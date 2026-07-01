ПИРЕЙ

ПИРЕЙ - го­род на юге Центральной Гре­ции .

Административный центр де­цен­тра­ли­зо­ван­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции Эгей­ских о-вов, в пе­ри­фе­рии Ат­ти­ка, административный центр но­ма Пи­рей. Население 163,7 тысяч человек (2011 год, пе­ре­пись; чет­вёр­тый по чис­лу жи­те­лей в стра­не по­сле го­ро­дов Афи­ны, Са­ло­ни­ки и Пат­ры); в пре­де­лах ур­ба­ни­зи­ров. зо­ны Пирей (Боль­шо­го Пи­рея) около 450 тысяч человек. Вхо­дит в со­став аг­ло­ме­ра­ции Боль­ших Афин. Рас­по­ло­жен в юго-западной час­ти Цен­траль­ной рав­ни­ны Ат­ти­ка, на северо-восточном по­бере­жье залива Са­ро­ни­кос Эгей­ско­го моря, на полуострове Пи­раи­ки (Пи­рей­ский; на за­паде омы­ва­ет­ся во­да­ми бух­ты Пи­рей, на во­сто­ке - залив Фа­ли­рон) и при­ле­гаю­щей тер­ри­то­рии. Сеть городских ав­то­мо­биль­ных и железнодорожных ма­ги­ст­ра­лей - часть еди­ной транс­порт­ной сис­те­мы аг­ло­ме­ра­ции Боль­ших Афин; со­еди­нён с Афи­на­ми ли­ни­ей мет­ро­поли­те­на. Морской порт (аван­порт Боль­ших Афин). Бли­жай­шие ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты - афин­ские Эли­ни­кон (в 9 км к юго-вос­то­ку) и имени Элеф­те­рио­са Ве­ни­зе­ло­са (в 26 км к вос­то­ку).

Пер­вые по­се­ле­ния на Пи­рей­ском полуострове за­фик­си­ро­ва­ны в 2600-1900 годах до н.э. В пе­ри­од ан­тич­но­сти имел важ­ное стра­те­гическое и тор­го­вое зна­че­ние. По­сле 514 года до н.э. афин­ским ти­ра­ном Гип­пи­ем на­ча­то строи­тель­ст­во ук­ре­п­ле­ний (при­ос­та­нов­ле­но по­сле его из­гна­ния в 510 году до н.э.). В 493/492 годах до н.э. ра­бо­ты во­зоб­нов­ле­ны Фе­ми­сток­лом, на­ме­ре­вав­шим­ся сде­лать из Пирей гл. ба­зу афин­ско­го фло­та. Во второй половине V века до н.э. осу­ще­ст­в­лён план ре­гу­ляр­ной за­строй­ки Пирея (ав­тор - Гип­по­дам из Ми­ле­та), по­строе­ны так называемые длин­ные сте­ны [со­еди­ни­ли Пирей с Афи­на­ми и Фа­ле­ром, пре­вра­тив их в еди­ную кре­пость; раз­ру­ше­ны по­сле по­ра­же­ния Афин в Пе­ло­пон­нес­ской вой­не (431-404 годы до н.э.)]. В IV веке до н.э. со­хра­нял зна­че­ние во­енного и тор­го­во­го цен­тра: в 393 году до н.э. «длин­ные сте­ны» и ук­ре­п­ле­ния Пирей вос­ста­нов­ле­ны афин­ским стра­те­гом Ко­но­ном, около 330 года до н.э. по про­ек­ту архитектора Фи­ло­на по­стро­ен ар­се­нал для фло­та (Ске­во­те­ка). В III веке до н.э. по­сле ос­лаб­ле­ния во­енно-морского мо­гу­ще­ст­ва Афин и пе­ре­ме­ще­ния тор­го­вых пу­тей на эл­ли­ни­стический Вос­ток зна­че­ние Пирея упа­ло. В 86 году до н.э. го­род взят штур­мом и со­жжён вой­ска­ми Сул­лы, по­сле че­го пре­вра­тил­ся в не­зна­чительное по­се­ле­ние. По­сле на­па­де­ния Ала­ри­ха I (396 год н.э.) не вос­ста­нав­ли­вал­ся.

