­щих британских медицинских фон­дов - «Peterborough and Stamford Hos­pitals NHS Foundation Trust» (в его ве­де­нии - Городской медицинский центр, Городской гос­пи­таль и так далее). Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния (про­изводство ди­зель­ных и га­зо­вых дви­га­те­лей, ком­по­нен­тов элек­трон­ной тех­ни­ки), ме­бель­ной, швей­ной и пи­ще­вой промышленности.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)