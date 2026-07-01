ПИРС ПАТРИК ГЕНРИ

ПИРС ПАТРИК ГЕНРИ - ирландский писатель и политический деятель.

Пи­сал на ирландском и английском язы­ках. Ро­дил­ся в се­мье скульп­то­ра. В 1898 году окон­чил шко­лу Хри­сти­ан­ских брать­ев в Дуб­ли­не, в 1901 году - факультет современных ев­ропейских язы­ков Ко­ро­лев­ско­го университета Ир­лан­дии и Три­ни­ти-кол­ледж дуб­лин­ской кор­по­ра­ции бар­ри­сте­ров Кингс-Иннс. В 1898 год пре­по­да­вал ирландскую ис­то­рию в Дуб­лин­ском уни­вер­си­тет­ском кол­лед­же, где од­ним из его сту­ден­тов был Дж. Джойс, в 1899 году - в ие­зу­ит­ском кол­лед­же. В 1896 году всту­пил в Гэль­скую ли­гу , став вско­ре од­ним из её ли­де­ров. В ию­не 1905 года по­се­тил Бель­гию; впе­чат­ле­ния от пу­те­ше­ст­вия впо­след­ст­вии лег­ли в ос­но­ву ста­тей, по­свя­щён­ных во­про­сам об­ра­зо­ва­ния в кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пе и в Ир­лан­дии. В 1913 году уча­ст­во­вал в фор­ми­ро­ва­нии во­енной организации «Ир­ланд­ские во­лон­тё­ры», вхо­дил в со­став её временного Ис­пол­ни­тель­но­го комитета, пе­ча­тал по­ли­тические пам­фле­ты и сти­хо­тво­ре­ния. В 1914 году всту­пил в тай­ное общество «Ир­ланд­ское рес­пуб­ли­кан­ское брат­ст­во». Один из ор­га­ни­за­то­ров Ир­ланд­ско­го вос­ста­ния 1916 года, во вре­мя ко­то­ро­го про­воз­гла­сил не­за­ви­си­мость Ирландской рес­пуб­ли­ки и временное пра­ви­тель­ст­во, став его гла­вой. По­сле по­ра­же­ния вос­ста­ния рас­стре­лян по при­го­во­ру во­енного су­да.

Литературный де­бют Пирса - на­пи­сан­ный под влия­ни­ем М. Тве­на при­клю­ченческий рас­сказ «Дуд­ка во­лын­щи­ка» («Poll and phio­baire», 1905 год). Из­вест­ность при­нес­ли сборник рас­ска­зов «Ии­сус и дру­гие ис­то­рии» («Íosagán agus sgéalta eile», 1907 год), от­ме­чен­ный про­по­ве­дью хри­сти­ан­ских идей, а так­же ал­ле­го­рическая пье­са «Ко­роль» («An ri», издана в 1912 году), со­че­таю­щая фи­лософско-ре­лигиозную сим­во­ли­ку с про­па­ган­дой идеи не­за­ви­си­мо­сти и ре­во­люционной борь­бы. Схо­жи­ми мо­ти­ва­ми про­ник­ну­ты пье­сы «Ии­сус» («Íosagán»), «Мас­тер» («The master») и «Пе­вец» («The singer», все издана в 1917 году). Идеа­ли­за­ция ге­ро­ического про­шло­го Ир­лан­дии ха­рак­тер­на для по­этического сборника «Пес­ни Сна и Пе­ча­ли» («Suantraidhe agus Goltraidhe», 1914 год); со­ци­аль­ная те­ма­ти­ка, пре­имущественно бед­ст­вен­ное по­ло­же­ние про­стых ир­ланд­цев, стра­даю­щих от ни­ще­ты, - в цен­тре сбортника «Мать и дру­гие рас­ска­зы» («The mother and other sto­ries», 1916 год).

Сочинения:

Collected works. Dublin, 1924. Vol. 1-5;

Political writings and speeches. Dublin, 1952;

Short stories. Dublin, 2009.

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