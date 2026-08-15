ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЁТ

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЁТ - индивидуальное стрелковое автоматическое оружие, использующее для стрельбы пистолетный патрон и предназначенное для поражения живой силы плотным огнём на дальность до 200 метров.

Не­боль­шие га­ба­ри­ты и мас­са, вы­со­кий темп стрель­бы (500-1000 вы­стре­лов в минуту) и зна­чительное ос­та­нав­ли­ваю­щее дей­ст­вие пис­то­лет­ной пу­ли де­ла­ют пистолет-пулемет весь­ма удоб­ным и эф­фек­тив­ным ору­жи­ем, осо­бен­но для рас­чё­тов (эки­па­жей) различных ви­дов бое­вой тех­ни­ки и специальных под­раз­де­ле­ний во­енных и пра­во­ох­ра­нительных ве­домств. При­ме­не­ние ма­ло­мощ­но­го па­тро­на по­зво­ля­ет ис­поль­зо­вать в пистолет-пулемете са­мый про­стой прин­цип ра­бо­ты ав­то­ма­ти­ки - от­да­чу сво­бод­но­го за­тво­ра. Боль­шин­ст­во пистолет-пулеметов име­ют воз­мож­ность вес­ти и оди­ноч­ную стрель­бу, дей­ст­вуя при этом как са­мо­за­ряд­ное ору­жие. У современных пистолет-пулеметов, как пра­ви­ло, от­кид­ной или вы­движ­ной при­клад, ко­роб­ча­тый (рож­ко­вый) отъ­ём­ный ма­га­зин ём­ко­стью 20-40 па­тро­нов и бо­лее.

Пистолет-пулеметы впер­вые поя­ви­лись во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны как по­зи­ци­он­ное ору­жие (для от­ра­же­ния из око­пов атак про­тив­ни­ка), при­зван­ное ком­пен­си­ро­вать не­хват­ку пу­ле­мё­тов. Пер­вый пистолет-пулемет при­нят на воо­ру­же­ние итальянской ар­мии в 1915 году (кон­ст­рук­тор Б. Ре­вел­ли). Мас­со­вое рас­про­стра­не­ние пистолет-пулеметов во мно­гих ар­ми­ях на­чи­на­ет­ся в 1930-х годов.

Пер­вый отечественный пистолет-пулемет раз­ра­бо­тан Ф.В. То­ка­ре­вым в 1927 году под 7,62-мм ре­воль­вер­ный па­трон, а пер­вым при­ня­тым на воо­ру­же­ние стал ППД-34 (об­раз­ца 1934 года) В.А. Дег­тя­рё­ва. К на­ча­лу Великой Отечественной вой­ны был при­нят на воо­ру­же­ние ППШ-41 Г.С. Шпа­ги­на, а в 1943 году - ППС-43 А.И. Су­дае­ва. пистолет-пулемет на­хо­ди­лись на воо­ру­же­нии во всех ар­ми­ях, уча­ст­во­вав­ших во Второй ми­ро­вой вой­не . Все­го в то вре­мя про­из­ве­де­но около 20 млн. пистолет-пулеметов, из них в СССР - свыше 6 млн. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми за­ру­беж­ны­ми пистолет-пулеметами бы­ли английские. STEN (несколько мо­ди­фи­ка­ций), американские М1 (так называемый пистолет-пулемет Томп­со­на) и М3, французский MAS 38, германский МР 38 и МР 40 и другие.

В по­сле­во­ен­ное вре­мя в свя­зи с по­яв­ле­ни­ем ав­то­ма­тов (штур­мо­вых вин­то­вок) роль пистолет-пулемет за­мет­но сни­зи­лась, но пре­вос­ход­ст­во по­след­них при стрель­бе на ма­лую даль­ность, осо­бен­но в ог­ра­ни­чен­ном про­стран­ст­ве, по­зво­ли­ло им ос­тать­ся в не­ко­то­рых ар­миях в ка­че­ст­ве ору­жия ближ­не­го боя. В Воо­ружённых Си­лах (ВС) СССР пистолет-пулеметы нахо­ди­лись на воо­ру­же­нии до середины 1950-х годов., в конце 1980-х годов их соз­да­ние бы­ло во­зоб­нов­ле­но. На воо­ру­же­нии ВС и других войск и во­ин­ских фор­миро­ва­ний РФ со­сто­ят: ОЦ-02 («Ки­парис», 1992 год), ПП-91 («Кедр», 1994 год), ПП-9 («Клин», 1994 год), ПП-2000 (2006 год) и другие.

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