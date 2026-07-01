ПИРЕЙ
ПИРЕЙ - город на юге Центральной Греции.
Административный центр децентрализованной администрации Эгейских о-вов, в периферии Аттика, административный центр нома Пирей. Население 163,7 тысяч человек (2011 год, перепись; четвёртый по числу жителей в стране после городов Афины, Салоники и Патры); в пределах урбанизиров. зоны Пирей (Большого Пирея) около 450 тысяч человек. Входит в состав агломерации Больших Афин. Расположен в юго-западной части Центральной равнины Аттика, на северо-восточном побережье залива Сароникос Эгейского моря, на полуострове Пираики (Пирейский; на западе омывается водами бухты Пирей, на востоке - залив Фалирон) и прилегающей территории. Сеть городских автомобильных и железнодорожных магистралей - часть единой транспортной системы агломерации Больших Афин; соединён с Афинами линией метрополитена. Морской порт (аванпорт Больших Афин). Ближайшие международные аэропорты - афинские Элиникон (в 9 км к юго-востоку) и имени Элефтериоса Венизелоса (в 26 км к востоку).
Первые поселения на Пирейском полуострове зафиксированы в 2600-1900 годах до н.э. В период античности имел важное стратегическое и торговое значение. После 514 года до н.э. афинским тираном Гиппием начато строительство укреплений (приостановлено после его изгнания в 510 году до н.э.). В 493/492 годах до н.э. работы возобновлены Фемистоклом, намеревавшимся сделать из Пирей гл. базу афинского флота. Во второй половине V века до н.э. осуществлён план регулярной застройки Пирея (автор - Гипподам из Милета), построены так называемые длинные стены [соединили Пирей с Афинами и Фалером, превратив их в единую крепость; разрушены после поражения Афин в Пелопоннесской войне (431-404 годы до н.э.)]. В IV веке до н.э. сохранял значение военного и торгового центра: в 393 году до н.э. «длинные стены» и укрепления Пирей восстановлены афинским стратегом Кононом, около 330 года до н.э. по проекту архитектора Филона построен арсенал для флота (Скевотека). В III веке до н.э. после ослабления военно-морского могущества Афин и перемещения торговых путей на эллинистический Восток значение Пирея упало. В 86 году до н.э. город взят штурмом и сожжён войсками Суллы, после чего превратился в незначительное поселение. После нападения Алариха I (396 год н.э.) не восстанавливался.
Активное развитие Пирея началось после провозглашения Афин столицей независимой Греции (1834 год); город стал важным торговым и промышленным центром, крупнейшим морским портом и вторым по числу жителей в Греции. В 1869 году соединён железной дорогой с Афинами (первая железная дорога в стране; ныне линия столичного метрополитена). После поражения Греции в Греко-турецкой войне 1919-1922 годов Пирей - один из центров миграции греков из Малой Азии. 6 апреля 1941 года, в день начала Балканской кампании 1941 года, подвергнут бомбардировке германской авиацией (потоплено 11 британских и греческих кораблей), затем оккупирован. 12 октября 1944 года оставлен германскими войсками (при отступлении были подорваны мн. портовые сооружения), через два дня занят британской армией. К середине 1950-х годов восстановлен, началось его активное индустриальное развитие (в 1980-е годы ряд крупных производств вынесен за пределы города).
В районе бухты Пирей сохранились руины «длинных стен», храма Афродиты, святилища Зевса и Афины и старый мол (у входа в гавань - копия скульптуры Пирейского льва; оригинал установлен в 1318 году, в 1687 году вывезен в Венецию), в районе бухты Зея, в заливе Фалирон, - руины Скевотеки, театра Зея и другие. Современный город выстроен по плану Э. Шауберта (1835 год), частично возобновившего античную планировку. В XIX - начале XX веках построены: церковь Святого Николая (1879-1902 годы) и здание городского театра (1883-1895 годы) в стиле неоклассицизма, церкви покровителя Пирея Святого Спиридона Тримифунтского (1868-1875 годы), Святых равноапостольных Константина и Елены (1878-1882 годы; все - архитектор И. Лазаримос), Новая ратуша, фондовая биржа и другие. В 1957-1958 годах возведён жилой район Айос-Иоанис-Рендис (архитектор А. Костантинидис; в северо-восточной части Большого Пирея). Среди важнейших храмов также: кафедральный собор Святой Троицы (1956-1979 годы; в подвале - руины античных построек), церкви Святого Дионисия и Святой Екатерины в неовизантийском стиле, церковь Святого пророка Илии.
