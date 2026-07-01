ПИТЕРБОРО
ПИТЕРБОРО - город в Великобритании, в Восточной Англии, в сев. части графства Кембриджшир; имеет статус унитарного образования (с 1998 года).
Население 207 тысяч человек (2013 год; в том числе 16,2% - иммигранты). Расположен на реке Нин, в 120 км к северу от Лондона. Узел автомобильных и железных дорог. Ближайший международный аэропорт - Станстед (в составе Лондонского авиаузла).
Впервые упоминается как Мидсхамстед в V-VI веках, однако поселения (римский форт, поселения англов) на его месте существовали и в более ранний период. В 655 году аббат Саксвульф с разрешения первого христианского короля Мерсии Педы (умер в 656 году) основал монастырь. С конца X века, после обнесения монастыря защитными стенами, поселение упоминается под назвунием Бург, позднее - как Питерборо. Первая хартия, дарованная Питерборо аббатом, относится к 1260-м годам. В 1541 году монастырские владения секуляризированы Генрихом VIII. В XIII - XVIII веках крупный торговый центр Восточной Англии, место проведения ярмарок. В ходе Английской революции XVII века, в 1643 году, армия парламента разграбила собор и уничтожила множество средневековых рукописей. В 1850 году через Питерборо прошла Большая Северная железная дорога (Лондон - Йорк; позднее продлена до Эдинбурга), что стимулировало развитие промышленности. К концу XIX века Питерборо превратился в значит. торгово-транспортный и индустриальный центр. Статус города с 1874 года. В XX веке численность населения Питерборо возросла более чем втрое (47 тысяч человек в 1901 году; 76,6 тысяч человек в 1951 году; 156,1 тысяч человек в 2001 году), в том числе за счёт притока иммигрантов: в первой половине 20 века прибывали в основном итальянцы (в начале XXI века итальянская община в Питерборо - одна из наиболее многочисленных в стране), со второй половины XX века - выходцы главным образом из Индии и Пакистана, в начале XXI века - в основном переселенцы из стран Восточной Европы. В 1967 году Питерборо получил статус «нового города», призванного разгрузить Лондон. В современных границах Питерборо сформировался в 1974 году, в результате присоединения городского округа Олд-Флеттон и нескольких сельских округов.
Главная архитектурная достопримечательность Питерборо - собор Святых Петра, Павла и Андрея в норманнском стиле (первоначально церковь бенедиктинского аббатства, основанная в середине VII века, собор с 1541 года; большая часть здания возведена в начале XII века - около 1180 года; западный фасад в русле ранней готики завершён в 1230-е годы; расписные деревянные перекрытия центрального нефа, 1230-1250 годы; башня над средокрестием, 1315 года, высота 44 м; пристройка за алтарём в русле поздней готики с веерным сводом, около 1518; собор реставрирован в 1884-1890 годах и 1896-1897 годах архитектором Дж.Л. Пирсоном; в интерьере - так называемый камень Хедды с англосаксонскими рельефами, около 800 года, гробница королевы Екатерины Арагонской, VI века). Рядом с собором сохранились остатки клуатра (XII-XV веков), больницы (середина XIII века), часовни Святого Томаса Бекета (около 1330 года), внешних ворот (конец XII века, перестроены в начале XIV века) и ворот Приора (начало XVI века), построек аббатства. В центре Питерборо также расположены приходская готическая церковь Иоанна Крестителя (1402 - около 1407; реставрирована в 1881-1883 годах, архитектор Пирсон), Старый Гилдхолл (1671 год, архитектор Дж. Ловин), чугунный железнодорожный мост через реку Нин (1850 год, инженер Л. Кьюбитт). В пределах административных границ Питерборо: имения Лонгторп-тауэр (около 1263 года, башня - около 1300 года, росписи в главном зале, первая половина XIV века), Берли-хаус (дворец, построенный У. Сесилом, бароном Берли в елизаветинском стиле, 1555 - около 1587 года; парк середины XVIII века, ландшафтный архитектор Л. Браун), Милтон-холл (конец XVI - начало XVII веков, расширен в 1745-50 Г. Флиткрофтом и в 1773 году У. Чеймберсом в русле палладианства; парк, 1791 года, ландшафтный архитектор Х. Рептон), Торп-холл (1653-1656 годы, архитектор Питерборо Миллс).
В Питерборо - Региональный колледж высшего образования (создан в 2007 году на базе закрытого в 2003 году кампуса Университета Лафборо). Центральная библиотека (при ней - драматический театр «Джон Клэр»). Музей (1931 год) и художественная галерея (1939 год) Питерборо Театры: «Ки» (драматические спектакли, шоу-программы), «Крессет» в районе Бреттон (драматические, музыкальные спектакли) и другие.
Футбольный клуб «Питерборо Юнайтед» (1934 год) выступает в Первой проф. футбольной лиге Англии. Принимает соперников на стадионе «Лондон Роуд» (1913 год). В городе базируются также профессиональные клубы по регби, крикету, хоккею с шайбой и другие.
В начале XXI века один из наиболее успешно развивающихся городов страны. Основа экономики - сфера услуг (85% занятых, 2010 год). Питерборо выделяется по производству так называемых экологических товаров и услуг. Один из крупнейших в Великобритании кластеров предприятий в области разработки и внедрения инновационных технологий защиты окружающей среды. Технический центр компании «Anglian Water» (НИОКР в сфере технологий переработки отходов), представительство одного из мировых лидеров рынка мобильных систем очистки воды - канад. компании «Ecochem International». Среди других секторов сферы услуг - операции с недвижимостью, консультационно-информационные услуги, страховое дело и туристических бизнес. Ярмарка «Bridge Fair» (ежегодно с 1439 года). В Питерборо базируется один из 10 ведущих британских медицинских фондов - «Peterborough and Stamford Hospitals NHS Foundation Trust» (в его ведении - Городской медицинский центр, Городской госпиталь и так далее). Предприятия машиностроения (производство дизельных и газовых двигателей, компонентов электронной техники), мебельной, швейной и пищевой промышленности.