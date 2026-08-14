ПИСАРЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
ПИСАРЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ - русский литературный критик, публицист.
Дворянин; сын штабс-капитана в отставке. Окончил Санкт-Петербургский университет (1861 год).
Дебютировал в 1859 году в журнале «для взрослых девиц» «Рассвет» статьями «"Обломов". Роман И.А. Гончарова», «"Дворянское гнездо". Роман И.С. Тургенева», «"Три смерти". Рассказ графа Л.Н. Толстого», в которых акцентировал воспитательное значение литературы.
На формирование взглядов Писарева определяющее влияние оказали гуманистические идеи К.В. фон Гумбольдта, естественно-научный материализм Л. Бюхнера, Я. Молешотта, К. Фогта, теория Ч. Дарвина, позитивизм О. Конта. Движущей силой общества считал развитие умственных способностей, естественные науки и промышленность. В 1860 году познакомился с Г.Е. Благосветловым, начал печататься в журнале «Русское слово». Манифестом левого радикализма, бескомпромиссной тотальной критики существующих установлений явилась работа «Схоластика XIX века» (1861 год), сделавшая Писарева родоначальником отечественного нигилизма. Одинаково скептически относился к славянофилам и западникам, выступая против тех и других (статьи «Русский Дон-Кихот», «Бедная русская мысль», обе 1862 года). В литературно-критических статьях «Писемский, Тургенев и Гончаров. Женские типы» (1861 год), «Базаров» (1862 год) в духе «реальной критики» Н.А. Добролюбова трактовал литературные характеры как социальные и психологические типы, приходя к обобщениям, выходившим далеко за рамки анализа литературные произведения.
В июле 1862 года арестован за прокламацию «О брошюре Шедо-Ферроти» (опубликована в 1906 году), содержавшую призывы к свержению династии Романовых, и приговорён к одиночному заключению в Петропавловской крепости, где ему вскоре было разрешено продолжить литературные занятия (освобождён в ноябре 1866 года по амнистии).
В тюрьме написана бо́льшая часть сочинений Писарева, в том числе полемически направленные против журнала «Современник»; их отличительная черта - углубление эстетического нигилизма. В статье «Цветы невинного юмора» (1864 год) критиковал М.Е. Салтыкова-Щедрина за умеренность и осторожность, за «чисто эстетическую точку зрения» в наиболее острых вопросах. В статье «Мотивы русской драмы» (1864 год) обвинил в эстетстве Добролюбова, назвавшего героиню пьесы А.Н. Островского «Гроза» Катерину Кабанову «лучом света в тёмном царстве», и противопоставил ей подлинно деятельные натуры: Базарова (роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева) и героев романа «Что делать?» Н.Г. Чернышевского - Лопухова и Веру Павловну.
Основные положения своей эстетики - «теории реализма», базирующейся на принципах антиэстетизма и утилитаризма, Писарев представил в программной статье «Реалисты» (цензурное название - «Нерешённый вопрос», 1864 год). Ниспровержение эстетических авторитетов Писарев продолжил в статьях «Пушкин и Белинский» (1865 год), где развенчал А.С. Пушкина и отнёс его творчество к «чистому искусству», и «Разрушение эстетики» (написана в связи с выходом в 1865 году второго издания книги «Эстетические отношения искусства к действительности» Чернышевского), где противопоставил жизнь искусству как оригинал - копии, которая не может быть выше оригинала, и отрицал саму возможность эстетики как самостоятельной науки, поскольку она «растворяется в физиологии и гигиене». В статье «Мыслящий пролетариат» (впервые под названием «Новый тип», 1865 год) высоко оценил роман «Что делать?», интерпретировав его как пример разрушения старой эстетики во имя новой, заражающей читателя стремлением к преобразованию жизни. Среди статей позднего периода: «Борьба за жизнь» (1867 год) - разбор романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; «Старое барство» (1868 год) - отклик на роман «Война и мир» Л.Н. Толстого.
Стиль Писарева отличают резкая полемичность тона, ирония, склонность к парадоксу, живость и остроумие.
Автор научно-популярных статей [«Физиологические эскизы Молешота», «Процесс жизни», обе 1861 года; «Физиологические картины (по Бюхнеру)», 1862 год]; статей по педагогике; переводов (11-я песнь «Мессиады» Ф.Г. Клопштока, «Атта Тролль» Г. Гейне).
Трагически погиб (утонул в Рижском заливе).
Сочинения:
Сочинения. СПб., 1866-1869. Ч. 1-10;
Литературная критика. Л., 1981. Т. 1-3;
Избр. педагогические соч. М., 1984;
Избр. статьи. М., 1989;
Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. М., 2000-2012-. Т. 1-11-.