Ак­тив­ное раз­ви­тие Пирея на­ча­лось по­сле про­воз­гла­ше­ния Афин сто­ли­цей не­за­ви­си­мой Гре­ции (1834 год); го­род стал важ­ным тор­го­вым и промышленным цен­тром, круп­ней­шим морским пор­том и вто­рым по чис­лу жи­те­лей в Гре­ции. В 1869 году со­еди­нён железной дорогой с Афи­на­ми (пер­вая железная дорога в стра­не; ны­не ли­ния сто­лич­но­го мет­ро­по­ли­те­на). По­сле по­ра­же­ния Гре­ции в Гре­ко-ту­рец­кой вой­не 1919-1922 годов Пирей - один из цен­тров ми­гра­ции гре­ков из Ма­лой Азии. 6 апреля 1941 года, в день на­ча­ла Бал­кан­ской кам­па­нии 1941 года, под­верг­нут бом­бар­ди­ров­ке германской авиа­ци­ей (по­то­п­ле­но 11 британских и греческих ко­раб­лей), за­тем ок­ку­пи­ро­ван. 12 октября 1944 года ос­тав­лен германскими вой­ска­ми (при от­сту­п­ле­нии бы­ли по­дор­ва­ны мн. пор­то­вые со­ору­же­ния), че­рез два дня за­нят британской ар­ми­ей. К середине 1950-х годов вос­ста­нов­лен, на­ча­лось его ак­тив­ное ин­ду­ст­ри­аль­ное раз­ви­тие (в 1980-е годы ряд круп­ных про­из­водств вы­не­сен за пре­де­лы го­ро­да).

В рай­оне бух­ты Пи­рей со­хра­ни­лись ру­и­ны «длин­ных стен», хра­ма Аф­ро­ди­ты , свя­ти­ли­ща Зев­са и Афи­ны и ста­рый мол (у вхо­да в га­вань - ко­пия скульп­ту­ры Пи­рей­ско­го льва; ори­ги­нал ус­та­нов­лен в 1318 году, в 1687 году вы­ве­зен в Ве­не­цию), в рай­оне бух­ты Зея, в заливе Фа­ли­рон, - руи­ны Ске­во­те­ки, те­ат­ра Зея и другие. Современный го­род вы­стро­ен по пла­ну Э. Шау­бер­та (1835 год), час­тич­но во­зоб­но­вив­ше­го ан­тич­ную пла­ни­ров­ку. В XIX - начале XX веках по­строе­ны: церковь Святого Ни­ко­лая (1879-1902 годы) и зда­ние городского те­ат­ра (1883-1895 годы) в сти­ле не­оклас­си­циз­ма , церк­ви по­кро­ви­те­ля Пирея Святого Спи­ри­до­на Три­ми­фунт­ско­го (1868-1875 годы), Свя­тых рав­но­апо­столь­ных Кон­стан­ти­на и Еле­ны (1878-1882 годы; все - архитектор И. Ла­за­ри­мос), Но­вая ра­ту­ша, фон­до­вая бир­жа и другие. В 1957-1958 годах воз­ве­дён жи­лой район Ай­ос-Ио­а­нис-Рен­дис (архитектор А. Кос­тан­ти­ни­дис; в северо-восточной час­ти Боль­шо­го Пи­рея). Сре­ди важ­ней­ших хра­мов так­же: ка­фед­раль­ный со­бор Святой Трои­цы (1956-1979 годы; в под­ва­ле - руи­ны ан­тич­ных по­стро­ек), церк­ви Святого Дио­ни­сия и Святой Ека­те­ри­ны в не­ови­зан­тий­ском сти­ле, церковь Святого про­ро­ка Илии.

