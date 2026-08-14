ПИСАРЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ПИСАРЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский ис­то­рик, академик РАН (1992 год).

Из се­мьи пе­да­го­га. Окон­чил ис­то­рический факультет ЛГУ (1941 год). Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны. По­сле обу­че­ния в ас­пи­ран­ту­ре Ураль­ско­го государственного университета, а за­тем Института ис­то­рии АН СССР в 1950 году за­щи­тил кан­ди­дат­скую, в 1960 году - док­тор­скую дис­сер­та­цию. В 1950-1953 годах ру­ко­во­дил от­де­лом в журнале «Во­про­сы ис­то­рии». В 1959-1989 годах ра­бо­тал в Институте сла­вя­но­ве­де­ния и бал­ка­ни­сти­ки АН СССР (ны­не Институт сла­вя­но­ве­де­ния РАН). Пре­по­да­вал в Московском государственном ис­то­ри­ко-ар­хив­ном институте (ны­не Ис­то­ри­ко-ар­хив­ный институт РГГУ), на ис­то­рическом факультете МГУ (1980-1983 годы).

В цен­тре на­учных ин­те­ре­сов Писарева - ис­то­рия национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния на Бал­ка­нах в начале 20 века, ме­ж­ду­народные от­но­ше­ния и воз­ник­но­ве­ние Первой ми­ро­вой вой­ны . Для его ра­бот ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние ши­ро­ко­го кру­га ис­точ­ни­ков, в том числе из за­ру­беж­ных ар­хи­вов, мно­гие из ко­то­рых Писарев впер­вые ввёл в на­учный обо­рот. Но­виз­ной от­ли­ча­ет­ся пред­при­ня­тый Писаревым ана­лиз ис­то­рии Бал­кан­ско­го сою­за 1912 года, по­ли­ти­ки Рос­сии в от­но­ше­нии Тур­ции и Юго-Восточной Ев­ро­пы в 1913-1914 годах, июль­ско­го кри­зи­са 1914 года и Са­ра­ев­ско­го убий­ст­ва (оп­ро­вер­гал вер­сию о при­ча­ст­но­сти к не­му Сер­бии и стрем­ле­нии Рос­сии к раз­вя­зы­ва­нию вой­ны). Зна­чительное вни­ма­ние уде­лял про­бле­ме воз­ник­но­ве­ния Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (КСХС). При­дер­жи­ва­ясь те­зи­са о до­ми­ни­ро­ва­нии «ве­ли­ко­серб­ско­го ге­ге­мо­низ­ма» в хо­де объ­е­ди­нительного про­цес­са, под­чёр­ки­вал, тем не ме­нее, по­ло­жи­тель­ное зна­че­ние об­ра­зо­ва­ния КСХС, его роль в ли­к­ви­да­ции чу­же­зем­но­го гнё­та и пре­одо­ле­нии раз­дроб­лен­но­сти юго­сла­вян­ских на­ро­дов. В 1970-1980-х годах ак­тив­но уча­ст­во­вал в из­да­нии фун­даментальных сборников до­ку­мен­тов в рам­ках со­вме­ст­ных про­ек­тов АН СССР и на­учных уч­ре­ж­де­ний Юго­сла­вии и Бол­га­рии («Пер­вое серб­ское вос­ста­ние 1804-1813 годов и Рос­сия», т. 1-2, М., 1980-1983 годы; «Ос­во­бо­ди­тель­ная борь­ба на­ро­дов Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны и Рос­сия», т. 1-2, М., 1985-1988 годы).

Государственная премия СССР (1987 год).

Сочинения:

Сер­бия и Чер­но­го­рия в пер­вой ми­ро­вой вой­не. М., 1968;

Об­ра­зо­ва­ние Юго­сла­вян­ско­го го­су­дар­ст­ва. М., 1975;

Ве­ли­кие дер­жа­вы и Бал­ка­ны на­ка­ну­не пер­вой ми­ро­вой вой­ны. М., 1985;

Тай­ны пер­вой ми­ро­вой вой­ны. Рос­сия и Сер­бия в 1914-1915 гг. М., 1990;

Сер­бия на Гол­го­фе и по­ли­ти­ка ве­ли­ких дер­жав. 1916 г. М., 1993.

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