ПИСЬМО
ПИСЬМО - знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью начертательных элементов передавать речевую информацию на расстоянии и закреплять её во времени.
Первоначально для передачи информации применялись такие способы, как, например, пиктография, бирки, зарубки, вампумы, кипу и тому подобное Собственно письмо вырабатывается с усложнением общественной жизни и формированием городской культуры. Система письма характеризуется постоянным составом знаков, причём каждый знак передаёт либо целое слово, либо последовательность звуков, либо отдельный звук речи (смотрите «Звуки речи»). Для классификации видов письма важна не форма знаков (изобразительно-рисуночная, условно-геометрическая и тому подобное), а характер передачи знаками элементов речи.
Существует четыре основных типа письма - идеографический, словесно-слоговой (логографически-силлабический), собственно силлабический и буквенно- звуковой (алфавитный; смотрите Алфавит). В конкретных системах письма эти типы обычно существуют в не вполне чистом виде.
В идеографическом письме каждый знак (изобразительный элемент, идеограмма) может обозначать любое слово в любой грамматической форме в пределе круга понятийных ассоциаций, либо прямо вызываемых изображением, составляющим данный знак, либо условных. Круг возможных значений изобразительного элемента ограничен соседним кругом значений, например знак, изображающий ногу, может означать ‘ходить’, ‘стоять’, ‘приносить’ и тому подобное в любой грамматической форме, но не может означать ‘ступня’, ‘подошва’, потому что для этого существует другой изобразительный элемент. Вместо изображения возможно употребление и произвольного графического символа. В числе ассоциаций может быть и ассоциация по сходному звучанию (принцип ребуса), например в текстах на шумерском языке, в котором слова «тростник» и «возвращать» звучат как «ги», знак «тростник» мог передавать также значение ‘возвращать’. Возможность передачи информации с помощью чистой идеографии очень ограничена; этот тип письма существовал лишь как переходный от пиктографии к словесно-слоговому письму, применялся либо в хозяйственных записях, где число понятий, о которых может идти речь, ограничено самим содержанием текста (ранний Шумер, начало III тысячелетия до н.э.), либо в ритуальных записях как мнемоническое вспомогательное средство. Неясно, было ли идеографическим или словесно-слоговым кохау ронго-ронго письмо острова. Пасхи и чукотское письмо, изобретённое в XX веке оленеводом Теневиле.
Гораздо более живучим оказался словесно-слоговой тип письма. Основой системы письма и здесь остаётся прежняя многозначная идеограмма, но конкретная привязка знака каждый раз к определённому слову обеспечивается добавлением ребусных знаков, выражающих чисто звуковые элементы либо слова в целом, либо его части (особенно грамматических элементов), и знаками-детерминативами, уточняющими круг понятий, к которому относится данное слово. Например, в египетском письме рисунок «жук» (х п р) с силлабич. (слоговыми) знаками х-, п-, р- (гласные неизвестны) + детерминатив абстрактных понятий означал (х п р) ‘существование’; в шумерском языке рисунки «нога» + «камень» означали ‘пришедший’ (ги́на), потому что «камень» назывался «на», а рисунки «нога» + «куча зерна (?)» (ба) означали ‘стоящий’ (гу́ба); знаки «вышка (?)» + «решётка (?)» с детерминативом «божество» (рисунок «звезда») читались «бог Энлиль» (имя бога), а с детерминативом «земля» (рисунок участка, прорезанного каналами) читались «Нибуру» (назв. города, где почитался этот бог). Идеографический знак, прикреплённый к определённому слову, называется логограммой. Для знаков, выражающих последовательности звуков, используются тоже логограммы, но в «ребусном» употреблении [ср. выше «на», «ба» не в смысле ‘камень’ и ‘куча (?)’, а как знаки для последовательностей звуков «н + а», «б + а»]. Такие последовательности - не обязательно полные слоги; так, в египетское письмо гласные вообще не передавались, в аккадском (смотрите Аккадский язык) слог мог дробиться на части.
