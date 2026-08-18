Пишегрю́, Жан-­Шарль

Пишегрю́ ( фр. Pichegru) , Жан-­Шарль (16.02.1761, Планш-пре-­Арбуа — 05.04.1804, Париж) — французский военный и политический деятель.

Родился в крестьянской семье в провинции Франш-­Конте. В молодости преподавал математику в военном училище в Бриенне. Участвовал (в 1783) в Вой­не за независимость в Северной Америке 1775–1783 . В 1791 возглавил якобинский клуб в г. Безансон. В 1792 командовал батальоном Национальной гвардии, за высокие организаторские способности по протекции Л.-А. Сен-­Жюста в 1793 произведен в дивизионные генералы и назначен командующим Рейнской армией. В 1794 командовал Северной армией. В январе-­феврале 1795 армия под командованием П. стремительно заняла территорию Соединенных провинций Нидерландов. Командовал вой­сками во время подавления народного восстания в Париже 12 жерминаля (1 апреля). В 1795, возглавляя части действующей армии, вступил в тайные переговоры с роялистами с целью восстановления монархии во Франции. В октябре 1795 вышел в отставку, а в мае 1797 был избран в Совет пятисот и стал его председателем. В ходе государственного переворота 18 фрюктидора (4 сентября) 1797 арестован как один из лидеров роялистов и сослан в Гвиану, откуда сумел бежать в Англию. В 1803 вместе с Ж. Кадудалем отправился во Францию для организации восстания против Первого консула Наполеона Бонапарта . В результате предательства в феврале 1804 П. был арестован в Париже, спустя два месяца был найден мертвым в тюрьме в замке Тампль.

Лит. : Saint-­Hilaire E. M. de. George Moreau et Pichegru. Bruxelles, 1844; Normand F. Pichegru (1761–1804), général de la révolution, conquérant de la Hollande. Paris, 1911; Saugier B. Pichegru: de la gloire de la Hollande à la prison du Temple. Strasbourg, 1995; Arnould Ph. Pichegru, général en chef de la République: imposture et trahison, 1793–1804. Paris, 2014. А. А. Митрофанов.