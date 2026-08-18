ПИРОГОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Российский хи­рург, пе­да­гог, об­щественный дея­тель; член-корреспондент Пе­тербуржской АН (1846 год), тайный советник (1859 год).

В 1824-1828 годах обу­чал­ся на медицинском факультете Московского университета; в 1828-1832 годах спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся по хи­рур­гии в так называемом про­фес­сор­ском инс­ти­туте, соз­дан­ном при Дерпт­ском университете (ны­не Тар­ту­ский уни­вер­си­тет) для под­го­тов­ки про­фес­со­ров из «при­род­ных рос­си­ян». В 1833-1835 годах со­вер­шен­ст­во­вал­ся в об­лас­ти ана­то­мии и хи­рур­гии в Бер­ли­не и Гёт­тин­ге­не. В 1836-1840 годах - профессор хи­рур­гии в Дерпт­ском университете; в 1841-1856 годах - в Санкт-Пе­тербургской ме­ди­ко-хи­рур­гической ака­де­мии: профессор хи­рур­гии, па­то­ло­гической и хи­рур­гической ана­то­мии, ру­ко­во­ди­тель Института прак­тической ана­то­мии и кли­ни­ки гос­пи­таль­ной хи­рур­гии, соз­дан­ных по его ини­циа­ти­ве.

В 1854 году во гла­ве от­ря­да вра­чей-хи­рур­гов вы­ехал в Се­ва­сто­поль для «на­блю­де­ния за ус­пеш­ным ле­че­ни­ем ра­не­ных» в хо­де Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1854-1855 годов. В 1856 году уво­лил­ся из ака­де­мии («по бо­лез­ни и до­маш­ним об­стоя­тель­ст­вам»). За­нял долж­но­сти по­пе­чи­те­ля Одес­ско­го (1856-1858 годы) и Ки­ев­ско­го (1858-1861 годы) учеб­ных ок­ру­гов. В 1862 году по пред­ло­же­нию министра народного про­све­ще­ния А.В. Го­лов­ни­на вы­ехал в Гей­дель­берг как ру­ко­во­ди­тель груп­пы вы­пу­ск­ни­ков университетов (так называемых про­фес­сор­ских сти­пен­диа­тов). С 1866 года до кон­ца жиз­ни жил в сво­ём по­ме­стье Виш­ня, близ Вин­ни­цы, за­ни­ма­ясь ча­ст­ной прак­ти­кой [по­ки­дал его два­ж­ды по пред­ло­же­нию Общества по­пе­че­ния о ра­не­ных и боль­ных вои­нах (с 1879 года - Российское общество Крас­но­го Кре­ста) - в 1870 и 1877 годах для об­зо­ра гос­пи­та­лей во вре­мя фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов и русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов (смотрите Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны )].

Пирогов - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков хи­рур­гии как на­уч­ной медицинской дис­ци­п­ли­ны; спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию то­по­гра­фической ана­то­мии и опе­ра­тив­ной хи­рур­гии. Впер­вые в ми­ре вы­дви­нул идею ко­ст­ной пла­сти­ки. Раз­ра­бо­тал ряд опе­ра­ций и хи­рур­гических приё­мов (ам­пу­та­ция го­ле­ни, вне­брю­шин­ное чре­во­се­че­ние, ки­шеч­ный шов и другие), на­зван­ных его име­нем. Пер­вым пред­ло­жил рек­таль­ный (пря­мо­ки­шеч­ный) нар­коз; в 1847 году впер­вые в ми­ре при­ме­нил нар­коз в во­ен­но-по­ле­вой об­ста­нов­ке при оса­де ау­ла Сал­ты (Сал­та) во вре­мя Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов.

Ос­но­во­по­лож­ник во­ен­но-по­ле­вой хи­рур­гии. В тру­дах «На­ча­ла об­щей во­ен­но-по­ле­вой хи­рур­гии...» (ч. 1-2, 1865-1866 годы), «Во­ен­но-вра­чеб­ное де­ло и ча­ст­ная по­мощь на те­ат­ре вой­ны…» (1879 год) и других вы­ска­зал по­ло­же­ния о вой­не как о «трав­ма­ти­че­ской эпи­де­мии», о за­ви­си­мо­сти ле­че­ния ран от свойств ра­ня­ще­го ору­жия, о един­ст­ве ле­че­ния и эва­куа­ции, о сор­ти­ров­ке ра­не­ных и так далее. Раз­ра­бо­тал ме­то­ды им­мо­би­ли­за­ции ко­неч­но­стей (крах­маль­ная, гип­со­вая по­вяз­ки), впер­вые на­ло­жил гип­со­вую по­вяз­ку в во­ен­но-по­ле­вых ус­ло­ви­ях (1854 год). Уча­ст­ник Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны, ини­циа­тор при­вле­че­ния сес­тёр ми­ло­сер­дия к ухо­ду за ра­не­ны­ми на фрон­те. При­да­вал важ­ное зна­че­ние про­фи­лак­ти­ке в ме­ди­ци­не, ут­вер­ждая, что «бу­ду­щее при­над­ле­жит ме­ди­ци­не пре­до­хра­ни­тель­ной». В 1883 году ос­но­ва­но Об­ще­ст­во рус­ских вра­чей в па­мять Н.И. Пи­ро­го­ва, ко­то­рое ор­га­ни­зо­вы­ва­ло Пи­ро­гов­ские съез­ды вра­чей (до 1919 года, во­зоб­нов­ле­ны с 1995 года).

Своё пе­да­го­гическое кре­до Пирогов вы­ра­зил в статье «Во­про­сы жиз­ни», опуб­ли­ко­ван­ной в журнале «Мор­ской сбор­ник» (1856 год, № 9). По­ка­зав не­ле­пость со­слов­но­го вос­пи­та­ния, раз­лад ме­ж­ду шко­лой и жиз­нью, Пирогов вы­дви­нул в ка­че­ст­ве главной це­ли вос­пи­та­ния фор­ми­ро­ва­ние вы­со­ко­нрав­ст­вен­ной лич­но­сти, го­то­вой от­ре­шить­ся от эгои­стических уст­рем­ле­ний ра­ди бла­га об­ще­ст­ва. Вы­сту­пал за так называемую ав­то­но­мию уни­вер­си­те­тов, за по­вы­ше­ние их ро­ли в рас­про­стра­не­нии зна­ний сре­ди на­ро­да; стре­мил­ся к осу­ще­ст­в­ле­нию все­об­ще­го на­чаль­но­го обу­че­ния.

В селе Пи­ро­го­во, где на­хо­дит­ся цер­ковь-мав­зо­лей с на­баль­за­ми­ро­ван­ным те­лом Пирогова, в 1947 году от­крыт Ме­мо­ри­аль­ный му­зей-усадь­ба. Имя Пирогова но­сят медицинские институты в Вин­ни­це, Мо­ск­ве, Одес­се, ули­цы и боль­ни­цы во мно­гих го­ро­дах Рос­сии, Ук­раи­ны и других стран. Па­мят­ни­ки Пирогову ус­та­нов­ле­ны в Мо­ск­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге, Се­ва­сто­по­ле, Тар­ту, Со­фии, Пле­ве­не.

Сочинения:

Со­чи­не­ния. СПб., 1897. Т. 1-2;

Собр. соч. М., 1957-1962. Т. 1-8.