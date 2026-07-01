ПИСТОЛЕТ

ПИСТОЛЕТ - ручное короткоствольное стрелковое оружие , предназначенное для поражения противника на коротких расстояниях.

Классификация

По кон­ст­рук­ции пистолеты мо­гут быть од­но­за­ряд­ны­ми, са­мо­за­ряд­ны­ми (по­лу­ав­то­ма­тический) и ав­то­ма­ти­че­ски­ми. Отдельной раз­но­вид­но­стью пистолета мож­но счи­тать ре­воль­вер.

По на­зна­че­нию пистолеты де­лят­ся на бое­вые, кар­ман­ные (гражданские), сиг­наль­ные, спор­тив­ные и охот­ни­чьи.

Бое­вые пистолеты яв­ля­ют­ся лич­ным ору­жи­ем для са­мо­обо­ро­ны и вне­зап­но­го на­па­де­ния на близ­ком рас­стоя­нии. Современные бое­вые пистолеты обес­пе­чи­ва­ют эф­фек­тив­ное по­ра­же­ние жи­вой си­лы на даль­но­сти 50-70 м, име­ют прак­тическую ско­ро­стрель­ность 30-40 вы­стре­лов/мин и мас­су до 1 кг; наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ка­либ­ры - 7,62, 7,65, 9 и 11,43 мм.

Кар­ман­ные (гражданские) пистолеты как ору­жие са­мо­обо­ро­ны име­ют, по срав­не­нию с бое­вы­ми, мень­шие га­ба­ри­ты и мас­су, что де­ла­ет их бо­лее удоб­ны­ми для но­ше­ния в кар­ма­не или дам­ской су­моч­ке. Ка­либр кар­ман­ных пистолетов от 2,7 до 6,5 мм; эф­фек­тив­ная даль­ность дей­ст­вия - до 3 м.

Сиг­наль­ные пистолеты (так называемые ра­кет­ни­цы) пред­на­зна­че­ны для стрель­бы ос­ве­тит., ос­ве­ти­тель­но-сиг­наль­ны­ми и сиг­наль­ны­ми па­тро­на­ми с раз­но­цвет­ны­ми све­тя­щи­ми звёзд­ка­ми; яв­ля­ют­ся од­но­за­ряд­ны­ми, с глад­ким, «пе­ре­ла­мы­ваю­щим­ся» при за­ря­жа­нии ство­лом.

Спор­тив­ные пистолеты пред­на­зна­че­ны для пу­ле­вой спор­тив­ной стрель­бы и мо­гут быть од­но­за­ряд­ны­ми и са­мо­за­ряд­ны­ми.

В ка­че­ст­ве охот­ничь­их пистолетов ис­поль­зу­ют­ся од­но­за­ряд­ные пистолеты (под вин­то­воч­ный или круп­но­ка­ли­бер­ный пис­то­лет­ный па­трон) обыч­ной ру­жей­ной кон­ст­рук­ции (с «пе­ре­ла­мы­ваю­щим­ся» ство­лом) или со сколь­зя­щим и от­ки­ды­ваю­щим­ся за­тво­ром.

История

Изо­бре­те­ние пистолета при­пи­сы­ва­ет­ся итальянскому ору­жей­ни­ку К. Ви­тел­ли, уро­жен­цу города Пи­с­тоя (од­на из вер­сий про­ис­хож­де­ния это­го названия), пред­ло­жив­ше­му в первой половине XVI века но­вое кавалерийское ору­жие - ко­рот­кое ру­жьё без при­кла­да.

Од­но из пер­вых мас­со­вых при­ме­не­ний по­доб­но­го ору­жия при­нес­ло по­бе­ду германским рей­та­рам в бит­ве с фран­цу­за­ми при Рен­ти (1554 год) в Итальянских вой­нах 1494-1559 годов.