Словесно-слоговым письмом могли передаваться тексты любого содержания, так как такое письмо обеспечивало достаточно адекватную фиксацию речи и надёжное воспроизведение текста при чтении. Отсутствие обязательной непосредственной связи первоначальных идеограмм с фонетической стороной речи позволяло использовать одни и те же знаки в качестве логографических элементов для разных диалектов (в Китае) и для разных языков (на Древнем Ближнем Востоке). В древнейших видах письма этого типа знаки монументальных надписей долго сохраняли форму рисунков-иероглифов; наряду с ними существовала скоропись (на папирусах, черепках - в Египте; на глиняных плитках - в Передней Азии, так называемая клинопись; на бамбуковых палках - на Дальнем Востоке и тому подобное). Такие системы письма возникали для хозяйственных нужд и обычно независимо друг от друга; отд. случаи сходства знаков объясняются либо общей типологией, либо случайностью. Наиболее известны: египетское письмо (с последней четверти IV тысячелетия до н.э.), шумерское письмо (с начала III тысячелетия до н.э.) и развившиеся из него виды клинописи, эламская иероглифика (III тысячелетие до н.э.; смотрите «Эламский язык»), протоиндское письмо (тогда же), критское письмо (с конца III тысячелетия до н.э.), китайское письмо (наиболее ранние из известных памятников относятся ко II тысячелетию до н.э.), майя письмо в Центральной Америке (с I века до н.э. - I век н.э.; другие центрально-американские системы письма были, видимо, идеографическими и пиктографическими). Не все древние системы письма этого типа расшифрованы; наиболее изучено письмо Китая, Двуречья (клинопись) и Египта. Аккадская клинопись - в основе слоговое письма, но любой словесный знак или группа знаков шумерского письма могли быть введены в текст как обозначение для аккадского слова (так называемая гетерограмма), особенно ради экономии места.
Единственная использующаяся ныне древняя система письма словесно-слогового типа - китайская. Сохранение её объясняется «аморфным» характером китайского слова и потому малой необходимостью в передаче грамматических показателей, а также удобством китайское письма для общения между носителями фонетически различающихся диалектов (языков; смотрите Китайские языки). Знаки китайского письма восходят к рисункам, подвергшимся скорописному упрощению (окончательно - с введением бумаги во II веке); имеются различные виды скорописи. Знаки обычно являются составными, то есть соединением детерминатива и фонетика. Китайское письмо распространилось в Корее, Японии и других странах, но оказалось неудобным ввиду иного грамматического строя соответствующих языков. Поэтому, наряду с китайскими иероглифами, в этих странах рано начали употреблять местные фонетические системы письма - силлабическое (слоговое) письмо кана в Японии (смотрите "Японское письмо") и буквенно-слоговое (лигатурное) письмо кунмун в Корее (смотрите "Корейское письмо"). В Японии иероглифами, играющими роль гетерограмм, обычно обозначают основы слов, а слоговыми знаками - изменяемые части слова; в Корее иероглифы сохранили лишь более узкое применение (при китайских заимствованиях, для омонимов).
К преимуществам словесно-слогового письма относятся международный характер логограмм, меньшее число знаков на одинаковый отрезок текста по сравнению с буквенным письмом, поэтому логограммы применяются в составе вспомогательных подсистем письма (цифры, алгебраические и химические формульные знаки и тому подобное). К недостаткам - многочисленность знаков в системе (от нескольких сотен до многих тысяч), трудность (громоздкость) при освоении чтения.
Системы письма, где каждый знак передаёт только какую-либо последовательность звуков как таковую, а не слово, называются силлабическими (слоговыми). Последовательности могут быть либо только типа «С (согласный) + Г (гласный или нуль гласного)», либо также типов «Г + С» и даже «С + Г + С», реже «С + С + Г», «С + Г + С + Г». Есть также знаки для отдельных гласных. Силлабические системы - часто результат упрощения словесно-слоговых систем [например, развитие кипрского письма из кипро- минойского (разновидности критского) главным образом путём опущения логограмм]. Они могут возникнуть и вторично, путём введения огласовки в консонантное (смотрите ниже) буквенно-звуковое письмо [индийские кхароштхи и (отчасти) брахми из арамейского (смотрите также «Западносемитское письмо»), эфиопское письмо из южноаравийского письма], или могут быть придуманы специально в дополнение к логографически-силлабическим системам в языках, отличающихся богатством грамматических форм (Япония, Корея). Наиболее широко распространены силлабические системы письма в Индии и Юго-Восточной Азии, восходящие к брахми (смотрите «Индийское письмо»). Они построены на принципе введения вариантных знаков согласных с различающимися гласными. Системы брахми и кхароштхи допускают очень точную, близкую к фонетической транскрипции передачу звукового состава текста. Эти системы, как и большинство позднейших разновидностей письма, распространившихся в Южной и Юго-Восточной Азии из Северной Индии, основаны на подсистеме исходных знаков, часть которых служит для передачи гласных, а большинство - для обозначения сочетаний «С+ Г "а"»; если за тем же согласным следует не «а», а другой гласный, то исходный знак соответственно видоизменяется по форме; если за согласным следует ещё согласный или более одного гласного, то из знаков, предназначенных для передачи этих согласных + «а», составляется одна буква (лигатура); для передачи отсутствия гласного в конце слова существует особый добавочный значок. Так как знаки не закреплялись в типографской форме, в Южной и Юго- Восточной Азии выработались десятки видов скорописей, внешне уже несхожих, но основанных преимущественно на тех же принципах; лишь в XIX-XX веках многие из них получили и типографское оформление. Важнейшая система письма этой группы - деванагари, применяемая для санскрита, хинди и других. Преимущество силлабического письма - в меньшем числе знаков (100-300), недостаток - в некоторой громоздкости и трудности в выборе правильного чтения, особенно при отсутствии словоразделов. Искусственно созданные системы силлабического письма вводились в Новейшее время миссионерами для религиозной пропаганды среди бесписьменных народов разных стран, но все эти системы не выдержали конкуренции алфавита.
