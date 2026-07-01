В закладки
ПИСЬМЕННОСТЬ
ПИСЬМЕННОСТЬ - совокупность письменных средств общения, к которой относятся средства графики, алфавита и орфографии какого-либо языка или группы языков, объединённых одной системой письма или одним алфавитом.
Для письменности того или иного языка (группы языков) характерна определённая специфика системы графем в графических сочетаниях, орфограммах и в сфере использования этих элементов для логического выделения частей высказывания, достижения определённых стилистических целей и так далее.
73