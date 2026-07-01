ПИРИФЛЕГЕТОН (др.-греч. Πυριφλεγέθων)

Огненная река в подземном царстве.

Пирифлегетон (букв. «пылающий огнем»), другое название – Флегетон (букв. «горящий», «пылающий») упоминается античными авторами вместе с четырьмя другими реками царства мертвых – Летой , Стиксом , Ахероном, Коцитом .

У Гомера Перифлегетон, как и Коцит, несет свои воды в Ахерон (Od., X, 512-515). У Платона в диалоге «Федон» среди подробного описания рек подземного мира называется и Пирифлегетон – огненная река, которая изрыгает брызги своей лавы повсюду, где коснется земной поверхности; она, достигая обширного места, пылающего жарким огнем, образует огромное озеро, где бурлит вода с илом; описав под землею много кругов, Пирифлеготон впадает в нижнюю часть Тартара, в бездну которого стекают все реки (Phaed, 113 a-b); в ней мучаются души матереубийц и отцеубийц (114 a-b). У Вергилия Флегетон – огненный бурный поток, который течет вокруг Тартара (Aen., VI, 550-551). В «Божественной комедии» Данте Флегетон – одна из рек Ада, как Ахерон, Коцит, Лета и Стикс (Inf., XIV, 115-135). Это поток, наполненной кипящей кровью, где терпят вечные муки убийцы.

Иллюстрация :

Коцит. Иллюстрация Г. Доре к «Божественной комедии» Данте. 1861-1868.

Автор статьи: О.В. Кулишова