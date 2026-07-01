ПИСТОЯ

ПИСТОЯ - го­род в Центральной Ита­лии , в области Тос­ка­на, административный центр провинции Пис­тоя.

Население 90,5 тысяч человек (2013 год). Рас­по­ло­жен у под­но­жия Тос­ка­но-Эми­ли­ан­ских Апен­нин, на реке Ом­бро­не (при­ток реки Ар­но), в 35 км к се­ве­ро-за­па­ду от Фло­рен­ции. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - Аме­риго-Ве­спуч­чи во Фло­рен­ции.

Воз­ник­ла во II веке до н.э. как римский оп­пи­дум, ос­но­ван­ный в хо­де вой­ны с ли­гу­ра­ми на мес­те по­се­ле­ния эт­ру­сков. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся Плав­том около 200 года до н.э. под названием Пис­то­рия (Pistoria). С V века н.э. - центр епи­скоп­ст­ва. В 406 году за­хва­че­н и раз­ру­ше­н ост­го­та­ми. С середины VI века под вла­стью Ви­зан­тии. С конца VI века в со­ста­ве Лан­го­бард­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, од­на из ре­зи­ден­ций ко­ро­ля. В 774 году за­воё­ва­на Кар­лом I Ве­ли­ким . Бла­го­да­ря вы­год­ному гео­гра­фическому по­ло­же­нию ста­ла важ­ным цен­тром тор­гов­ли. В 1105 году ус­та­но­ви­лась ком­му­на с кон­суль­ским прав­ле­ни­ем (пер­вые из­вест­ные ста­ту­ты от­но­сят­ся к 1117 году). По­сле смер­ти Ма­тиль­ды Тос­кан­ской (1115 год) Пистоя ста­ла фак­ти­че­ски не­за­ви­си­мой, под­чи­нив се­бе ок­ру­жаю­щую сель­скую тер­ри­то­рию. В 1158 году уч­ре­ж­де­на долж­ность по­дес­та. Во вре­мя борь­бы гвель­фов и ги­бел­ли­нов в Пистои верх взя­ли сто­рон­ни­ки им­пе­ра­то­ра, что при­ве­ло к кон­флик­там с гвельф­ски­ми го­ро­да­ми Тос­ка­ны (Фло­рен­ци­ей, Лук­кой и другие). В бла­го­дар­ность за вер­ность в 1165 году по­лу­чи­ла от Фрид­ри­ха I Бар­ба­рос­сы зна­чительные при­ви­ле­гии. В XII-XIII веках ак­тив­но раз­ви­ва­лась бла­го­да­ря тор­го­вым свя­зям со многими ре­гио­на­ми Ев­ро­пы, осо­бен­но с Флан­д­ри­ей. Воз­рос­шая роль по­по­ла­нов при­ве­ла к уч­ре­ж­де­нию долж­но­сти ка­пи­та­на на­ро­да. Эпи­де­мии чу­мы в 1340 и 1348 годах яви­лись при­чи­ной эко­но­мического упад­ка и со­кра­ще­ния чис­лен­но­сти на­се­ле­ния вдвое. Не пре­кра­щав­шие­ся со второй половине XIII века внутренние кон­флик­ты при­ве­ли к под­чи­не­нию Пистои Фло­рен­ции в 1329 году. В 1569-1859 годах в Великом гер­цог­ст­ве Тос­кан­ском, с пе­ре­ры­вом в 1799-1814 годах, ко­гда тер­ри­то­рия гер­цог­ст­ва вхо­ди­ла в за­ви­си­мые от Фран­ции го­су­дар­ст­ва и во Французскую им­пе­рию. С 1861 году в со­ста­ве еди­но­го Итальянского ко­ро­лев­ст­ва. С 1927 года - центр од­но­имённой про­вин­ции. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны , с 1943 года, в со­ста­ве Итальянской со­ци­аль­ной рес­пуб­ли­ки (смотрите «Рес­пуб­ли­ка Са­ло»), один из цен­тров Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. 8 сентября 1944 года ос­во­бо­ж­де­на вой­ска­ми со­юз­ни­ков и от­ря­да­ми пар­ти­зан.

