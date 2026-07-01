ПИССАРРО КАМИЛЬ
ПИССАРРО КАМИЛЬ - французский живописец и график.
Учился в школе в Паси, близ Парижа (1842-1847 годы); вернувшись на родину, начал помогать отцу в магазине. Брал уроки живописи у датского художника Ф. Мельбюэ (около 1850 года); с целью продолжения образования уехал в Каракас (между 1852 и 1854 годами), затем в Париж (1855 год).
На Всемирной выставке 1855 года открыл для себя искусство Ж.О. Д. Энгра, Г. Курбе и К. Коро. Обучался в студии А. Мельбюэ, Школе изящных искусств (с 1856 года) и в академии Сюиса (1859-1861 годы), где познакомился с К. Моне и П. Сезанном. В ранних пейзажах тропиков, окрестностей Парижа и других, ощутимо влияние Коро, Ш.Ф. Добиньи, Ж.Ф. Милле и отчасти Курбе, но постепенно Писсарро выработал собственный стиль.
В 1859 году впервые выставляется в Салоне; с 1870-х годов Писсарро становится одним из крупнейших представителей французского импрессионизма; единственный из мастеров этого направления участвовал во всех его выставках (с 1874 по 1886 годы). В 1870-1871 годах жил в Лондоне, где познакомился с П. Дюран-Рюэлем.
Как и К. Моне, Писсарро интересовался жизнью природы в её движении, изменениях; он пишет окрестности Понтуаза (где жил в 1866-1868 и 1872-1882 годах), берега рек («Берег Марны в Шеневьер», 1864-1865 годы, Национальная галерея Шотландии, Эдинбург, и другие), отражения облаков в воде, уходящие вдаль дороги (один из первых чисто импрессионистических пейзажей - «Версальская дорога в Лувесьенне», 1870 год, частное собрание, Цюрих), туманную дымку над осенними полями («Вспаханная земля», 1874 год, ГМИИ; «Красные крыши», 1877 год, Музей Орсе, Париж; «Пейзаж в Понтуазе», 1877 год, Национальная галерея, Лондон, и другие). С конца 1880-х годов постоянно работал в Дьепе, Гавре, Руане, изображая излюбленные мотивы - старинные площади, улочки и здания («Улица л’Эписери в Руане», 1898 год, Метрополитен-музей, Нью-Йорк; «Церковь Сен-Жак в Дьепе», 1901 год, Музей Орсе, и другие).
Однако, главная тема творчества Писсарро - Париж, в многочисленных видах которого художник сумел передать магию, присущую этому городу, тонкую гармонию цветовых соотношений в окраске зданий в разное время суток, изысканную графику жалюзи и балконных решёток, таинственную прелесть огромных деревьев, придающих парижскому пейзажу одухотворённость, серебристую дымку, смягчающую линии и цвета: «Итальянский бульвар утром, освещённый солнцем» (1897 год, Национальная галерея искусства, Вашингтон), «Площадь Французского театра в Париже» (1898 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Оперный проезд в Париже» (1898 год, ГМИИ) и другие.
На зрелое творчество Писсарро несомненное влияние оказал П. Сезанн, с которым его связывали дружеские отношения.
Пейзажи Писсарро сдержанны по колориту, однако его живопись отмечена тончайшей разработкой оттенков разных цветов в пределах скупой красочной гаммы, сложностью и многокрасочностью фактуры полотен.
В середине 1880-х годов Писсарро увлёкся пуантилистской техникой неоимпрессионизма («Остров Лакруа. Руан. Туман», 1888 год, Музей искусства, Филадельфия), однако с 1890 года вернулся к прежней манере.
Работал также в технике акварели, делал офорты, литографии, рисунки.
Его сын - живописец и график Люсьен Писсарро (1863-1944 годы).
Сочинения:
Letters to his son Lucien / Ed. J. Rewald. 4th ed. L., 1980;
Correspondance: 1865- 1894 / Éd. J. Bailly-Herzberg. P., 1980-1988. Vol. 1-3.