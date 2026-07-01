ПИРРОТТА НИНО
ПИРРОТТА НИНО - итальянский музыковед.
Окончил Флорентийскую консерваторию (1930 год, классы органа и композиции) и Флорентийский университет (1931 год, факультет истории искусств; там же защитил диссертацию). Преподавал историю музыки в консерватории Палермо (1936-1948 годы), был главным библиографом консерватории «Санта-Чечилия» в Риме (1948-1956 годы).
Основатель (1951 год) и вице-президент (1951-1954 годы) Международной ассоциации музыкальных библиотек.
С 1954 преподавал историю музыки в университетах США, в том числе в 1956-1972 годах - профессор (в 1965-1968 годах также декан факультета искусств) Гарвардского университета. В 1964-1965 годах вице-президент Американского музыковедческого общества. С 1972 года - профессор и заведующий кафедрой истории музыки в Римском университете. Труды Пирротта, посвящённые музыке итальянского треченто, признаны классическими исследованиями в этой области; вышедшее под его редакцией полное собрание сочинений итальнских композиторов эпохи арс нова (за исключением Ф. Ландини) (в серии «Corpus mensurabilis musicae» VIII/1-5, под эгидой Американского института музыкознания) - лучшее издание музыки этого периода. Научную ценность представляют также статьи и книги Пирротта о Флорентийской камерате, итальянской музыке Возрождения и раннего барокко.
Сочинения:
Marchettus da Padua and the Italian Ars Nova // Musica Disciplina. 1955. Vol. 9;
Gesualdo, Ferrara e Venezia // Studi sul teatro veneto fra Rinascimento ed etа̀ barocca / A cura di M.T. Muraro. Firenze, 1971;
Li due Orfei: da Poliziano a Monteverdi. Torino, 1975 (con E. Povoledo);
Music and culture in Italy from the Middle Ages to the Baroque. Camb., 1984;
Maniera e riforme nella musica italiana del ’500 // Cultura e societа̀ nel Rinascimento tra riforme e manierismi. Firenze, 1984;
Musica e umanesimo // Lettere italiane. 1985. Vol. 37.