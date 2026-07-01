ПИРМОНТ

ПИРМОНТ - баль­не­ог­ря­зе­вой ку­рорт в Гер­ма­нии (зем­ля Ниж­няя Сак­со­ния).

Рас­по­ло­жен в до­ли­не реки Эм­мер (ле­вый при­ток Ве­зе­ра), на вы­со­те до 150 м, к юго-за­па­ду от города Ха­мельн. Основные при­род­ные ле­чеб­ные фак­то­ры - хло­рид­ные на­трие­вые, со­дер­жа­щие же­ле­зо и ди­ок­сид уг­ле­ро­да во­ды ми­неральных ис­точ­ни­ков (ис­поль­зу­ют для ванн) и тор­фя­ная грязь, ко­то­рые при­ме­ня­ют при за­бо­ле­ва­ни­ях сер­деч­но- со­су­ди­стой сис­те­мы, сус­та­вов, ги­не­ко­ло­гических и другиех бо­лез­нях. Функ­цио­ни­ру­ют са­на­то­рии, ван­ные зда­ния, кур­зал, пан­сио­на­ты, оте­ли; име­ет­ся боль­шой ку­рорт­ный парк. По дан­ным ар­хео­ло­гов , во­ды ми­неральных ис­точ­ни­ков Пирмонта ис­поль­зо­ва­лись с ле­чеб­ны­ми це­ля­ми ещё в I веке до н.э. Как современный ку­рорт раз­ви­ва­ет­ся с XVI века. Осо­бен­но по­пу­ля­рен был сре­ди ев­ропейской ари­сто­кра­тии в XVIII веке. В ию­не - ию­ле 1716 года в Пирмонте ле­чил­ся Пётр I , по­ве­лев­ший по­сле это­го ис­кать в Рос­сии ми­неральные во­ды, «по­доб­ные пир­монт­ским».

Главная городская дос­то­при­ме­ча­тель­ность - ок­ру­жён­ный са­да­ми ба­роч­ный за­мок гра­фов и кня­зей Валь­дек-Пир­мон­тов (1706-1710 годы; ны­не Му­зей ис­то­рии го­ро­да и курор­та). Так­же со­хра­ни­лись: те­атр (1818 год), лю­те­ран­ские нео­го­тический со­бор Хри­ста (1877 год) и церковь Апостола Пет­ра в нео­ро­ман­ском сти­ле (1880 год), ме­тал­лическая смот­ро­вая баш­ня (1896), рим­ско-ка­то­лич. ц. Св. Ге­ор­гия (1903-1904 годы, рас­ши­ре­на в 1962-1963 годы), дом ква­ке­ров(1932-1933 годы). Па­мят­ни­ки: сол­да­там фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов (1897 год), ком­по­зи­то­ру А. Лор­цин­гу (1901 год), сол­да­там Пер­вой ми­ро­вой вой­ны 1914-1918 годов (1936 год).