ПИРОГОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Российский хирург, педагог, общественный деятель; член-корреспондент Петербуржской АН (1846 год), тайный советник (1859 год).
В 1824-1828 годах обучался на медицинском факультете Московского университета; в 1828-1832 годах специализировался по хирургии в так называемом профессорском институте, созданном при Дерптском университете (ныне Тартуский университет) для подготовки профессоров из «природных россиян». В 1833-1835 годах совершенствовался в области анатомии и хирургии в Берлине и Гёттингене. В 1836-1840 годах - профессор хирургии в Дерптском университете; в 1841-1856 годах - в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии: профессор хирургии, патологической и хирургической анатомии, руководитель Института практической анатомии и клиники госпитальной хирургии, созданных по его инициативе.
В 1854 году во главе отряда врачей-хирургов выехал в Севастополь для «наблюдения за успешным лечением раненых» в ходе Севастопольской обороны 1854-1855 годов. В 1856 году уволился из академии («по болезни и домашним обстоятельствам»). Занял должности попечителя Одесского (1856-1858 годы) и Киевского (1858-1861 годы) учебных округов. В 1862 году по предложению министра народного просвещения А.В. Головнина выехал в Гейдельберг как руководитель группы выпускников университетов (так называемых профессорских стипендиатов). С 1866 года до конца жизни жил в своём поместье Вишня, близ Винницы, занимаясь частной практикой [покидал его дважды по предложению Общества попечения о раненых и больных воинах (с 1879 года - Российское общество Красного Креста) - в 1870 и 1877 годах для обзора госпиталей во время франко-прусской войны 1870-1871 годов и русско-турецкой войны 1877-1878 годов (смотрите Русско-турецкие войны)].
Пирогов - один из основоположников хирургии как научной медицинской дисциплины; способствовал развитию топографической анатомии и оперативной хирургии. Впервые в мире выдвинул идею костной пластики. Разработал ряд операций и хирургических приёмов (ампутация голени, внебрюшинное чревосечение, кишечный шов и другие), названных его именем. Первым предложил ректальный (прямокишечный) наркоз; в 1847 году впервые в мире применил наркоз в военно-полевой обстановке при осаде аула Салты (Салта) во время Кавказской войны 1817-1864 годов.
Основоположник военно-полевой хирургии. В трудах «Начала общей военно-полевой хирургии...» (ч. 1-2, 1865-1866 годы), «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны…» (1879 год) и других высказал положения о войне как о «травматической эпидемии», о зависимости лечения ран от свойств ранящего оружия, о единстве лечения и эвакуации, о сортировке раненых и так далее. Разработал методы иммобилизации конечностей (крахмальная, гипсовая повязки), впервые наложил гипсовую повязку в военно-полевых условиях (1854 год). Участник Севастопольской обороны, инициатор привлечения сестёр милосердия к уходу за ранеными на фронте. Придавал важное значение профилактике в медицине, утверждая, что «будущее принадлежит медицине предохранительной». В 1883 году основано Общество русских врачей в память Н.И. Пирогова, которое организовывало Пироговские съезды врачей (до 1919 года, возобновлены с 1995 года).
Своё педагогическое кредо Пирогов выразил в статье «Вопросы жизни», опубликованной в журнале «Морской сборник» (1856 год, № 9). Показав нелепость сословного воспитания, разлад между школой и жизнью, Пирогов выдвинул в качестве главной цели воспитания формирование высоконравственной личности, готовой отрешиться от эгоистических устремлений ради блага общества. Выступал за так называемую автономию университетов, за повышение их роли в распространении знаний среди народа; стремился к осуществлению всеобщего начального обучения.
В селе Пирогово, где находится церковь-мавзолей с набальзамированным телом Пирогова, в 1947 году открыт Мемориальный музей-усадьба. Имя Пирогова носят медицинские институты в Виннице, Москве, Одессе, улицы и больницы во многих городах России, Украины и других стран. Памятники Пирогову установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Тарту, Софии, Плевене.
Сочинения:
Сочинения. СПб., 1897. Т. 1-2;
Собр. соч. М., 1957-1962. Т. 1-8.