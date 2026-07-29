ПИТА РОДРИГЕС ФЕЛИКС

ПИТА РОДРИГЕС ФЕЛИКС - кубинский писатель.

Из се­мьи чи­нов­ни­ка. Сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. В 1926-1927 годах по­се­тил Мек­си­ку и Гва­те­ма­лу, в 1929 году - Па­риж, где по­зна­ко­мил­ся с пред­ста­ви­те­ля­ми сюр­реа­лиз­ма .

Де­бю­ти­ро­вал от­ме­чен­ны­ми экс­пе­ри­мен­та­ми с язы­ком рас­ска­за­ми «Ев­ри­пид, ве­ге­та­риа­нец» («Eurиpides, vegeta­ria­no», 1927 год), «Му­за» («La musa», 1927 год) и другими. Мо­ти­вы оди­но­че­ст­ва и тос­ки до­ми­ни­руют в по­этический сборник «Ог­нен­ный конь» («Corsel de fuego», 1948 год), по­эме «Но­чи» («Las noches», 1964 год). Воз­дей­ст­вие идей со­циа­лиз­ма на­шло от­ра­же­ние в цик­ле рас­ска­зов «Свя­той Абуль из Мон­те­каль­я­до» («San Abul de Montecallado», 1945 год), по­этический сборник «Хро­ни­ка. Ло­зун­го­вая по­эзия» («Las crónicas. Poesía bajo consigna», 1961 год), по­эме «Кан­та­та о ге­рои­че­ском пар­ти­за­не» («Cantata del guer­rillero heroico», 1969 год), в ко­то­рых на пер­вый план вы­шла со­ци­аль­ная те­ма­ти­ка.

Для позд­не­го твор­че­ст­ва Пита Родригеса, от­ра­зив­ше­го влия­ние Х.Л. Бор­хе­са, ха­рак­тер­но близ­кое по­стмо­дер­низ­му стрем­ле­ние к мис­ти­фи­ка­ции и литературной иг­ре: ро­ман «По­хва­ла Мар­ко По­ло» («Elogio de Mar­co Polo», 1972 год); по­этический сборник. «Кар­ты Таро» («Tarot de la poesía», 1976 год), про­ник­нутый тон­ки­ми раз­мыш­ле­ния­ми о па­ра­док­сах че­ло­ве­че­ско­го бы­тия. Ши­ро­кую из­вест­ность сни­ска­ла во мно­гом ав­то­био­гра­фическая кни­га эс­се «В меч­тах и вос­по­ми­на­ни­ях» («De sueños y memorias», 1985 год).

Сочинения:

Cuentos completos. La Habana, 1963;

Се­реб­ря­ный ко­ло­кол. Сти­хо­тво­ре­ния и рас­ска­зы. М., 1972;

[В кн.:] Ан­то­ло­гия ку­бин­ской по­эзии XIX-XX вв. М., 1982;

[В кн.:] Воз­вра­ще­ние к ис­то­кам. Мас­те­ра ку­бин­ско­го рас­ска­за. М., 1989.

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