ПИРРOН (др.-греч. Πύρρων)

Древнегреческий философ, основатель скептической школы.

Был учеником софиста Брисона Гераклейского, близкого к мегарикам, потом у ученика Демокрита Анаксарха из Абдер, вместе с которым участвовал в походе Александра Великого. По легенде, во время этого похода он познакомился в индийскими гимнософистами и персидскими магами, от которых якобы и заимствовал свое учение. Первым из греческих философов объявил, что основным методом философии является воздержание от суждений (ἐποχή). Сам Пиррон не писал философских сочинений, ограничиваясь устной проповедью; наиболее аутентичное изложение его взглядов – слова Аристокла, опирающегося на Тимона из Флиунта (Eus. Caes. Рr. Εν. XVI, 18, 1-4).

Для того, чтобы дос­ти­чь сча­стья, ответить на три во­про­са­: «Ка­ко­вы ве­щи по при­ро­де?», «Как мы долж­ны к ним от­но­сить­ся?», «Что для нас из это­го про­ис­те­ка­ет?» Окружающие нас вещи непознаваемы в силу своей изменчивости, а наши ощущения и представления о них не могут считаться ни истинными, ни ложными, поэтому надо отказаться от всех субъективных представлений. Это приведет сначала к афасии (ἀφασία), состоянию, когда о вещах нечего сказать, а потом к атараксии (ἀταραξία), полной безмятежности и невозмутимости. Сомнение (σκέψις) для Пиррона не самоцель, а средство обретения душевного покоя, самодостаточность и полный отказ от желаний доводятся до преодоления смерти. По традиции, атараксия самого Пиррона не была абсолютной: он защищал свою сестру и был жрецом в родном городе. Учениками Пиррона были Тимон из Флиунта, Гекатей Абдерский и Навсифан, учитель Эпикура. Позже скептицизм окажет сильное влияние на платоника Аркесилая.

Свидетельства :

Pirrone. Testimonialize. A cura di F. Decleva Caizzi. Napoli, 1981.

Иллюстрация :

"Мастер Петрарки". Пиррон в бушующем море. XVI в.