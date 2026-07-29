ПИТА РОДРИГЕС ФЕЛИКС
ПИТА РОДРИГЕС ФЕЛИКС - кубинский писатель.
Из семьи чиновника. Систематического образования не получил. В 1926-1927 годах посетил Мексику и Гватемалу, в 1929 году - Париж, где познакомился с представителями сюрреализма.
Дебютировал отмеченными экспериментами с языком рассказами «Еврипид, вегетарианец» («Eurиpides, vegetariano», 1927 год), «Муза» («La musa», 1927 год) и другими. Мотивы одиночества и тоски доминируют в поэтический сборник «Огненный конь» («Corsel de fuego», 1948 год), поэме «Ночи» («Las noches», 1964 год). Воздействие идей социализма нашло отражение в цикле рассказов «Святой Абуль из Монтекальядо» («San Abul de Montecallado», 1945 год), поэтический сборник «Хроника. Лозунговая поэзия» («Las crónicas. Poesía bajo consigna», 1961 год), поэме «Кантата о героическом партизане» («Cantata del guerrillero heroico», 1969 год), в которых на первый план вышла социальная тематика.
Для позднего творчества Пита Родригеса, отразившего влияние Х.Л. Борхеса, характерно близкое постмодернизму стремление к мистификации и литературной игре: роман «Похвала Марко Поло» («Elogio de Marco Polo», 1972 год); поэтический сборник. «Карты Таро» («Tarot de la poesía», 1976 год), проникнутый тонкими размышлениями о парадоксах человеческого бытия. Широкую известность снискала во многом автобиографическая книга эссе «В мечтах и воспоминаниях» («De sueños y memorias», 1985 год).
Сочинения:
Cuentos completos. La Habana, 1963;
Серебряный колокол. Стихотворения и рассказы. М., 1972;
[В кн.:] Антология кубинской поэзии XIX-XX вв. М., 1982;
[В кн.:] Возвращение к истокам. Мастера кубинского рассказа. М., 1989.