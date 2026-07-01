ПИСТОЯ
ПИСТОЯ - город в Центральной Италии, в области Тоскана, административный центр провинции Пистоя.
Население 90,5 тысяч человек (2013 год). Расположен у подножия Тоскано-Эмилианских Апеннин, на реке Омброне (приток реки Арно), в 35 км к северо-западу от Флоренции. Узел автомобильных и железных дорог. Ближайший международный аэропорт - Америго-Веспуччи во Флоренции.
Возникла во II веке до н.э. как римский оппидум, основанный в ходе войны с лигурами на месте поселения этрусков. Впервые упоминается Плавтом около 200 года до н.э. под названием Пистория (Pistoria). С V века н.э. - центр епископства. В 406 году захвачен и разрушен остготами. С середины VI века под властью Византии. С конца VI века в составе Лангобардского королевства, одна из резиденций короля. В 774 году завоёвана Карлом I Великим. Благодаря выгодному географическому положению стала важным центром торговли. В 1105 году установилась коммуна с консульским правлением (первые известные статуты относятся к 1117 году). После смерти Матильды Тосканской (1115 год) Пистоя стала фактически независимой, подчинив себе окружающую сельскую территорию. В 1158 году учреждена должность подеста. Во время борьбы гвельфов и гибеллинов в Пистои верх взяли сторонники императора, что привело к конфликтам с гвельфскими городами Тосканы (Флоренцией, Луккой и другие). В благодарность за верность в 1165 году получила от Фридриха I Барбароссы значительные привилегии. В XII-XIII веках активно развивалась благодаря торговым связям со многими регионами Европы, особенно с Фландрией. Возросшая роль пополанов привела к учреждению должности капитана народа. Эпидемии чумы в 1340 и 1348 годах явились причиной экономического упадка и сокращения численности населения вдвое. Не прекращавшиеся со второй половине XIII века внутренние конфликты привели к подчинению Пистои Флоренции в 1329 году. В 1569-1859 годах в Великом герцогстве Тосканском, с перерывом в 1799-1814 годах, когда территория герцогства входила в зависимые от Франции государства и во Французскую империю. С 1861 году в составе единого Итальянского королевства. С 1927 года - центр одноимённой провинции. Во время Второй мировой войны, с 1943 года, в составе Итальянской социальной республики (смотрите «Республика Сало»), один из центров Движения Сопротивления. 8 сентября 1944 года освобождена войсками союзников и отрядами партизан.
В центре Пистои, на соборной площади, располагающейся на месте пересечения гл. улиц античного города (кардо и декуманус), - собор Сан-Дзено (упоминается с X века, нынешнее здание XII века, многократно перестраивалось, интерьер XIII века, фасад 1379-1449 годов, кампанила XIV века), в интерьере - расписной крест Коппо ди Марковальдо (1274 год), серебряный алтарь Сан-Якопо (1287-1456 годы, среди авторов - Ф. Брунеллески), произведения А. дель Верроккьо: мраморный кенотаф Н. Фортегуэрри (начало создания - 1477 год, завершён в 1514 году Л. Лотти, изменён в 1753 году) и алтарная картина «Мадонна с Младенцем и святыми Иоанном Крестителем и Донатом» («Мадонна ди Пьяцца», 1474-1486 годы, окончена Лоренцо ди Креди и мастерской) и другие. На той же площади баптистерий Сан-Джованни-ин-Корте (1226-1361 годы, архитектор Челлино ди Незе, в интерьере - крещальная купель Ланфранко да Комо, 1226 года), старое Палаццо деи-Вескови (1112 год, сакристия - 1163-1170 годы, перестроена в XIV веке, ныне Музей капитула), Палаццо Преторио (XIV век, перестроено в XIX веке), Палаццо дель-Комуне (дельи-Анциани, 1294-1530 годы, в первой половине XVII века связано переходом с собором; ныне - Городской музей). Многочисленные романские церкви, отмеченные чертами тосканского инкрустационного стиля: Сант-Андреа (основана в VII-VIII веках, нынешнее здание середины XII