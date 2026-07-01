ПИСЦОВЫЕ КНИГИ
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ - в России в XV-XVII веках делопроизводственная документация, составлявшаяся в ходе и по результатам писцовых описаний главным образом земельных владений и городской недвижимости.
Описания проводились по указу великого князя (с 1547 - царя), как правило, на большей части территории страны (например, в конце 1530-х - начале 1540-х годов, 1550-е годы, конец 1560-х - 1570-е годы, 1580-е годы, 1620-1630-е годы, 1682-1686 годы). Они определяли права собственности.
В писцовые книги заносились преимущественно сведения, полученные писцами при личном осмотре и измерении ими земельных владений и городской недвижимости и при опросе владельцев или их приказчиков; могла использоваться информация из писцовые книги предыдущих описаний. писцовые книги составлялись по станам (волостям, погостам) и городам. В них указывались владельцы и принадлежавшее каждому из них имущество. Описание земельного владения включало названия входивших в него населённых и ненаселённых пунктов (сёл, селец, деревень, починков, пустошей, селищ, займищ), данные о размерах землевладения (в том числе о количестве дворов), его структуре (пахотные, сенокосные земли, в ряде случаев - лесные угодья), состоянии пашни (полевая, запущенная и другие), а с середины XVI века и о качестве земли («добра», «середняя», «худа», «песчана» и прочее). В писцовые книги помещалась также информация о бегстве крестьян и бобылей или их насильственном увозе другим землевладельцем. Приводилось описание городов, собственности и занятий их жителей. Отмечалось наличие церквей, часто характеризовалось их убранство. Иногда в писцовые книги давались ссылки на документы, подтверждавшие право владения, периодически указывались имена предыдущих землевладельцев. По завершении описания писцами составлялись сводные данные по городам и уездам, которые приводились в конце писцовой книги. В ряде случаев осуществлялись писцовые описания имущества отдельных землевладельцев. Хранились писцовые книги главным образом в Поместном приказе. Записи в них служили основанием для взимания налогов по системе сошного письма и в соответствии с особой окладной единицей - так называемой живущей (дворовой) четвертью (вводилась указами царя Михаила Фёдоровича 1620-1632 годов; равнялась определённому количеству крестьянских и бобыльских дворов). Сведения писцовые книги использовались обер-офицерами армейских полков при проведении ими описей церковных вотчин накануне секуляризации 1764 года и землемерами в ходе Генерального межевания.
Писцовые книги XV - второй трети XVI веков сохранились фрагментарно, остальные - более полно (ныне в РГАДА, Научном архиве Санкт-Петербургского института истории РАН, Отделе рукописей РНБ и так далее). Из известных науке писцовых книг древнейшая - книга Деревской пятины Новгородской земли (по уточнённым данным, писцовое описание проводилось в 1495-96, его итоги занесены в писцовые книги в 1499 году), наиболее репрезентативны - писцовые книги Новгородской земли и Тверского уезда. Впервые материал писцовые книги введён в научный оборот архивистом П.И. Ивановым («Обозрение писцовых книг по Московской губернии...», 1840 год, «Обозрение писцовых книг по Новгороду и Пскову», 1841 год). Точность сведений писцовые книги 1620-40-х годов ставилась под сомнение С.Б. Веселовским («Сошное письмо», т. 1-2, 1915-1916 годы), его точка зрения опровергалась Л.В. Миловым [«Методологические проблемы источниковедения писцовых книг (о концепции С.Б. Веселовского)», 1978 год].
Писцовые книги являются наиболее важным массовым источником по экономической и социальной истории Русского государства, исторической географии и демографии, генеалогии, лексике русского языка XVI-XVII веков. Их публикация полностью или частично ведётся с первой четверти XIX века. С 1988 года проходят научные конференции по вопросам изучения и издания писцовых книг.