Пирей - важный центр образования и культуры. Университет Пирей (1938 год), Институт технологического образования Пирей (1976 год). Городская библиотека (одна из крупнейших в стране). Музеи: Греческий морской (1949 год), археологический (1966 год) и другие. Городской театр (1895 год; драматические, музыкальные спектакли), концертная эстрада под открытым небом «Театр Веáкио» (1969 год; в древнем амфитеатре «Скилицио» на холме Кастелла). В районе Айос-Иоанис- Рендис - «Алу Фан Парк» (2002 год; крупнейший парк развлечений агломерации Больших Афин) и «Виллидж Парк» (с многофункциональным развлекательным центром «Виллидж Синемас»).
В 1896 году в Пирее проводились соревнования по некоторым видам спорта Игр I Олимпиады в Афинах. Ныне один из крупных спортивных центров страны. Наиболее известны футбольный и баскетбольный клубы «Олимпиакос». Первый из них 41 раз выигрывал чемпионат страны по футболу и 26 раз становился обладателем Кубка Греции; принимает соперников на стадионе им. Г. Какаискакиса (1895 год; около 33,3 тысяч мест). Баскетбольный клуб 10 раз побеждал в чемпионатах страны (1949-2012 годы) и 9 раз становился обладателем Кубка Греции (1976-2011 годы), трижды выигрывал Евролигу (1997, 2012 и 2013 годы); принимает соперников на многофункциональной крытой арене «Мир и Дружба» (1985 год; около 17 тысяч мест). Спортивные сооружения расположены в зоне Олимпийского комплекса «Фалиро» на побережье зал. Фалирон (перестроены к Играм XXVIII Олимпиады 2004 в Афинах). В Пирей проходили мужские чемпионаты Европы и мира по баскетболу (соответственно 1987 и 1998 годы) и волейболу (1995 и 1994 год), многие европейские клубные состязания, матчи волейбольного олимпийского турнира (2004 год).
Основа городской экономики - сфера услуг; ведущие сектора - административные, финансовые, транспортно-логистические услуги (связаны главным образом с деятельностью морского порта), торговля, индустрия туризма и развлечений, образование и здравоохранение. В начале XXI века Пирей - важный организационный центр судоходства в Восточном Средиземноморье. Морской порт Пирея - один из крупнейших в Греции. Состоит из гаваней Центрального порта (в бухте Пирей), Зея и Микролимано (в одноимённых бухтах залива Фалирон). Часть грузовых терминалов вынесена на западную периферию Большого Пирея - в гавани Драпецона, Карацини и Перама. Обслуживает основную часть внешнеторговых (главным образом импортных) перевозок страны, а также мор. сообщение с островом Крит, всеми островами Эгейского и Ионического морей и Восточным Средиземноморьем. Грузооборот около 10 миллионов т (2011 год; третье место среди греческих портов после Айи-Теодори и Салоники). Ввозятся нефтепродукты, каменный уголь, руды, металлы, зерно, мука, лесоматериалы, машины и оборудование; вывозятся мрамор, цемент, руды, табак и сухофрукты. Пирей - главный контейнерный (3,16 миллионов контейнеров ДФЭ, 2013 год) и автомобильный (2,55 миллионов штук) порт страны; по пассажирообороту (17,7 миллионов человек, из них 2,1 миллионов человек с круизных лайнеров) входит в число крупнейших в Европе.
В Пирее на так называемая Акти-Миаули (набережная адмирала А.В. Миаулиса) размещаются штаб-квартиры многочисленных судоходных и торговых компаний, а также компаний, специализирующихся на оказании административных, юридических, банковских, страховых и других услуг в сфере морских перевозок. В Пирее базируются Министерство судоходства и Эгейского моря Греции, офисы стран - членов Международного морского регистра, в том числе российского; штаб-квартиры ряда промышленных, многих туристических компаний и так далее.
Пирей - значительный индустриальный центр. Традиционно ведущие отрасли - судостроение, судоремонт (основная часть предприятий - на окраинах Пирей; осуществляется текущий ремонт судов, заходящих в порт Пирей) и выпуск смежной продукции. Производство промышленного, строительного, водоочистительного и пожарного оборудования, бытовой электротехники, металлоизделий, минеральных удобрений, лаков, красок, химикатов для кожевенной, меховой, текстильной промышленности, текстиля, обуви и продуктов питания (одна из крупнейших в Европе макаронная фабрика итальянской компании «Barilla Group»; переработка рыбы и других продуктов).
К западу от Пирей, в гавани Карацини, - ТЭС «Agios Georgios» (мощность 360 МВт); на острове Саламин - главная база ВМФ Греции «Саламин», памятник битве при Саламине на его восточной оконечности и монастыре Фанеромени (1682 год; фрески 1735 года) - на западной. К северо-западу, в портах Аспропиргоса и Элефсины, - два НПЗ (мощностью 7,5 миллионов т и 5 миллионов т сырой нефти в год).