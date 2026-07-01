ПИРМОНТ
ПИРМОНТ - бальнеогрязевой курорт в Германии (земля Нижняя Саксония).
Расположен в долине реки Эммер (левый приток Везера), на высоте до 150 м, к юго-западу от города Хамельн. Основные природные лечебные факторы - хлоридные натриевые, содержащие железо и диоксид углерода воды минеральных источников (используют для ванн) и торфяная грязь, которые применяют при заболеваниях сердечно- сосудистой системы, суставов, гинекологических и другиех болезнях. Функционируют санатории, ванные здания, курзал, пансионаты, отели; имеется большой курортный парк. По данным археологов, воды минеральных источников Пирмонта использовались с лечебными целями ещё в I веке до н.э. Как современный курорт развивается с XVI века. Особенно популярен был среди европейской аристократии в XVIII веке. В июне - июле 1716 года в Пирмонте лечился Пётр I, повелевший после этого искать в России минеральные воды, «подобные пирмонтским».
Главная городская достопримечательность - окружённый садами барочный замок графов и князей Вальдек-Пирмонтов (1706-1710 годы; ныне Музей истории города и курорта). Также сохранились: театр (1818 год), лютеранские неоготический собор Христа (1877 год) и церковь Апостола Петра в неороманском стиле (1880 год), металлическая смотровая башня (1896), римско-католич. ц. Св. Георгия (1903-1904 годы, расширена в 1962-1963 годы), дом квакеров(1932-1933 годы). Памятники: солдатам франко-прусской войны 1870-1871 годов (1897 год), композитору А. Лорцингу (1901 год), солдатам Первой мировой войны 1914-1918 годов (1936 год).