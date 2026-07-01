ПИСЦОВЫЕ КНИГИ

ПИСЦОВЫЕ КНИГИ - в России в XV-XVII веках делопроизводственная документация, составлявшаяся в ходе и по результатам писцовых описаний главным образом земельных владений и городской недвижимости.

Опи­са­ния про­во­ди­лись по ука­зу великого кня­зя (с 1547 - ца­ря), как пра­ви­ло, на большей части тер­ри­то­рии стра­ны (например, в конце 1530-х - начале 1540-х годов, 1550-е годы, конец 1560-х - 1570-е годы, 1580-е годы, 1620-1630-е годы, 1682-1686 годы). Они оп­ре­де­ля­ли пра­ва соб­ст­вен­но­сти.

В писцовые книги за­но­си­лись пре­имущественно све­де­ния, по­лу­чен­ные пис­ца­ми при лич­ном ос­мот­ре и из­ме­ре­нии ими зе­мель­ных вла­де­ний и городской не­дви­жи­мо­сти и при оп­ро­се вла­дель­цев или их при­каз­чи­ков; мог­ла ис­поль­зо­вать­ся ин­фор­ма­ция из писцовые книги пре­ды­ду­щих опи­са­ний. писцовые книги со­став­ля­лись по ста­нам (во­лос­тям, по­гос­там) и го­ро­дам. В них ука­зы­ва­лись вла­дель­цы и при­над­ле­жав­шее ка­ж­дому из них иму­ще­ст­во. Опи­са­ние зе­мель­но­го вла­де­ния вклю­ча­ло на­зва­ния вхо­див­ших в не­го на­се­лён­ных и не­на­се­лён­ных пунк­тов (сёл, се­лец, де­ре­вень, по­чин­ков, пус­то­шей, се­лищ, зай­мищ), дан­ные о раз­ме­рах зем­ле­вла­де­ния (в том числе о ко­ли­че­ст­ве дво­ров), его струк­ту­ре (па­хот­ные, се­но­кос­ные зем­ли, в ря­де слу­ча­ев - лес­ные уго­дья), со­стоя­нии паш­ни (по­ле­вая, за­пу­щен­ная и другие), а с середины XVI века и о ка­че­ст­ве зем­ли («до­б­ра», «се­ред­няя», «ху­да», «пес­ча­на» и прочее). В писцовые книги по­ме­ща­лась так­же ин­фор­ма­ция о бег­ст­ве кре­сть­ян и бо­бы­лей или их насильственном уво­зе другим зем­ле­вла­дель­цем. При­во­ди­лось опи­са­ние го­ро­дов, соб­ст­вен­но­сти и за­ня­тий их жи­те­лей. От­ме­ча­лось на­ли­чие церк­вей, час­то ха­рак­те­ри­зо­ва­лось их уб­ран­ст­во. Ино­гда в писцовые книги да­ва­лись ссыл­ки на до­ку­мен­ты, под­твер­ждав­шие пра­во вла­де­ния, пе­рио­ди­че­ски ука­зы­ва­лись име­на пре­ды­ду­щих зем­ле­вла­дель­цев. По за­вер­ше­нии опи­са­ния пис­ца­ми со­став­ля­лись свод­ные дан­ные по го­ро­дам и уез­дам, ко­то­рые при­во­ди­лись в кон­це писцовой книги. В ря­де слу­ча­ев осу­ще­ст­в­ля­лись пис­цо­вые опи­са­ния иму­ще­ст­ва отдельных зем­ле­вла­дель­цев. Хра­ни­лись писцовые книги главным образом в По­ме­ст­ном при­ка­зе . За­пи­си в них слу­жи­ли ос­но­ва­ни­ем для взи­ма­ния на­ло­гов по сис­те­ме сош­но­го пись­ма и в со­от­вет­ст­вии с осо­бой ок­лад­ной еди­ни­цей - так называемой жи­ву­щей (дво­ро­вой) чет­вер­тью (вво­ди­лась ука­за­ми ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча 1620-1632 годов; рав­ня­лась оп­ре­де­лён­но­му ко­ли­че­ст­ву кре­сть­ян­ских и бо­быль­ских дво­ров). Све­де­ния писцовые книги ис­поль­зо­ва­лись обер-офи­це­ра­ми ар­мей­ских пол­ков при про­ве­де­нии ими опи­сей цер­ков­ных вот­чин на­ка­ну­не се­ку­ля­ри­за­ции 1764 года и зем­ле­ме­ра­ми в хо­де Ге­не­раль­но­го ме­же­ва­ния.

Писцовые книги XV - второй тре­ти XVI веков со­хра­ни­лись фраг­мен­тар­но, ос­таль­ные - бо­лее пол­но (ны­не в РГАДА, На­учном ар­хи­ве Санкт-Пе­тербургского института ис­то­рии РАН, От­де­ле ру­ко­пи­сей РНБ и так далее). Из из­вест­ных нау­ке писцовых книг древ­ней­шая - кни­га Де­рев­ской пя­ти­ны Нов­го­род­ской зем­ли (по уточ­нён­ным дан­ным, пис­цо­вое опи­са­ние про­во­ди­лось в 1495-96, его ито­ги за­не­се­ны в писцовые книги в 1499 году), наи­бо­лее ре­пре­зен­та­тив­ны - писцовые книги Нов­го­род­ской зем­ли и Твер­ско­го уезда. Впер­вые ма­те­ри­ал писцовые книги вве­дён в на­учный обо­рот ар­хи­вис­том П.И. Ива­но­вым («Обо­зре­ние пис­цо­вых книг по Мо­с­ков­ской гу­бер­нии...», 1840 год, «Обо­зре­ние пис­цо­вых книг по Нов­го­ро­ду и Пско­ву», 1841 год). Точ­ность све­де­ний писцовые книги 1620-40-х годов ста­ви­лась под со­мне­ние С.Б. Ве­се­лов­ским («Сош­ное пись­мо», т. 1-2, 1915-1916 годы), его точ­ка зре­ния оп­ро­вер­га­лась Л.В. Ми­ло­вым [«Ме­то­до­ло­ги­че­ские про­бле­мы ис­точ­ни­ко­ве­де­ния пис­цо­вых книг (о кон­цеп­ции С.Б. Ве­се­лов­ско­го)», 1978 год].

Писцовые книги яв­ля­ют­ся наи­бо­лее важ­ным мас­со­вым ис­точ­ни­ком по эко­но­мической и со­ци­аль­ной ис­то­рии Русского государства, ис­то­рической гео­гра­фии и де­мо­гра­фии, ге­неа­ло­гии, лек­си­ке русского языка XVI-XVII веков. Их пуб­ли­ка­ция пол­но­стью или час­тич­но ве­дёт­ся с первой четверти XIX века. С 1988 года про­хо­дят на­учные кон­фе­рен­ции по во­про­сам изу­че­ния и из­да­ния пис­цо­вых книг.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)