ПИСЬМЕННОСТЬ

ПИСЬМЕННОСТЬ - совокупность письменных средств общения, к которой относятся средства графики, алфавита и орфографии какого-либо языка или группы языков, объединённых одной системой письма или одним алфавитом.

Для письменности то­го или ино­го язы­ка (груп­пы язы­ков) ха­рак­тер­на оп­ре­де­лён­ная спе­ци­фи­ка сис­те­мы гра­фем в гра­фических со­че­та­ни­ях, ор­фо­грам­мах и в сфе­ре ис­поль­зо­ва­ния этих эле­мен­тов для ло­гического вы­де­ле­ния час­тей вы­ска­зы­ва­ния, дос­ти­же­ния оп­ре­де­лён­ных сти­ли­стических це­лей и так далее.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)