В цен­тре Пистои, на со­бор­ной пло­ща­ди, рас­по­ла­гаю­щей­ся на мес­те пе­ре­се­че­ния гл. улиц ан­тич­но­го го­ро­да (кар­до и де­ку­ма­нус), - со­бор Сан-Дзе­но (упо­ми­нает­ся с X века, ны­неш­нее зда­ние XII века, мно­го­крат­но пе­ре­страи­ва­лось, ин­терь­ер XIII века, фа­сад 1379-1449 годов, кам­па­ни­ла XIV века), в ин­терь­е­ре - рас­пис­ной крест Коп­по ди Мар­ко­валь­до (1274 год), се­реб­ря­ный ал­тарь Сан-Яко­по (1287-1456 годы, сре­ди ав­то­ров - Ф. Бру­нел­ле­ски), про­из­ве­де­ния А. дель Вер­рок­кьо: мра­мор­ный ке­но­таф Н. Фор­тегу­эр­ри (на­ча­ло со­зда­ния - 1477 год, за­вер­шён в 1514 году Л. Лот­ти, из­ме­нён в 1753 году) и ал­тар­ная кар­ти­на «Ма­дон­на с Мла­ден­цем и свя­ты­ми Иоан­ном Кре­сти­те­лем и До­на­том» («Ма­дон­на ди Пьяц­ца», 1474-1486 годы, окон­че­на Ло­рен­цо ди Кре­ди и мас­тер­ской) и другие. На той же пло­ща­ди бап­ти­сте­рий Сан-Джо­ван­ни-ин-Кор­те (1226-1361 годы, архитектор Чел­ли­но ди Не­зе, в ин­терь­е­ре - кре­щаль­ная ку­пель Лан­фран­ко да Ко­мо, 1226 года), ста­рое Па­лац­цо деи-Вес­ко­ви (1112 год, сак­ри­стия - 1163-1170 годы, пе­ре­строе­на в XIV веке, ны­не Му­зей ка­пи­ту­ла), Па­лац­цо Пре­то­рио (XIV век, пе­ре­строе­но в XIX веке), Па­лац­цо дель-Ко­му­не (де­льи-Ан­циа­ни, 1294-1530 годы, в первой половине XVII века свя­за­но пе­ре­хо­дом с со­бо­ром; ны­не - Городской му­зей). Мно­го­численные ро­ман­ские церк­ви, от­ме­чен­ные чер­та­ми тос­кан­ско­го ин­кру­ста­ци­он­но­го сти­ля: Сант-Ан­д­реа (ос­но­ва­на в VII-VIII веках, ны­неш­нее зда­ние середины XII века, рез­ные ар­хи­трав и ка­пи­те­ли, мас­те­ра Гуа­ра­мон­те и Эн­ри­ко, 1166 год, в ин­терь­е­ре - ка­фед­ра ра­бо­ты Дж. Пи­за­но, 1298-1301 годы), Сан­та-Ма­рия-а-Ри­паль­та (середина XII века), Сан-Джо­ван­ни-Фу­ор­чи­ви­тас (пос­ле 1119-1344 годов, в ин­терь­е­ре - ка­фед­ра ра­бо­ты Фра Гуль­ель­мо, 1270 год; по­лип­тих Т. Гад­ди, 1353-1355 годы; скульп­тур­ная груп­па «По­се­ще­ние Ма­ри­ей Ели­за­ве­ты» Л. дел­ла Роб­биа - 1444), Сан-Бар­то­ло­мео-ин-Пан­та­но (ны­неш­нее зда­ние 1229 года на ос­но­ва­нии VIII век), Сан-Пьер-Ма­д­жо­ре (1291 год) и другие. В сти­ле го­ти­ки по­строе­ны церк­ви Сан-Фран­че­ско (1289-1386 год; рос­пи­си XIV века), Сант-Ан­то­нио-Аба­те (XIV век; фре­ско­вый цикл Ник­ко­ло ди Том­ма­зо - 1372 года), так­же Па­лац­цо Пан­чиа­ти­ки (1320 год, не­од­но­крат­но пе­ре­страи­ва­лось). Городские ук­ре­п­ле­ния воз­ве­де­ны в 1305-1371 годах, пе­ре­строе­ны в XVI веке, со­хра­ни­лись час­тич­но (кре­пость Фор­тец­ца-Сан­та-Бар­ба­ра, ос­но­ва­на в 1331 году, вос­ста­нов­ле­на в 1539 году, пе­ре­строе­на в 1571 году, архитектор Б. Бу­он­та­лен­ти). Сре­ди па­мят­ни­ков ре­нес­санс­ной ар­хи­тек­ту­ры - церковь Ма­дон­на-дель-Умиль­та (строи­тель­ст­во с 1495 года, архитектор В. Ви­то­ни по про­ек­ту Дж. да Сан­гал­ло, ку­пол Дж. Ва­за­ри - 1563 год), боль­ни­ца Ос­пе­да­ле-дель-Чеп­по (ос­но­ва­на в 1277 году, пе­ре­строе­на в 1456 году Ми­ке­лоц­цо ди Бар­то­лом­мео, лод­жия - 1502 год, на фа­са­де - май­о­ли­ко­вые тон­до ра­бо­ты Дж. дел­ла Роб­биа и фриз «Семь дел Ми­ло­сер­дия» С. Буль­о­ни, все с 1525 года) и при­мы­каю­щая к ней ц. Сан­та-Ма­рия-дел­ле- Гра­цие (1469 год, архмтектор В. Ви­то­ни). В сти­ле ба­рок­ко по­строе­ны церк­ви Спи­ри­то-Сан­то (Сант-Инь­я­цио, 1647-1655 годы, по про­ек­ту Т. Ра­минь­я­ни), Сан­ти-Про­спе­ро-э-Фи­лип­по (начало XVII века), Сан­та-Ма­рия-дельи-Анд­же­ли (1709-1712 годы, в ин­терь­е­ре - ан­самбль стук­ко­вой и жи­во­пис­ной де­ко­ра­ции, ав­то­ры А. Ге­рар­ди­ни и Дж. Б. Фод­жи­ни) и другие.

