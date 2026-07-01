ПИСАРЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Участник наполеоновских войн и Отечественной войны 1812 года , общественный и политический деятель, литератор.

На службе государству и обществу

Происходил из богатых подмосковных дворян. Отец Александра был человеком широко образованным, любовь к наукам и искусству он передал и своему сыну. Последний выбрал военную карьеру. В 16 лет он выпустился из столичного Сухопутного шляхетского корпуса и вскоре подпоручиком начал службу в гвардейском Семеновском полку .

Писарев был участником наполеоновских войн. За храбрость в знаменитом Аустерлицком сражении 1805 года был удостоен капитанского чина. Проявив отвагу в сражении под Фридландом 1807 года, Александр Александрович получил звание полковника. Через год за французскую компанию, которую Писарев провел в составе родного полка, Александр I наградил его орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом.

С Семеновским полком офицер прошел и Отечественную войну 1812 года, сражаясь при Бородине, под Малоярославцем и под Красным. После войны он стал командиром 5-го гренадерского полка в Киеве. Совершил вместе с русской армией заграничный поход 1813-1814 годов. За храбрость в битве при Лютцене Александр Александрович получил генерал-майорский чин и стал командиром бригады гренадеров. Орден Св. Георгия он заработал в битве под Бауценом, а ранение в ногу – при знаменитой лейпцигской Битве народов. Второй Георгий стал наградой за участие во взятии Парижа в 1814 году. Через год храбрый генерал, ослабленный боями, сделал паузу в военной карьере.

В 1818 году он сочетался браком с Аграфеной Михайловной Дурасовой. У пары родилось пятеро детей: Александр, Михаил, Сергей, Софья и Ольга. В 1821-1823 годах Александр Александрович руководил 10-й дивизией пехоты, после чего подал в отставку.

После ухода со службы Писарев вел активную культурно-общественную и политическую жизнь. С того же 1823 года он стоял во главе общества истории и древностей российских в Москве, через два года став также руководителем общества испытателей природы (в этой роли он пробыл до 1830 года). Более того, в 1824-1829 годах Александр Александрович выступал в качестве попечителя Московского университета и соответствующего учебного округа. В конце 1820-х он был уже тайным советником и членом Сената. С середины 1830-х Писарев служил под руководством наместника Царства Польского генерал-фельдмаршала светлейшего князя И.Ф. Паскевича . В 1840 году он стал генерал-лейтенантом и военным губернатором Варшавы. После этого, в 1845 году Александр Александрович вернулся в Сенат, где проработал два года.

Занятия литературой

Боевой офицер, прошедший множество сражений, проявил себя и как литератор. С 22-летнего возраста он сочинял басни и сатирические стихи, а затем патриотические гимны и оды, успешно публиковавшиеся. С 1804 года состоял в Вольном обществе любителей словесности, некоторое время в уже зрелом возрасте возглавлял его. При поддержке Гаврилы Державина в 1809 году молодой поэт стал членом Российской академии за созданное двумя годами ранее произведение («Предметы для художников…»). Впоследствии был членом Академии наук и Академии художеств.

Писарев выпускал статьи и целые труды о теории искусства, одним из первых издал заметки о войне 1812 года (это произошло уже в 1817 году), опубликовал антологию современной ему военной поэзии и прозы (1825).

Александр Александрович Писарев скончался в 1848 году в возрасте 67 лет. Погребен на кладбище московского Симонова монастыря.