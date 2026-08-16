ПИТЕАС ПИФЕЙ

ПИТЕАС ПИФЕЙ - древнегреческий мореплаватель, астроном и географ.

Ме­ж­ду 350-320 годами до н.э. со­вер­шил пла­ва­ние вдоль западного по­бе­ре­жья Ев­ро­пы . Вый­дя из Га­де­са (ны­не Ка­дис), по­шёл на се­вер; воз­мож­но, пер­вым обо­гнул остров Ве­ли­ко­бри­та­ния (на­зван­ный им Бри­та­ни­ей) и со­об­щил дос­то­вер­ные све­де­ния о при­ро­де и за­ня­ти­ях ме­ст­но­го на­се­ле­ния. От­крыл ост­ро­ва Зе­лан­дия, Ир­лан­дия, Ис­лан­дия, по­лу­ост­ро­ва Бре­тань и Скан­ди­нав­ский, Бис­кай­ский залив и пролив Кат­те­гат, Се­вер­ное и Ир­ланд­ское мо­ря.

Вы­чис­лил на­клон плос­ко­сти эк­лип­ти­ки и плос­ко­сти не­бес­но­го эк­ва­то­ра, а так­же од­ним из пер­вых ука­зал на взаи­мо­связь ме­ж­ду дви­же­ни­ем Лу­ны и при­лив­но-от­лив­ны­ми дви­же­ния­ми океа­на.

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