В Пистои - от­де­ле­ние Фло­рен­тий­ско­го унуверситета. Биб­лио­те­ки: Фор­те­гу­эр­риа­на (1696 год), Фаб­ро­ниа­на (библиотека кар­ди­на­ла К. Фаб­ро­ни; 1726 год) и другие. Государственный ар­хив Пистои. Му­зеи: Го­род­ской (1922 год), ху­до­же­ст­вен­ный Рос­пиль­о­зи (1990 год), современного искусства (в Па­лац­цо Фаб­ро­ни, XIV век) и другие. Центр до­ку­мен­та­ции и фонд уро­жен­ца Пистои - художник М. Ма­ри­ни (1979 год) и Ху­дожественный му­зей его име­ни, Му­зей уро­жен­ца Пистои - архитектора Дж. Ми­ке­луч­чи (1980 год), Ме­мо­ри­аль­ный му­зей художника Ф. Ме­ла­ни (1987 год), Дом-му­зей художника Й. Ви­ва­рел­ли (2000 год). Зоо­парк Пистои (1970 год; на его ба­зе дей­ст­ву­ет Ла­бо­ра­то­рия био­раз­но­об­ра­зия).

Те­ат­ры: «Манд­зо­ни» (бывший «Те­ат­ро Ред­жо»; 1694 год; дра­ма­тические спек­так­ли, кон­цер­ты), «Пик­ко­ло те­ат­ро Мау­ро Бо­лонь­и­ни» (1930-е годы; дра­ма­тические спек­так­ли, кон­цер­ты, вы­став­ки и другие). Ака­де­мия италь­ян­ской ор­ган­ной му­зы­ки (1975 год) ор­га­ни­зу­ет кон­цер­ты ор­ган­ной му­зы­ки, учеб­ные кур­сы ор­га­ни­стов, за­ни­ма­ет­ся ис­сле­до­ва­ни­ем и кон­сер­ва­ци­ей ис­то­рических ор­га́­нов Тос­ка­ны. Еже­год­ный ме­ж­ду­народный фес­ти­валь джа­за «Пис­тоя Блюз» (с 1980 года).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - промышленное про­изводство. В Пистое раз­ме­ща­ют­ся штаб-квар­ти­ра и го­лов­ное пред­при­ятие ком­па­нии «An­saldoBreda» (про­изводство элек­тро­по­ез­дов, в том числе для мет­ро­по­ли­те­на, ди­зель-по­ездов, пас­са­жир­ских ва­го­нов, уз­лов и аг­ре­га­тов для них). Тра­диционная от­расль промышленности - вы­дел­ка кож и вы­пуск до­рогой ко­жа­ной обу­ви, оде­ж­ды и ак­сес­суа­ров (около 500 не­боль­ших фаб­рик). Про­изводство промышленного элек­тро­обо­ру­до­ва­ния, при­бо­ров, но­жей, ке­ра­мических от­де­лоч­ных ма­те­риа­лов, ме­бе­ли и пред­ме­тов ин­терь­е­ра, тек­стиль­ных и швей­ных из­де­лий, музыкальных ин­ст­ру­мен­тов (в XVIII-XX веках - ор­га­нов, с 1930-х годов - удар­ных), про­дук­тов пи­та­ния и так далее. С начала XXI века боль­шое зна­че­ние при­об­ре­ло раз­ве­де­ние де­ко­ра­тив­ных кус­тар­ни­ков (ро­зы и другие) и пло­до­вых де­ревь­ев (оли­ва и другие); в ок­ре­ст­но­стях Пистои - мно­го­численные пи­том­ни­ки. Раз­вит ту­ри­стических биз­нес. К за­па­ду от Пистои - баль­нео­ло­гические ку­рор­ты Мон­те­ка­ти­ни-Тер­ме и Мон­сум­ма­но-Тер­ме.

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