ПИРС ПАТРИК ГЕНРИ
ПИРС ПАТРИК ГЕНРИ - ирландский писатель и политический деятель.
Писал на ирландском и английском языках. Родился в семье скульптора. В 1898 году окончил школу Христианских братьев в Дублине, в 1901 году - факультет современных европейских языков Королевского университета Ирландии и Тринити-колледж дублинской корпорации барристеров Кингс-Иннс. В 1898 год преподавал ирландскую историю в Дублинском университетском колледже, где одним из его студентов был Дж. Джойс, в 1899 году - в иезуитском колледже. В 1896 году вступил в Гэльскую лигу, став вскоре одним из её лидеров. В июне 1905 года посетил Бельгию; впечатления от путешествия впоследствии легли в основу статей, посвящённых вопросам образования в континентальной Европе и в Ирландии. В 1913 году участвовал в формировании военной организации «Ирландские волонтёры», входил в состав её временного Исполнительного комитета, печатал политические памфлеты и стихотворения. В 1914 году вступил в тайное общество «Ирландское республиканское братство». Один из организаторов Ирландского восстания 1916 года, во время которого провозгласил независимость Ирландской республики и временное правительство, став его главой. После поражения восстания расстрелян по приговору военного суда.
Литературный дебют Пирса - написанный под влиянием М. Твена приключенческий рассказ «Дудка волынщика» («Poll and phiobaire», 1905 год). Известность принесли сборник рассказов «Иисус и другие истории» («Íosagán agus sgéalta eile», 1907 год), отмеченный проповедью христианских идей, а также аллегорическая пьеса «Король» («An ri», издана в 1912 году), сочетающая философско-религиозную символику с пропагандой идеи независимости и революционной борьбы. Схожими мотивами проникнуты пьесы «Иисус» («Íosagán»), «Мастер» («The master») и «Певец» («The singer», все издана в 1917 году). Идеализация героического прошлого Ирландии характерна для поэтического сборника «Песни Сна и Печали» («Suantraidhe agus Goltraidhe», 1914 год); социальная тематика, преимущественно бедственное положение простых ирландцев, страдающих от нищеты, - в центре сбортника «Мать и другие рассказы» («The mother and other stories», 1916 год).
Сочинения:
Collected works. Dublin, 1924. Vol. 1-5;
Political writings and speeches. Dublin, 1952;
Short stories. Dublin, 2009.