В алфавитных системах письма отдельный знак (буква) передаёт, как правило, один звук; это может быть либо фонема, либо аллофон, либо любая фонема в пределах некоторой группы акустически сходных звуков; иногда же буквы соединяются по 2, 3 и 4 для обозначения одной фонемы (английский sh [ш], немецкий sch [ш], tsch [ч]; смотрите «Диграф»). Алфавитные и силлабические системы письма часто (неточно) объединяют под названием фонетических. Историческим родоначальником всех видов алфавитного письма явилось древнесемитское (финикийское) так называемое буквенное консонантное, или квазиалфавитное, письмо (смотрите «Финикийское письмо», «Консонантное письмо»); это силлабическое письмо - со знаками только типа «С + Г», причём «Г» может безразлично быть любым гласным или нулём гласного. Происхождение древнесемитского квазиалфавита (вторая половина II тысячелетия до н.э.) до сих пор не установлено; наиболее вероятно его происхождение из финикийского же (протобиблского) силлабического письма (смотрите «Библское письмо»), где в знаках типа «С + Г» ещё различались качества гласных и число знаков доходило до 75-100. В «классическом» финикийском алфавите имелось 22 знака (меньше числа согласных фонем). В основе известных нам трёх древнесемитских протоалфавитных систем - финикийской линейной, угаритской клинописной (обе имели общий порядок букв; смотрите «Угаритское письмо») и южноаравийской линейной - лежит общий слоговой или словесно-слоговой прототип. Новая система дала возможность фиксировать речь по звуковому способу с помощью минимума числа легко и быстро запоминающихся знаков (букв). Однако текст, записанный без гласных и обычно без словоразделов, несмотря на то, что в семитских языках значение корня связано с согласными, а гласные выражают словообразовательные и грамматические элементы слова, всё же был малопонятен, кроме случаев, когда содержание его было заранее приблизительно известно; такое письмо скорее было применимо как тайнопись купцов-мореплавателей, чем как всеобщее средство передачи речи, поэтому в течение более 1000 лет с ним вполне успешно конкурировали системы словесно-слогового письма. Клинописный (угаритский) вариант консонантного письма вымер ещё во II тысячелетии до н.э.; один из вариантов линейного консонантного письма просуществовал в Южной Аравии до XVII века н.э., а в Африке дал начало эфиопскому письму со вторичной огласовкой по индийскому принципу. Собственно финикийское линейное консонантное письмо в своей первичной форме было воспринято в Малой Азии (малоазийские алфавиты вымерли в начале н.э.), Греции и Италии, дав начало западным алфавитам (смотрите ниже), а в скорописной (курсивной) форме, выработанной для родственных финикийскомуарамейских языков, распространился по всему Ближнему и Среднему Востоку, дав начало вост. алфавитам.
