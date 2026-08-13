Писистрáт

Писистрáт ( греч. Πεισίστρατος) (ок. 600 до н. э., Афины — 527 до н. э., там же) — афинский тиран с 560 до н. э. (с перерывами), основатель династии Писистратидов, один из наиболее ярких представителей архаической (старшей) тирании в Древней Греции. По происхождению — знатный аристократ, родственник Солона . В молодости принадлежал к группировке сторонников Солона, был близок также к Алкмеонидам . Около 565 до н. э. успешно руководил афинским вой­ском в вой­не против Мегар . Около того же времени основал и возглавил регионально-­политическую группировку диакриев, выдвигая лозунги радикальных реформ, но на деле стремясь к единоличной власти. В 560 до н. э. захватил акрополь и стал тираном. Дважды свергался, но в 546 до н. э. окончательно утвердился у власти. Изгнал из Афин своих политических противников и правил, опираясь на отряд наемников-­телохранителей. Провел ряд мер в интересах мелких землевладельцев, но в то же время наложил на крестьян налог в 10 % урожая. Проводил активную внешнюю политику, стремясь увеличить значение Афин в греческом мире. Поставил под свой контроль ряд территорий на северном побережье Эгейского моря. П. покровительствовал святилищу Аполлона на о. Делос , претендуя таким образом на верховенство над всеми ионийцами. В годы правления П. на акрополе появились первые каменные храмы, была запланирована постройка грандиозного храма Зевса Олимпийского. Судя по всему, при нем были учреждены Великие Дионисии — главный афинский праздник в честь Диониса, на котором давались театральные представления. Панафинейские игры получили большее значение; проводившиеся раз в четыре года Великие Панафинеи стали самым торжественным празднеством в Афинах.

Лит .: Lavelle B. M. Fame, Money, and Power: The Rise of Peisistratos and «Democratic» Tyranny at Athens. Ann Arbor, 2005; Суриков И. Е. Политические деятели Древней Греции. Т. 1. М., 2022. И. Е. Суриков.