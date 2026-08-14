ПИСАРЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ПИСАРЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский историк, академик РАН (1992 год).
Из семьи педагога. Окончил исторический факультет ЛГУ (1941 год). Участник Великой Отечественной войны. После обучения в аспирантуре Уральского государственного университета, а затем Института истории АН СССР в 1950 году защитил кандидатскую, в 1960 году - докторскую диссертацию. В 1950-1953 годах руководил отделом в журнале «Вопросы истории». В 1959-1989 годах работал в Институте славяноведения и балканистики АН СССР (ныне Институт славяноведения РАН). Преподавал в Московском государственном историко-архивном институте (ныне Историко-архивный институт РГГУ), на историческом факультете МГУ (1980-1983 годы).
В центре научных интересов Писарева - история национально-освободительного движения на Балканах в начале 20 века, международные отношения и возникновение Первой мировой войны. Для его работ характерно использование широкого круга источников, в том числе из зарубежных архивов, многие из которых Писарев впервые ввёл в научный оборот. Новизной отличается предпринятый Писаревым анализ истории Балканского союза 1912 года, политики России в отношении Турции и Юго-Восточной Европы в 1913-1914 годах, июльского кризиса 1914 года и Сараевского убийства (опровергал версию о причастности к нему Сербии и стремлении России к развязыванию войны). Значительное внимание уделял проблеме возникновения Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС). Придерживаясь тезиса о доминировании «великосербского гегемонизма» в ходе объединительного процесса, подчёркивал, тем не менее, положительное значение образования КСХС, его роль в ликвидации чужеземного гнёта и преодолении раздробленности югославянских народов. В 1970-1980-х годах активно участвовал в издании фундаментальных сборников документов в рамках совместных проектов АН СССР и научных учреждений Югославии и Болгарии («Первое сербское восстание 1804-1813 годов и Россия», т. 1-2, М., 1980-1983 годы; «Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия», т. 1-2, М., 1985-1988 годы).
Государственная премия СССР (1987 год).
Сочинения:
Сербия и Черногория в первой мировой войне. М., 1968;
Образование Югославянского государства. М., 1975;
Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны. М., 1985;
Тайны первой мировой войны. Россия и Сербия в 1914-1915 гг. М., 1990;
Сербия на Голгофе и политика великих держав. 1916 г. М., 1993.