Восточные алфавиты
Распространение алфавита вместе с имперским арамейским языком в пределах Персидской империи VI-IV веках до н.э. от Малой Азии до Индии привело к созданию множества местных разновидностей письма [важнейшие: арамейское «сирийское» письмо (смотрите «Сирийское письмо»); квадратное письмо, принятое евреями, первоначально для религиозных книг (еврейское квадратное письмо); особая разновидность арамейской скорописи с добавлениями дополнительных надстрочных и подстрочных диакритических знаков была положена в основу арабского письма]. Сравнительно рано в финикийском и производных от него видах письма с помощью букв для согласных ʔ, h, j, w (так назваемых матрес лекционис) стали сначала непоследовательно, а затем регулярно обозначать также дифтонги au, ai и долгие гласные o̅, u̅, e̅, ī, a̅; любая буква, в том числе и буквы ʔ, h, j, w, если они не являлись матрес лекционис, стала означать «согласный + краткий гласный или нуль гласного»; таким образом, сами по себе краткие гласные в алфавитах семитского происхождения обычно отдельно не обозначаются (матрес лекционис для них применялись редко и непоследовательно). Лишь начиная со средних веков, главным образом в богослужебных книгах, стали обозначать все вообще гласные с помощью диакритических знаков над или под буквами (в еврейском, сирийском - с помощью точек и групп точек, в сирийском - также с помощью маленьких греческих букв, в арабском и производных - с помощью маленьких арабских матрес лекционис). Однако диакритические знаки огласовки ни в сирийском, ни в квадратном, ни в арабском письме в бытовое употребление так и не вошли.
В неустойчивых государственных образованиях, возникавших на Востоке после македонского завоевания (IV век до н.э.), появилось обыкновение в деловой переписке писать лишь общеизвестные канцелярские формулы и другие отдельные слова и выражения по-арамейски, а остальной текст, иногда и флексию слов, - арамейскими буквами на местном языке. Так создалась вторичная система арамейских псевдологограмм (гетерограмм); текст в целом, включая и гетерограммы, читался на местном языке. Таким образом, арамейский алфавит в его ранней канцелярской форме, видимо, не позднее IV века до н.э. был применён к древнеперсидскому языку (ранее имевшему собственное клинописное силлабическое письмо), а затем в различных разновидностях скорописи использовался для других иранских языков (парфянского языка, среднеперсидского языка, согдийского языка, хорезмийского языка).
В условиях Средневековья грамотность была сосредоточена в среде духовенства. Поэтому распространение каждого алфавита связывалось с определённой религией: квадратный шрифт распространялся вместе с иудаизмом (ныне употребляется для еврейских языков, в Израиле для языка иврит), арабское письмо - с исламом, употреблялось для языков всех мусульманских народов независимо от происхождения (ныне - для арабского языка, персидского языка, пушту, урду и др.угих. Различные виды арамейской скорописи также распространялись с различными христианскими сектами (например, несторианское, яковитское письмо), а также сманихейством. Письменность с арамейскими гетерограммами распространялась главным образом с зороастризмом. Для священных книг зороастризма был позднее на той же основе изобретён усовершенствованный алфавит с гласными буквами (авестийский; принцип обозначения гласных был здесь, видимо, воспринят из греческого). На основе согдийского и несторианского письмо создались разные виды письма тюрков Центральной Азии (важнейшие - уйгурское письмо и тюркское руническое письмо). Позднее уйгурское письмо было приспособлено для монгольских языков и маньчжурского языка (с огласовкой частично по тибетско-индийскому типу и с вертикальным направлением письма по китайскому образцу; смотрите «Монгольское письмо», «Маньчжурское письмо»). Распространение христианства потребовало создания письменности на местных языках Закавказья; для этих языков с их сложными фонологическими системами были созданы около 400 н.э. особые алфавиты - армянский, грузинский и албанский (агванский) путём использования стилизованных арамейских начертаний и греческих орфографических и филологических принципов (смотрите «Армянское письмо», «Грузинское письмо», «Агванское письмо»).
Западные алфавиты
Исходным для развития всех западных алфавитов является греческое письмо; оно возникло, видимо, в IX-VIII веках до н.э. «Архаическое» греческое письмо по форме букв почти полностью совпадает с финикийским; лишь позднее были введены дополнительные буквы φ, χ, ξ, ψ и ω. В «архаических» малоазийских и, вероятно, также в греческое письмо сначала ещё отсутствовали буквы для кратких гласных; направление письма было, как и в семитских языках, справа налево, затем бустрофедон, затем слева направо. Очень близки названия греческих и древнесемитских букв, совпадает порядок их расположения в алфавите.