века, резные архитрав и капители, мастера Гуарамонте и Энрико, 1166 год, в интерьере - кафедра работы Дж. Пизано, 1298-1301 годы), Санта-Мария-а-Рипальта (середина XII века), Сан-Джованни-Фуорчивитас (после 1119-1344 годов, в интерьере - кафедра работы Фра Гульельмо, 1270 год; полиптих Т. Гадди, 1353-1355 годы; скульптурная группа «Посещение Марией Елизаветы» Л. делла Роббиа - 1444), Сан-Бартоломео-ин-Пантано (нынешнее здание 1229 года на основании VIII век), Сан-Пьер-Маджоре (1291 год) и другие. В стиле готики построены церкви Сан-Франческо (1289-1386 год; росписи XIV века), Сант-Антонио-Абате (XIV век; фресковый цикл Никколо ди Томмазо - 1372 года), также Палаццо Панчиатики (1320 год, неоднократно перестраивалось). Городские укрепления возведены в 1305-1371 годах, перестроены в XVI веке, сохранились частично (крепость Фортецца-Санта-Барбара, основана в 1331 году, восстановлена в 1539 году, перестроена в 1571 году, архитектор Б. Буонталенти). Среди памятников ренессансной архитектуры - церковь Мадонна-дель-Умильта (строительство с 1495 года, архитектор В. Витони по проекту Дж. да Сангалло, купол Дж. Вазари - 1563 год), больница Оспедале-дель-Чеппо (основана в 1277 году, перестроена в 1456 году Микелоццо ди Бартоломмео, лоджия - 1502 год, на фасаде - майоликовые тондо работы Дж. делла Роббиа и фриз «Семь дел Милосердия» С. Бульони, все с 1525 года) и примыкающая к ней ц. Санта-Мария-делле- Грацие (1469 год, архмтектор В. Витони). В стиле барокко построены церкви Спирито-Санто (Сант-Иньяцио, 1647-1655 годы, по проекту Т. Раминьяни), Санти-Просперо-э-Филиппо (начало XVII века), Санта-Мария-дельи-Анджели (1709-1712 годы, в интерьере - ансамбль стукковой и живописной декорации, авторы А. Герардини и Дж. Б. Фоджини) и другие.
В Пистои - отделение Флорентийского унуверситета. Библиотеки: Фортегуэрриана (1696 год), Фаброниана (библиотека кардинала К. Фаброни; 1726 год) и другие. Государственный архив Пистои. Музеи: Городской (1922 год), художественный Роспильози (1990 год), современного искусства (в Палаццо Фаброни, XIV век) и другие. Центр документации и фонд уроженца Пистои - художник М. Марини (1979 год) и Художественный музей его имени, Музей уроженца Пистои - архитектора Дж. Микелуччи (1980 год), Мемориальный музей художника Ф. Мелани (1987 год), Дом-музей художника Й. Виварелли (2000 год). Зоопарк Пистои (1970 год; на его базе действует Лаборатория биоразнообразия).
Театры: «Мандзони» (бывший «Театро Реджо»; 1694 год; драматические спектакли, концерты), «Пикколо театро Мауро Болоньини» (1930-е годы; драматические спектакли, концерты, выставки и другие). Академия итальянской органной музыки (1975 год) организует концерты органной музыки, учебные курсы органистов, занимается исследованием и консервацией исторических орга́нов Тосканы. Ежегодный международный фестиваль джаза «Пистоя Блюз» (с 1980 года).
Основа городской экономики - промышленное производство. В Пистое размещаются штаб-квартира и головное предприятие компании «AnsaldoBreda» (производство электропоездов, в том числе для метрополитена, дизель-поездов, пассажирских вагонов, узлов и агрегатов для них). Традиционная отрасль промышленности - выделка кож и выпуск дорогой кожаной обуви, одежды и аксессуаров (около 500 небольших фабрик). Производство промышленного электрооборудования, приборов, ножей, керамических отделочных материалов, мебели и предметов интерьера, текстильных и швейных изделий, музыкальных инструментов (в XVIII-XX веках - органов, с 1930-х годов - ударных), продуктов питания и так далее. С начала XXI века большое значение приобрело разведение декоративных кустарников (розы и другие) и плодовых деревьев (олива и другие); в окрестностях Пистои - многочисленные питомники. Развит туристических бизнес. К западу от Пистои - бальнеологические курорты Монтекатини-Терме и Монсуммано-Терме.