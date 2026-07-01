ПИРРОТТА НИНО

ПИРРОТТА НИНО - итальянский музыковед .

Окон­чил Фло­рен­тий­скую консерваторию (1930 год, клас­сы ор­га­на и ком­по­зи­ции) и Фло­рен­тий­ский университет (1931 год, факультет ис­то­рии ис­кус­ств; там же за­щи­тил диссертацию). Пре­по­да­вал ис­то­рию му­зы­ки в консерватории Па­лер­мо (1936-1948 годы), был главным биб­лио­гра­фом консерватории «Сан­та-Че­чи­лия» в Ри­ме (1948-1956 годы).

Ос­но­ва­тель (1951 год) и ви­це-пре­зи­дент (1951-1954 годы) Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции музыкальных биб­лио­тек.

С 1954 пре­по­да­вал ис­то­рию му­зы­ки в университетах США, в том числе в 1956-1972 годах - профессор (в 1965-1968 годах так­же де­кан факультета ис­кусств) Гар­вард­ско­го университета . В 1964-1965 годах ви­це-пре­зи­дент Американского му­зы­ко­вед­че­ско­го общества. С 1972 года - профессор и заведующий ка­фед­рой ис­то­рии му­зы­ки в Римском университете. Тру­ды Пирротта, по­свя­щён­ные му­зы­ке итальянского тре­чен­то, при­зна­ны клас­сическими ис­сле­до­ва­ния­ми в этой об­лас­ти; вы­шед­шее под его ре­дак­ци­ей пол­ное со­б­ра­ние со­чи­не­ний итальнских ком­по­зи­то­ров эпо­хи арс но­ва (за ис­клю­че­ни­ем Ф. Лан­ди­ни) (в се­рии «Corpus men­surabilis musicae» VIII/1-5, под эги­дой Аме­ри­кан­ско­го ин­сти­ту­та му­зы­коз­на­ния) - луч­шее из­да­ние му­зы­ки это­го пе­рио­да. На­учную цен­ность пред­став­ля­ют так­же ста­тьи и кни­ги Пирротта о Фло­рен­тий­ской ка­ме­ра­те, итальянской му­зы­ке Воз­ро­ж­де­ния и ран­не­го ба­рок­ко .

Сочинения:

Marchettus da Padua and the Italian Ars Nova // Musica Disciplina. 1955. Vol. 9;

Gesualdo, Ferrara e Venezia // Studi sul teatro veneto fra Rinascimento ed etа̀ barocca / A cura di M.T. Muraro. Firenze, 1971;

Li due Orfei: da Poli­ziano a Monteverdi. Torino, 1975 (con E. Po­voledo);

Music and culture in Italy from the Middle Ages to the Baroque. Camb., 1984;

Maniera e riforme nella musica italiana del ’500 // Cultura e societа̀ nel Rinascimento tra riforme e manierismi. Firenze, 1984;

Musica e umanesimo // Lettere italiane. 1985. Vol. 37.

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