В связи с тем что греческий текст, лишённый гласных, почти непонятен, в греческом письме были использованы для гласных, помимо матрес лекционис, и те буквы, которые обозначали финикийские согласные, чуждые греческой фонетике и оказавшиеся, таким образом, излишними: кроме α, ε, ι, υ из финикийских ʔ, h, y, w были взяты также буквы [h и ʕ для греческих η и ο; аналогичный процесс происходил в рано вымерших малоазийских алфавитах. Переход к обозначению на письме не только согласных, но и всех гласных явился важнейшим культурным достижением. Существовали варианты письма: восточно-греческий и западно-греческий, а также фригийский (смотрите «Фригийский язык»), различавшиеся формой и употреблением некоторых букв. Из восточно-греческого в V-IV веках до н.э. развилось классическое греческое, а затем византийское письмо; в свою очередь, из него возникли коптское письмо (христианско-египетское), древнеготское (смотрите «Готское письмо») и славянское кирилловское письмо (кириллица). На основе западно-греческого письма возникли алфавиты италийских языков, алфавит этрусского языка, (в 7 в. до н.э.) и из него - древне-германские руны (со II-III веков н.э.; смотрите «Руническое письмо»); из западно-греческого письма развилось и латинское письмо (древнейшие памятники VII-VI веков до н.э.). В эпоху Римской империи латинское письмо приобрело международный характер, сохранявшийся и в дальнейшем в связи с распространением католической Церкви. Латинское письмо используется и для национальных языков западно-европейских народов, например французского, немецкого, польского и других. Так как звуковой состав различных новых западно-европейских языков сильно отличается от звукового состава латинского языка, широкое распространение в нац. орфографиях получают двух- и трёхбуквенные сочетания для передачи одного звука (английские sh, th; немецкий sch и тому подобное).
Как в греческом, так и в латинском рукописном письме в течение веков возникали разновидности (капитальное письмо, унциал, полуунциал, каролингский минускул, готическое письмо, гуманистическое письмо эпохи Возрождения и многие другие). С введением книгопечатания закрепились две основные разновидности латинского письма: 1) современная латиница и шрифты типа антиква, возникшие на основе гуманистическое письмо эпохи Возрождения в подражание римским монументальным надписям; 2) готическое письмо и шрифты типа фрактуры, или швабаха, сохранявшиеся в Германии до середины XX века. В XIX-XX веках сложился целый ряд систем письма на латинской графической основе во всех частях света; в них широко используются диакритические знаки для обозначения звуков, не предусмотренных латинское письмо (например, в чешском языке, турецком языке, языках Африки).
Славянское письмо (кириллица) было разработано путём добавления к 24 буквам византийского греческого письма ещё 19 букв для специфических славянских фонем (буквы «ц», «ш» взяты из еврейского квадратного письма, а остальные изобретены специально). Кириллица употреблялась православными славянами, а также (до XIX века) румынами; на Руси была введена в X-XI веках в связи с христианизацией. До сих пор окончательно не решён вопрос о происхождении древнеславянского письма - глаголицы - и о её соотношении с кириллицей. Почти полностью совпадая по составу, порядку и значению букв, азбуки эти резко различались по форме букв: простой, чёткой и близкой к греческому уставному письму IX века у кириллицы и замысловатой, очень своеобразной у глаголицы, которая применялась главным образом у юго-западных славян-католиков со славянским богослужением и вымерла в позднем Средневековье. Графика кириллицы претерпевала изменения с X по XVIII века (устав, полуустав, вязь). Современные славянские системы письма - русская, украинская, болгарская, сербская (с добавлением букв љ, њ, ћ,ђ, џ и других) - развились на основе кириллицы. Русское письмо из 33 букв (называется гражданским шрифтом, в отличие от церковного - собственно кириллицы, сохранённой для религиозной литературы при реформе 1708-1710 годов, проведённой Петром I) представляет собой упрощённую кириллицу с приближением форм букв к образцам антиквы. Помимо собственно алфавитных знаков, оно содержит слоговые знаки «е», «ё», «ю», «я», употребляемые также для передачи палатализации согласного, предшествующего [э], [о], [а], [у]; палатализация в других случаях передаётся «ь». Оно пережило ряд алфавитно-орфографических реформ, в результате которых исключены все буквы, ненужные для передачи фонем современной русской речи; буква «ё» оставлена как факультативная.
В СССР были созданы новые алфавиты для многих народов, не имевших ранее письма или имевших письмо, построенное на основе, признанной малопригодной для народного языка (например, арабской). Первоначально эти новые алфавиты строились на латинской основе, но с середины 1930-х годов были переведены на русскую основу с добавлением ряда дополнительных и диакритизированных букв (смотрите «Новый алфавит»). После распада СССР письменность ряда языков народов его бывших республик (азербайджанская, молдавская и другие) была переведена с русской на латинскую графическую основу. Большинство народов РФ пользуются письмом на русской графической основе.
Письмо - предмет изучения грамматологии, а также эпиграфики и палеографии.