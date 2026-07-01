ПИРС ФРАНКЛИН
ПИРС ФРАНКЛИН - четырнадцатый президент США.
Сын участника Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов, впоследствии губернатора Нью-Гэмпшира Б. Пирса (1757-1839 годы). В 1824 году окончил Бодуэн-колледж (Бодун-колледж), затем изучал право в Нортгемптонской школе права. В 1827 начал адвокатскую практику в Хилсборо, в 1829-1833 годах - депутат (c 1832 председатель) законодательного собрания Нью-Гэмпшира. В 1833-1837 годах - член Конгресса от Демократической партии США (ДП), в 1837-1842 годах - сенатор. В 1845-1846 годах - окружной прокурор Нью-Гэмпшира (отверг предложение президента Дж.Н. Полка стать генеральным прокурором США, не пожелав переезжать в Вашингтон из-за слабого здоровья жены). В период американо-мексиканской войны 1846-1848 годов - полковник, затем бригадный генерал ополчения. В 1850 году - глава Конституционного конвента Нью-Гэмпшира (созван для пересмотра конституции штата).
В 1852 году - избран кандидатом в президенты от ДП как компромиссная и малоизвестная фигура. В том же году одержал убедительную победу на президентских выборах, вступил в должность президента США 4 марта 1853 года. Не сумел противодействовать нараставшему противостоянию Севера и Юга. Поддержал Канзас-Небраска билль 1854, что привело к вооружённым столкновениям в Канзасе и обострению противоречий между свободными и рабовладельческими штатами.
Главным внешнеполитическим достижением кабинета Пирса стало заключение договора Гадсдена 1853 года о покупке части мексиканской территории (южная часть современного штата Аризона и юго-западная часть Нью-Мексико). Пирс выступал за аннексию Кубы, поддерживал авантюру Уокера в Центральной Америке. По истечении срока полномочий в 1857 году оставил пост президента.
В 1857-1859 годах путешествовал по Европе.
В годы Гражданской войны в США 1861-1865 годов призывал к примирению с рабовладельческим Югом, вызвав негодование северян; прозван Г. Бичер-Стоу «архипредателем».
В последние годы жизни занимался юридической практикой. Друг Н. Готорна.
В честь Пирса названы частный университет и школа права Университета Нью-Гэмпшира.