Изо­бре­те­ние пистолета ста­ло воз­мож­ным бла­го­да­ря по­яв­ле­нию ко­лес­цо­вых, а за­тем и удар­ных крем­нё­вых зам­ков, зна­чительно уп­ро­стив­ших по срав­не­нию с фи­тиль­ным про­цесс про­из­вод­ст­ва вы­стре­ла. В те­че­ние дли­тель­но­го вре­ме­ни пистолет, как и всё стрелковое ору­жие, ос­та­вал­ся дуль­но­за­ряд­ным, что при ис­поль­зо­ва­нии в ближ­нем бою де­ла­ло его од­но­ра­зо­вым ору­жи­ем (вре­ме­ни на дли­тель­ное пе­ре­за­ря­жа­ние не хва­та­ло). По­яв­ле­ние кап­сюль­но­го зам­ка (начало XIX века) не при­ве­ло к зна­чительному со­вер­шен­ст­во­ва­нию пистолета, по­это­му с середины 1830-х годов до конца XIX века бо­лее пред­поч­тительным ору­жи­ем бы­ли ре­воль­ве­ры. Ре­аль­ные ус­ло­вия для соз­да­ния са­мо­за­ряд­ных и ав­то­ма­тических пистолет воз­ник­ли с по­яв­ле­ни­ем в 1880-х годах без­дым­ных по­ро­хов. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли са­мо­за­ряд­ные пистолеты германских ору­жей­ни­ков пистолет Мау­зе­ра (1896 год), Г. Люг­ге­ра (1900 год; из­вес­тен под на­име­но­ва­ни­ем «па­ра­бел­лум»), а так­же Дж. Брау­нин­га (1906 год; Бель­гия и США).

В Рос­сии к началу XVII века бы­ло ос­вое­но из­го­тов­ле­ние пистолет собственной кон­ст­рук­ции. С по­яв­ле­ни­ем са­мо­за­ряд­ных пистолет российское во­енное ве­дом­ст­во за­ка­за­ло несколько пар­тий их различных об­раз­цов для срав­нительной оцен­ки, но с 1895 года на воо­ру­же­нии российской императорской ар­мии, а с 1918 года и РККА на­хо­дил­ся ре­воль­вер об­раз­ца 1895 года (смотрите На­ган ). Од­ним из пер­вых со­з­да­те­лей современного отечественного пистолета был кон­ст­рук­тор С.А. Ко­ро­вин, ко­то­рый в начале 1920-х годов раз­ра­бо­тал бое­вой 7,65-мм пистолет (на воо­ру­же­нии не со­сто­ял). Пер­вым пистолетом, при­ня­тым на воо­ру­же­ние РККА, был 7,62-мм пистолет ТТ об­раз­ца 1930 года кон­ст­рук­то­ра Ф.В. То­ка­ре­ва. В даль­ней­шем на воо­ру­же­ние Воо­ружённых Сил СССР по­сту­па­ли 9-мм пис­то­лет Н.Ф. Ма­ка­ро­ва (ПМ; 1951 год; мо­дер­ни­зирован в 1994 году - ПММ), 9-мм ав­то­ма­тический пис­то­лет И.Я. Стеч­ки­на (АПС; 1951 год) и 5,45-мм ма­ло­га­ба­рит­ный са­мо­за­ряд­ный пистолет (ПСМ; 1974 год; раз­ра­бо­тан Л.Л. Ку­ли­ко­вым, Т.И. Лаш­не­вым и А.А. Си­ма­ри­ным). На воо­ру­же­нии Во­о­ружённых Сил РФ сто­ят ПМ и ПММ, ко­то­рые в 2010-х годах пла­ни­ру­ют за­ме­нить на 9-мм пистолет ПЯ «Грач» (2010; В.Я. Яры­гин), са­мо­за­ряд­ный пистолет Сер­дю­ко­ва (СПС; 2003; П.И. Сер­дю­ков и И.В. Бе­ля­ев), пис­толет ГШ-18 (2003 год; В.П. Гря­зев и А.Г. Ши­пу­нов) и другие.

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