Пирей - важ­ный центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Университет Пирей (1938 год), Институт тех­но­ло­гического об­ра­зо­ва­ния Пирей (1976 год). Городская библиотека (од­на из круп­ней­ших в стра­не). Му­зеи: Греческий мор­ской (1949 год), ар­хео­ло­гический (1966 год) и другие. Городской те­атр (1895 год; дра­ма­тические, музыкальные спек­так­ли), кон­церт­ная эс­т­ра­да под от­кры­тым не­бом «Те­атр Веáкио» (1969 год; в древ­нем ам­фи­те­ат­ре «Ски­ли­цио» на хол­ме Кас­тел­ла). В районе Ай­ос-Ио­а­нис- Рен­дис - «Алу Фан Парк» (2002 год; круп­ней­ший парк раз­вле­че­ний аг­ло­ме­ра­ции Боль­ших Афин) и «Вил­лидж Парк» (с мно­го­функ­цио­наль­ным раз­вле­кательным цен­тром «Вил­лидж Си­не­мас»).

В 1896 году в Пирее про­во­ди­лись со­рев­но­ва­ния по не­ко­то­рым ви­дам спор­та Игр I Олим­пиа­ды в Афи­нах. Ны­не один из круп­ных спор­тив­ных цен­тров стра­ны. Наи­бо­лее из­вест­ны фут­боль­ный и бас­кет­боль­ный клу­бы «Олим­пиа­кос». Пер­вый из них 41 раз вы­иг­ры­вал чем­пио­нат стра­ны по фут­бо­лу и 26 раз ста­но­вил­ся об­ла­да­те­лем Куб­ка Гре­ции; при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не им. Г. Ка­каи­ска­ки­са (1895 год; около 33,3 тысяч мест). Бас­кет­боль­ный клуб 10 раз по­бе­ж­дал в чем­пио­на­тах стра­ны (1949-2012 годы) и 9 раз ста­но­вил­ся об­ла­да­те­лем Куб­ка Гре­ции (1976-2011 годы), три­ж­ды вы­иг­ры­вал Ев­ро­ли­гу (1997, 2012 и 2013 годы); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на мно­го­функ­цио­наль­ной кры­той аре­не «Мир и Друж­ба» (1985 год; около 17 тысяч мест). Спор­тив­ные со­ору­же­ния рас­по­ло­же­ны в зо­не Олим­пий­ско­го ком­плек­са «Фа­ли­ро» на по­бе­ре­жье зал. Фа­ли­рон (пе­ре­строе­ны к Иг­рам XXVIII Олим­пиа­ды 2004 в Афи­нах). В Пирей про­хо­ди­ли муж­ские чем­пио­на­ты Ев­ро­пы и ми­ра по бас­кет­бо­лу (со­от­вет­ст­вен­но 1987 и 1998 годы) и во­лей­бо­лу (1995 и 1994 год), многие ев­ропейские клуб­ные со­стя­за­ния, мат­чи во­лей­боль­но­го олим­пий­ско­го тур­ни­ра (2004 год).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг; ве­ду­щие сек­то­ра - административные, фи­нан­со­вые, транс­порт­но-ло­ги­стические ус­лу­ги (свя­за­ны главным образом с дея­тель­но­стью морского пор­та), тор­гов­ля, ин­ду­ст­рия ту­риз­ма и раз­вле­че­ний, об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние. В начале XXI века Пирей - важ­ный ор­га­ни­зационный центр су­до­ход­ст­ва в Восточном Сре­ди­зем­но­мо­рье. Морской порт Пирея - один из круп­ней­ших в Гре­ции. Со­сто­ит из га­ва­ней Центрального пор­та (в бух­те Пи­рей), Зея и Мик­ро­ли­ма­но (в од­но­имённых бух­тах залива Фа­ли­рон). Часть гру­зо­вых тер­ми­на­лов вы­не­се­на на западную пе­ри­фе­рию Боль­шо­го Пи­рея - в га­ва­ни Дра­пе­цо­на, Ка­ра­ци­ни и Пе­ра­ма. Об­слу­жи­ва­ет основную часть внеш­не­тор­го­вых (главным образом им­порт­ных) пе­ре­во­зок стра­ны, а так­же мор. со­об­ще­ние с островом Крит, все­ми ост­ро­ва­ми Эгей­ско­го и Ио­ни­че­ско­го мо­рей и Восточным Сре­ди­земно­морь­ем. Гру­зо­обо­рот около 10 миллионов т (2011 год; третье ме­сто сре­ди греческих пор­тов по­сле Айи-Тео­до­ри и Са­ло­ни­ки). Вво­зят­ся неф­те­про­дук­ты, ка­мен­ный уголь, ру­ды, ме­тал­лы, зер­но, му­ка, ле­со­ма­те­риа­лы, ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние; вы­во­зят­ся мра­мор, це­мент, ру­ды, та­бак и су­хо­фрук­ты. Пирей - главный кон­тей­нер­ный (3,16 миллионов кон­тей­неров ДФЭ, 2013 год) и ав­то­мо­бильный (2,55 миллионов штук) порт стра­ны; по пас­сажи­ро­обо­ро­ту (17,7 миллионов человек, из них 2,1 миллионов человек с кру­из­ных лай­неров) вхо­дит в чис­ло круп­ней­ших в Ев­ро­пе.

