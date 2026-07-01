ПИССАРРО КАМИЛЬ

ПИССАРРО КАМИЛЬ - французский живописец и график.

Учил­ся в шко­ле в Па­си, близ Па­ри­жа (1842-1847 годы); вер­нув­шись на ро­ди­ну, на­чал по­мо­гать от­цу в ма­га­зи­не. Брал уро­ки жи­во­пи­си у датского ху­дож­ни­ка Ф. Мель­бюэ (около 1850 года); с це­лью про­дол­же­ния об­ра­зо­ва­ния уе­хал в Ка­ра­кас (ме­ж­ду 1852 и 1854 годами), за­тем в Па­риж (1855 год).

На Все­мир­ной вы­став­ке 1855 года от­крыл для се­бя искусство Ж.О. Д. Эн­гра, Г. Кур­бе и К. Ко­ро. Обу­чал­ся в сту­дии А. Мель­бюэ, Шко­ле изящ­ных ис­кусств (с 1856 года) и в ака­де­мии Сюи­са (1859-1861 годы), где по­зна­ко­мил­ся с К. Мо­не и П. Се­зан­ном. В ран­них пей­за­жах тро­пи­ков, ок­ре­ст­но­стей Па­ри­жа и других, ощу­ти­мо влия­ние Ко­ро, Ш.Ф. До­би­ньи, Ж.Ф. Мил­ле и от­час­ти Кур­бе, но по­сте­пен­но Писсарро вы­ра­бо­тал собственный стиль.

В 1859 году впер­вые вы­став­ля­ет­ся в Са­ло­не; с 1870-х годов Писсарро ста­но­вит­ся од­ним из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей французского им­прес­сио­низ­ма ; един­ст­вен­ный из мас­те­ров это­го на­прав­ле­ния уча­ст­во­вал во всех его вы­став­ках (с 1874 по 1886 годы). В 1870-1871 годах жил в Лон­до­не, где по­зна­ко­мил­ся с П. Дю­ран-Рю­элем.

Как и К. Мо­не, Писсарро ин­те­ре­со­вал­ся жиз­нью при­ро­ды в её дви­же­нии, из­ме­не­ни­ях; он пи­шет ок­ре­ст­но­сти Пон­туа­за (где жил в 1866-1868 и 1872-1882 годах), бе­ре­га рек («Бе­рег Мар­ны в Ше­невь­ер», 1864-1865 годы, Национальная га­ле­рея Шот­лан­дии, Эдин­бург, и другие), от­ра­же­ния об­ла­ков в во­де, ухо­дя­щие вдаль до­ро­ги (один из пер­вых чис­то им­прес­сио­ни­стических пей­за­жей - «Вер­саль­ская до­ро­га в Лу­весь­ен­не», 1870 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Цю­рих), ту­ман­ную дым­ку над осен­ни­ми по­ля­ми («Вспа­хан­ная зем­ля», 1874 год, ГМИИ; «Крас­ные кры­ши», 1877 год, Му­зей Ор­се, Па­риж; «Пей­заж в Пон­туа­зе», 1877 год, Национальная га­ле­рея, Лон­дон, и другие). С конца 1880-х годов по­сто­ян­но ра­бо­тал в Дье­пе, Гав­ре, Руа­не, изо­бра­жая из­люб­лен­ные мо­ти­вы - ста­рин­ные пло­ща­ди, улоч­ки и зда­ния («Ули­ца л’Эписери в Руа­не», 1898 год, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк; «Цер­ковь Сен-Жак в Дье­пе», 1901 год, Му­зей Ор­се, и другие).

Од­на­ко, главная те­ма твор­че­ст­ва Писсарро - Па­риж , в мно­го­численных ви­дах ко­то­ро­го ху­дож­ник су­мел пе­ре­дать ма­гию, при­су­щую это­му го­ро­ду, тон­кую гар­мо­нию цве­то­вых со­от­но­ше­ний в ок­ра­ске зда­ний в раз­ное вре­мя су­ток, изы­скан­ную гра­фи­ку жа­лю­зи и бал­кон­ных ре­шё­ток, та­ин­ст­вен­ную пре­лесть ог­ром­ных де­ревь­ев, при­даю­щих па­риж­ско­му пей­за­жу оду­хо­тво­рён­ность, се­реб­ри­стую дым­ку, смяг­чаю­щую ли­нии и цве­та: «Италь­ян­ский буль­вар ут­ром, ос­ве­щён­ный солн­цем» (1897 год, Национальная га­лерея искусства, Ва­шинг­тон), «Пло­щадь Фран­цуз­ско­го те­ат­ра в Па­ри­же» (1898 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург), «Опер­ный про­езд в Па­ри­же» (1898 год, ГМИИ) и другие.

На зре­лое твор­че­ст­во Писсарро не­со­мнен­ное влия­ние ока­зал П. Се­занн, с ко­то­рым его свя­зы­ва­ли дру­же­ские от­но­ше­ния.

Пей­за­жи Писсарро сдер­жан­ны по ко­ло­ри­ту, од­на­ко его жи­во­пись от­ме­че­на тон­чай­шей раз­ра­бот­кой от­тен­ков раз­ных цве­тов в пре­де­лах ску­пой кра­соч­ной гам­мы, слож­но­стью и мно­го­кра­соч­но­стью фак­ту­ры по­ло­тен.

В середине 1880-х годов Писсарро ув­лёк­ся пу­ан­ти­ли­ст­ской тех­ни­кой нео­им­прес­сио­низ­ма («Ост­ров Лак­руа. Ру­ан. Ту­ман», 1888 год, Му­зей искусства, Фи­ла­дель­фия), од­на­ко с 1890 года вер­нул­ся к преж­ней ма­не­ре.

Ра­бо­тал так­же в тех­ни­ке ак­ва­ре­ли, де­лал офор­ты, ли­то­гра­фии, ри­сун­ки.

Его сын - жи­во­пи­сец и гра­фик Люсь­ен Пис­сар­ро (1863-1944 годы).

Сочинения:

Letters to his son Lucien / Ed. J. Re­wald. 4th ed. L., 1980;

Correspondance: 1865- 1894 / Éd. J. Bailly-Herzberg. P., 1980-1988. Vol. 1-3.

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