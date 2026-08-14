ПИСАРЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

ПИСАРЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ - русский литературный критик, публицист .

Дво­ря­нин; сын штабс-ка­пи­та­на в от­став­ке. Окон­чил Санкт-Пе­тербургский университет (1861 год).

Де­бю­ти­ро­вал в 1859 году в жур­на­ле «для взрос­лых де­виц» «Рас­свет» ста­ть­я­ми «"Об­ло­мов". Ро­ман И.А. Гон­чаро­ва», «"Дво­рян­ское гнез­до". Ро­ман И.С. Тур­ге­не­ва», «"Три смер­ти". Рас­сказ графа Л.Н. Тол­сто­го», в ко­то­рых ак­цен­ти­ро­вал вос­пи­тательное зна­че­ние литературы.

На фор­ми­ро­ва­ние взгля­дов Писарева оп­ре­де­ляю­щее влия­ние ока­за­ли гу­ма­ни­стические идеи К.В. фон Гум­больд­та, ес­тественно-на­учный ма­те­риа­лизм Л. Бюх­не­ра, Я. Мо­ле­шот­та, К. Фог­та, тео­рия Ч. Дар­ви­на, по­зи­ти­визм О. Кон­та. Дви­жу­щей си­лой об­ще­ст­ва счи­тал раз­ви­тие ум­ст­вен­ных спо­соб­но­стей, ес­те­ственные нау­ки и про­мыш­лен­ность. В 1860 году по­зна­ко­мил­ся с Г.Е. Бла­го­свет­ло­вым, на­чал пе­ча­тать­ся в журнале «Рус­ское сло­во». Ма­ни­фе­стом ле­во­го ра­ди­ка­лиз­ма, бес­ком­про­мисс­ной то­таль­ной кри­ти­ки су­ще­ст­вую­щих ус­та­нов­ле­ний яви­лась ра­бо­та «Схо­ла­сти­ка XIX века» (1861 год), сде­лав­шая Писарева ро­до­на­чаль­ни­ком отечественного ни­ги­лиз­ма. Оди­на­ко­во скеп­ти­че­ски от­но­сил­ся к сла­вя­но­фи­лам и за­пад­ни­кам, вы­сту­пая про­тив тех и дру­гих (ста­тьи «Рус­ский Дон-Ки­хот», «Бед­ная рус­ская мысль», обе 1862 года). В литературно-кри­тических стать­ях «Пи­сем­ский, Тур­ге­нев и Гон­чаров. Жен­ские ти­пы» (1861 год), «Ба­за­ров» (1862 год) в ду­хе «ре­аль­ной кри­ти­ки» Н.А. Доб­ро­лю­бо­ва трак­то­вал литературные ха­рак­те­ры как со­ци­аль­ные и пси­хо­ло­гические ти­пы, при­хо­дя к обоб­ще­ни­ям, вы­хо­див­шим да­ле­ко за рам­ки ана­ли­за литературные про­из­ве­де­ния.

В ию­ле 1862 года аре­сто­ван за про­кла­мацию «О бро­шю­ре Ше­до-Фер­ро­ти» (опубликована в 1906 году), со­дер­жав­шую при­зы­вы к свер­же­нию ди­на­стии Ро­ма­но­вых, и при­го­во­рён к оди­ноч­но­му за­клю­че­нию в Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти, где ему вско­ре бы­ло раз­ре­ше­но про­дол­жить литературные за­ня­тия (ос­во­бо­ж­дён в но­ябре 1866 года по ам­ни­стии).

В тюрь­ме на­пи­са­на бо́ль­шая часть со­чи­не­ний Писарева, в том числе по­ле­ми­че­ски на­прав­лен­ные про­тив журнала «Со­вре­мен­ник»; их от­ли­чительная чер­та - уг­луб­ле­ние эс­те­тического ни­ги­лиз­ма. В статье «Цве­ты не­вин­но­го юмо­ра» (1864 год) кри­ти­ко­вал М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на за уме­рен­ность и ос­то­рож­ность, за «чис­то эс­те­тиче­скую точ­ку зре­ния» в наи­бо­лее ост­рых во­про­сах. В статье «Мо­ти­вы рус­ской дра­мы» (1864 год) об­ви­нил в эс­тет­ст­ве Доб­ро­лю­бо­ва, на­звав­ше­го ге­рои­ню пье­сы А.Н. Ост­ров­ско­го «Гро­за» Ка­те­ри­ну Ка­ба­но­ву «лу­чом све­та в тём­ном цар­ст­ве», и про­ти­во­пос­та­вил ей под­лин­но дея­тель­ные на­ту­ры: Ба­за­ро­ва (ро­ман «От­цы и де­ти» И.С. Тур­ге­не­ва) и ге­ро­ев ро­ма­на «Что де­лать?» Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го - Ло­пу­хо­ва и Ве­ру Пав­лов­ну.