В Пирее на так называемая Ак­ти-Миа­у­ли (на­бе­реж­ная адмирала А.В. Миа­у­ли­са) раз­ме­ща­ют­ся штаб-квар­ти­ры мно­го­численных су­до­ход­ных и тор­го­вых ком­па­ний, а так­же ком­па­ний, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся на ока­за­нии административных, юри­дических, бан­ков­ских, стра­хо­вых и других ус­луг в сфе­ре морских пе­ре­во­зок. В Пирее ба­зируются Министерство судоходства и Эгей­ско­го мо­ря Гре­ции, офи­сы стран - чле­нов Ме­ж­ду­народного морского ре­ги­ст­ра, в том числе рос­сий­ско­го; штаб-квар­ти­ры ря­да промышленных, многих ту­ри­стических ком­па­ний и так далее.

Пирей - зна­чительный ин­ду­стри­аль­ный центр. Тра­ди­ци­он­но ве­ду­щие от­рас­ли - су­до­строе­ние, су­до­ре­монт (основная часть пред­при­ятий - на ок­раи­нах Пирей; осу­ще­ст­в­ля­ет­ся те­ку­щий ре­монт су­дов, за­хо­дя­щих в порт Пирей) и вы­пуск смеж­ной про­дук­ции. Про­изводство промышленного, стро­ительного, во­до­очи­сти­тель­но­го и по­жар­но­го обо­ру­до­ва­ния, бы­то­вой элек­тро­тех­ни­ки, ме­тал­ло­из­де­лий, ми­неральных удоб­ре­ний, ла­ков, кра­сок, хи­ми­ка­тов для ко­же­вен­ной, ме­хо­вой, тек­стиль­ной промышленности, тек­сти­ля, обу­ви и про­дук­тов пи­та­ния (од­на из круп­ней­ших в Ев­ро­пе ма­ка­рон­ная фаб­ри­ка итальянской ком­па­нии «Barilla Group»; пе­ре­ра­бот­ка ры­бы и других продуктов).

К за­па­ду от Пирей, в га­ва­ни Ка­ра­ци­ни, - ТЭС «Agios Georgios» (мощ­ность 360 МВт); на острове Са­ла­мин - главная ба­за ВМФ Гре­ции «Са­ла­мин», па­мят­ник бит­ве при Са­ла­ми­не на его восточной око­неч­но­сти и монастыре Фа­не­ро­ме­ни (1682 год; фре­ски 1735 года) - на за­пад­ной. К се­ве­ро-за­па­ду, в пор­тах Ас­про­пир­го­са и Элеф­си­ны, - два НПЗ (мощ­но­стью 7,5 миллионов т и 5 миллионов т сы­рой неф­ти в год).

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