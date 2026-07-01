"ПИСЬМА ИЗ РОССИИ" ХУАНА ВАЛЕРЫ

Произведение эпистолярного жанра, созданное испанским писателем и дипломатом Хуаном Валерой во время пребывания в Санкт-Петербурге в составе чрезвычайной дипломатической миссии в 1856-1857 годах.

Хуан Валера и Алькала Гальяно (1824-1905), служивший ранее в Неаполе, Лиссабоне и Рио-де-Жанейро и уже пробовавший себя на литературной поприще, в октябре 1856 года был назначен первым секретарем чрезвычайного испанского посольства герцога де Осуны, целью визита которого было поздравление Александра II со вступлением на престол и налаживание дружественных связей между Россией и Испанией после 23-летнего перерыва.

Во время поездки Хуан Валера вел оживленную переписку со своим начальником и приятелем Леопольдо Аугусто Куэто, матерью Долорес и сестрой Софией. В переписке отразилась его деятельность как дипломата и впечатления от России как частного лица. Эти письма были написаны в легкой дружеской манере, изобиловали красочными описаниями российской природы, народа, светского общества, блеска императорского двора и бытия испанской миссии в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что письма создавались как частные, Куэто, восхищенный их прекрасным стилем и экзотичной информативностью, решился на их публикацию. Сложно сказать, был ли этот шаг обдуманным ходом или решением, принятым под сильным впечатлением, но печать "Писем" Валеры произвела настоящий фурор в мадридском обществе. Из посланий Валеры можно сделать вывод, что он не знал о намерениях своего адресата, однако узнав о публикации первых двух писем, он фактически дал свое разрешение на дальнейшую печать. Это указывает на то, что Валера видел в этом шаге потенциал, как для творческого, так и для карьерного развития. Он не ошибся: предпринятая публикация способствовала росту его известности и популярности на родине, что дало большой толчок развитию его карьеры после возвращения туда в 1857 году.

Острые и сатирические, наполненные энтузиазмом и лирикой, меланхолией и разочарованностью, "Письма" зачастую балансировали на грани скандала. Забавные зарисовки коллег Валеры, их поступков и устремлений охладили его отношения с герцогом де Осуной и другими дипломатами миссии, но временные неудобства обернулись для него долгожданной славой и признанием.

Сложно переоценить значение "Писем" для взаимного узнавания России и Испании. Несмотря на дипломатический ранг Валеры, это произведение - непосредственное, живое впечатление частного лица, представителя далекой страны с иными культурными традициями, попытавшегося аккумулировать опыт познания России и выразить его в особой форме: это и своеобразная сводка новостей, и энциклопедические сведения, и личные переживания, и анекдотические заметки. "Письма из России" представляют как большую литературную, так и историческую ценность: они являются, в целом, одним из главнейших источников по изучению русско-испанских отношений на стадии возобновления связей двух стран, и, в частности, деятельности испанской чрезвычайной дипломатической миссии в России в 1856-1857 годах.