ПИРС ФРАНКЛИН

ПИРС ФРАНКЛИН - четырнадцатый пре­зи­дент США .

Сын уча­ст­ни­ка Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов, впо­след­ст­вии гу­бер­на­то­ра Нью-Гэмп­ши­ра Б. Пир­са (1757-1839 годы). В 1824 году окон­чил Бо­ду­эн-кол­ледж (Бо­дун-кол­ледж), за­тем изу­чал пра­во в Норт­гем­птон­ской шко­ле пра­ва. В 1827 на­чал ад­во­кат­скую прак­ти­ку в Хилс­бо­ро, в 1829-1833 годах - депутат (c 1832 председатель) за­ко­но­дательного со­б­ра­ния Нью-Гэмп­шира. В 1833-1837 годах - член Кон­грес­са от Де­мокра­ти­че­ской пар­тии США (ДП) , в 1837-1842 годах - се­на­тор. В 1845-1846 годах - ок­руж­ной про­ку­рор Нью-Гэмп­шира (от­верг пред­ло­же­ние пре­зи­ден­та Дж.Н. Пол­ка стать ге­не­раль­ным про­ку­ро­ром США, не по­же­лав пе­ре­ез­жать в Ва­шинг­тон из-за сла­бо­го здо­ро­вья же­ны). В пе­ри­од аме­ри­ка­но-мек­си­кан­ской вой­ны 1846-1848 годов - пол­ков­ник, за­тем бри­гад­ный генерал опол­че­ния. В 1850 году - гла­ва Кон­сти­туционного кон­вен­та Нью-Гэмп­ши­ра (со­зван для пе­ре­смот­ра кон­сти­ту­ции шта­та).

В 1852 году - из­бран кан­ди­да­том в пре­зи­ден­ты от ДП как ком­про­мисс­ная и ма­ло­из­ве­ст­ная фи­гу­ра. В том же го­ду одер­жал убе­дительную по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах, всту­пил в долж­ность пре­зи­ден­та США 4 марта 1853 года. Не су­мел про­ти­во­дей­ст­во­вать на­рас­тав­ше­му про­ти­во­стоя­нию Се­ве­ра и Юга. Под­дер­жал Кан­зас-Не­бра­ска билль 1854 , что при­ве­ло к во­оружённым столк­но­ве­ни­ям в Кан­за­се и обо­ст­ре­нию про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду сво­бод­ны­ми и ра­бо­вла­дельческими шта­та­ми.

Главным внеш­не­по­ли­тическим дос­ти­же­ни­ем ка­би­не­та Пирса ста­ло за­клю­че­ние договора Гад­сде­на 1853 года о по­куп­ке час­ти мексиканской тер­ри­то­рии (южная часть современного шта­та Ари­зо­на и юго-западная часть Нью-Мек­си­ко). Пирс вы­сту­пал за ан­нек­сию Ку­бы, под­дер­жи­вал авантюру Уо­ке­ра в Центральной Аме­ри­ке. По ис­те­че­нии сро­ка пол­но­мо­чий в 1857 году ос­та­вил пост пре­зи­ден­та.

В 1857-1859 годах пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе.

В го­ды Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов при­зы­вал к при­ми­ре­нию с ра­бо­вла­дельческим Югом, вы­звав не­го­до­ва­ние се­ве­рян; про­зван Г. Би­чер-Стоу «ар­хи­пре­да­те­лем».

В по­след­ние го­ды жиз­ни за­ни­мал­ся юри­дической прак­ти­кой. Друг Н. Го­тор­на.

В честь Пирса на­зва­ны ча­ст­ный университет и шко­ла пра­ва Университета Нью-Гэмп­шира.

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