ПИСТОЛЕТ
ПИСТОЛЕТ - ручное короткоствольное стрелковое оружие, предназначенное для поражения противника на коротких расстояниях.
Классификация
По конструкции пистолеты могут быть однозарядными, самозарядными (полуавтоматический) и автоматическими. Отдельной разновидностью пистолета можно считать револьвер.
По назначению пистолеты делятся на боевые, карманные (гражданские), сигнальные, спортивные и охотничьи.
Боевые пистолеты являются личным оружием для самообороны и внезапного нападения на близком расстоянии. Современные боевые пистолеты обеспечивают эффективное поражение живой силы на дальности 50-70 м, имеют практическую скорострельность 30-40 выстрелов/мин и массу до 1 кг; наиболее распространённые калибры - 7,62, 7,65, 9 и 11,43 мм.
Карманные (гражданские) пистолеты как оружие самообороны имеют, по сравнению с боевыми, меньшие габариты и массу, что делает их более удобными для ношения в кармане или дамской сумочке. Калибр карманных пистолетов от 2,7 до 6,5 мм; эффективная дальность действия - до 3 м.
Сигнальные пистолеты (так называемые ракетницы) предназначены для стрельбы осветит., осветительно-сигнальными и сигнальными патронами с разноцветными светящими звёздками; являются однозарядными, с гладким, «переламывающимся» при заряжании стволом.
Спортивные пистолеты предназначены для пулевой спортивной стрельбы и могут быть однозарядными и самозарядными.
В качестве охотничьих пистолетов используются однозарядные пистолеты (под винтовочный или крупнокалиберный пистолетный патрон) обычной ружейной конструкции (с «переламывающимся» стволом) или со скользящим и откидывающимся затвором.
История
Изобретение пистолета приписывается итальянскому оружейнику К. Вителли, уроженцу города Пистоя (одна из версий происхождения этого названия), предложившему в первой половине XVI века новое кавалерийское оружие - короткое ружьё без приклада.
Одно из первых массовых применений подобного оружия принесло победу германским рейтарам в битве с французами при Ренти (1554 год) в Итальянских войнах 1494-1559 годов.
Изобретение пистолета стало возможным благодаря появлению колесцовых, а затем и ударных кремнёвых замков, значительно упростивших по сравнению с фитильным процесс производства выстрела. В течение длительного времени пистолет, как и всё стрелковое оружие, оставался дульнозарядным, что при использовании в ближнем бою делало его одноразовым оружием (времени на длительное перезаряжание не хватало). Появление капсюльного замка (начало XIX века) не привело к значительному совершенствованию пистолета, поэтому с середины 1830-х годов до конца XIX века более предпочтительным оружием были револьверы. Реальные условия для создания самозарядных и автоматических пистолет возникли с появлением в 1880-х годах бездымных порохов. Широкую известность получили самозарядные пистолеты германских оружейников пистолет Маузера (1896 год), Г. Люггера (1900 год; известен под наименованием «парабеллум»), а также Дж. Браунинга (1906 год; Бельгия и США).
В России к началу XVII века было освоено изготовление пистолет собственной конструкции. С появлением самозарядных пистолет российское военное ведомство заказало несколько партий их различных образцов для сравнительной оценки, но с 1895 года на вооружении российской императорской армии, а с 1918 года и РККА находился револьвер образца 1895 года (смотрите Наган). Одним из первых создателей современного отечественного пистолета был конструктор С.А. Коровин, который в начале 1920-х годов разработал боевой 7,65-мм пистолет (на вооружении не состоял). Первым пистолетом, принятым на вооружение РККА, был 7,62-мм пистолет ТТ образца 1930 года конструктора Ф.В. Токарева. В дальнейшем на вооружение Вооружённых Сил СССР поступали 9-мм пистолет Н.Ф. Макарова (ПМ; 1951 год; модернизирован в 1994 году - ПММ), 9-мм автоматический пистолет И.Я. Стечкина (АПС; 1951 год) и 5,45-мм малогабаритный самозарядный пистолет (ПСМ; 1974 год; разработан Л.Л. Куликовым, Т.И. Лашневым и А.А. Симариным). На вооружении Вооружённых Сил РФ стоят ПМ и ПММ, которые в 2010-х годах планируют заменить на 9-мм пистолет ПЯ «Грач» (2010; В.Я. Ярыгин), самозарядный пистолет Сердюкова (СПС; 2003; П.И. Сердюков и И.В. Беляев), пистолет ГШ-18 (2003 год; В.П. Грязев и А.Г. Шипунов) и другие.