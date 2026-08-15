ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЁТ
ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЁТ - индивидуальное стрелковое автоматическое оружие, использующее для стрельбы пистолетный патрон и предназначенное для поражения живой силы плотным огнём на дальность до 200 метров.
Небольшие габариты и масса, высокий темп стрельбы (500-1000 выстрелов в минуту) и значительное останавливающее действие пистолетной пули делают пистолет-пулемет весьма удобным и эффективным оружием, особенно для расчётов (экипажей) различных видов боевой техники и специальных подразделений военных и правоохранительных ведомств. Применение маломощного патрона позволяет использовать в пистолет-пулемете самый простой принцип работы автоматики - отдачу свободного затвора. Большинство пистолет-пулеметов имеют возможность вести и одиночную стрельбу, действуя при этом как самозарядное оружие. У современных пистолет-пулеметов, как правило, откидной или выдвижной приклад, коробчатый (рожковый) отъёмный магазин ёмкостью 20-40 патронов и более.
Пистолет-пулеметы впервые появились во время Первой мировой войны как позиционное оружие (для отражения из окопов атак противника), призванное компенсировать нехватку пулемётов. Первый пистолет-пулемет принят на вооружение итальянской армии в 1915 году (конструктор Б. Ревелли). Массовое распространение пистолет-пулеметов во многих армиях начинается в 1930-х годов.
Первый отечественный пистолет-пулемет разработан Ф.В. Токаревым в 1927 году под 7,62-мм револьверный патрон, а первым принятым на вооружение стал ППД-34 (образца 1934 года) В.А. Дегтярёва. К началу Великой Отечественной войны был принят на вооружение ППШ-41 Г.С. Шпагина, а в 1943 году - ППС-43 А.И. Судаева. пистолет-пулемет находились на вооружении во всех армиях, участвовавших во Второй мировой войне. Всего в то время произведено около 20 млн. пистолет-пулеметов, из них в СССР - свыше 6 млн. Наиболее распространёнными зарубежными пистолет-пулеметами были английские. STEN (несколько модификаций), американские М1 (так называемый пистолет-пулемет Томпсона) и М3, французский MAS 38, германский МР 38 и МР 40 и другие.
В послевоенное время в связи с появлением автоматов (штурмовых винтовок) роль пистолет-пулемет заметно снизилась, но превосходство последних при стрельбе на малую дальность, особенно в ограниченном пространстве, позволило им остаться в некоторых армиях в качестве оружия ближнего боя. В Вооружённых Силах (ВС) СССР пистолет-пулеметы находились на вооружении до середины 1950-х годов., в конце 1980-х годов их создание было возобновлено. На вооружении ВС и других войск и воинских формирований РФ состоят: ОЦ-02 («Кипарис», 1992 год), ПП-91 («Кедр», 1994 год), ПП-9 («Клин», 1994 год), ПП-2000 (2006 год) и другие.