Основные по­ло­же­ния сво­ей эс­те­ти­ки - «тео­рии реа­лиз­ма», ба­зи­рую­щей­ся на прин­ци­пах ан­ти­эс­те­тиз­ма и ути­ли­та­риз­ма, Писарев пред­ста­вил в про­грамм­ной статье «Реа­ли­сты» (цен­зур­ное название - «Не­ре­шён­ный во­прос», 1864 год). Нис­про­вер­же­ние эс­те­тических ав­то­ри­те­тов Писарев про­дол­жил в стать­ях «Пуш­кин и Бе­лин­ский» (1865 год), где раз­вен­чал А.С. Пуш­ки­на и от­нёс его твор­че­ст­во к «чис­то­му ис­кус­ст­ву», и «Раз­ру­ше­ние эс­те­ти­ки» (на­пи­са­на в свя­зи с вы­хо­дом в 1865 году второго издания книги «Эс­те­ти­че­ские от­ноше­ния ис­кус­ст­ва к дей­ст­ви­тель­но­сти» Чер­ны­шев­ско­го), где про­ти­во­пос­та­вил жизнь ис­кус­ст­ву как ори­ги­нал - ко­пии, ко­то­рая не мо­жет быть вы­ше ори­ги­на­ла, и от­ри­цал са­му воз­мож­ность эс­те­ти­ки как са­мо­сто­ятельной нау­ки, по­сколь­ку она «рас­тво­ря­ет­ся в фи­зио­ло­гии и ги­гие­не». В статье «Мыс­ля­щий про­ле­та­ри­ат» (впер­вые под названием «Но­вый тип», 1865 год) вы­со­ко оце­нил ро­ман «Что де­лать?», ин­тер­пре­ти­ро­вав его как при­мер раз­ру­ше­ния ста­рой эс­те­ти­ки во имя но­вой, за­ра­жаю­щей чи­та­те­ля стрем­ле­ни­ем к пре­об­ра­зова­нию жиз­ни. Сре­ди ста­тей позд­не­го пе­рио­да: «Борь­ба за жизнь» (1867 год) - раз­бор ро­ма­на «Пре­сту­п­ле­ние и на­ка­за­ние» Ф.М. Дос­то­ев­ско­го; «Ста­рое бар­ст­во» (1868 год) - от­клик на ро­ман «Вой­на и мир» Л.Н. Тол­сто­го.

Стиль Писарева от­ли­ча­ют рез­кая по­ле­мич­ность то­на, иро­ния, склон­ность к па­ра­док­су, жи­вость и ост­ро­умие.

Ав­тор на­уч­но-по­пу­ляр­ных ста­тей [«Фи­зио­ло­ги­че­ские эс­ки­зы Мо­ле­шо­та», «Про­цесс жиз­ни», обе 1861 года; «Фи­зио­ло­ги­че­ские кар­ти­ны (по Бюх­не­ру)», 1862 год]; ста­тей по пе­да­го­ги­ке; пе­ре­во­дов (11-я песнь «Мес­сиа­ды» Ф.Г. Клоп­што­ка, «Ат­та Тролль» Г. Гей­не).

Тра­ги­че­ски по­гиб (уто­нул в Риж­ском заливе).

Сочинения:

Со­чи­не­ния. СПб., 1866-1869. Ч. 1-10;

Ли­те­ра­тур­ная кри­ти­ка. Л., 1981. Т. 1-3;

Избр. пе­да­го­ги­че­ские соч. М., 1984;

Избр. ста­тьи. М., 1989;

Полн. собр. соч. и пи­сем: В 12 т. М., 2000-2012-. Т. 1-11-.

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