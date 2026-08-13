ПИСИСТРАТ (др.-греч. Πεισίστρατος)

Афинский аристократ, тиран Афин в 560–527 гг. до н.э. (с перерывами).

Сын Гиппонакта, возводил свой род к пилосским Нелеидам и Писистрату, афинскому архонту 669/8 г. до н.э. Основы богатства Писистратидов – владение Пангейскими рудниками во Фракии и внешнеторговые операции. Успешно воевал против мегарцев (около 565 г. до н.э.). Возглавил группировку своих сторонников – гиперакриев (или диакриев), базой которых, предположительно, был северо-восток Аттики.

Впервые захватил власть около 560 г. до н.э., опираясь на отряд своей личной охраны – «дубинщиков». Борьба с другими региональными группировками – паралиями во главе с Мегаклом и педиэями во главе с Ликургом – закончилась победой Писистрата (битва при Паллене, около 546 г. до н.э.) и окончательным установлением его тиранической власти.

Власть Писистрата была достаточно мягкой: он сумел договориться со своими аристократическими противниками, способствовал экономическому и культурному развитию Афин, стремился соблюдать законы Солона . С правлением Писистрата связывают начало строительства храма Зевса Олимпийского в Афинах, процветание Панафинейских фестивалей , начало чеканки монеты и пятипроцентное налогообложение. Писистрат проводил активную внешнюю политику, при нем был основан Сигей в Троаде.

В афинской народной традиции за временем правления Писистрата закрепилась слава «золотого века» (Аристотель. Афинская полития, 16, 7; Фукидид, VI, 54).

Исторические источники :

Геродот, I, 59–64;

Фукидид, VI, 54–55;

Аристотель. Афинская полития, 13–17.