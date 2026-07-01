ПИРЕНН АНРИ

ПИРЕНН АНРИ - бельгийский ис­то­рик и об­щественный дея­тель, член Бельгийской ко­ро­лев­ской ака­де­мии (1903 год, пре­зи­дент в 1919 году), иностранный член-корреспондент Академии Наук СССР (1918 год).

Из се­мьи фаб­ри­кан­та. В 1879-1883 годах учил­ся в Льеж­ском университете, в 1884-1885 - в Шко­ле хар­тий и в Шко­ле выс­ших ис­сле­до­ва­ний в Па­ри­же. В 1885-1886 годах пре­по­да­вал па­лео­гра­фию и ди­пло­ма­ти­ку в Льеж­ском университете. С 1886 года в Гент­ском университете (с 1889 года - профессор, в 1919-1921 годах - рек­тор). С 1891 года - член Ко­ро­лев­ской ко­мис­сии по ис­то­рии.

По­сле германской ок­ку­па­ции Бель­гии в хо­де Первой ми­ро­вой вой­ны ак­тив­ный уча­ст­ник так называемого ти­хо­го со­про­тив­ле­ния. 12 октября 1914 года взят в за­лож­ни­ки, до августа 1916 года на­хо­дил­ся в ла­ге­рях в Кре­фель­де и в Хольц­мин­де­не, за­тем де­пор­ти­ро­ван в Йе­ну, 24 января 1917 года вы­слан в Кройц­бург. Вер­нул­ся в Гент 6 декабря 1918 года. Вхо­дил в ко­мис­сии по изу­че­нию на­ру­ше­ний прав че­ло­ве­ка во вре­мя германской ок­ку­па­ции, по во­енным за­хо­ро­не­ни­ям и так далее.

В 1923 пре­зи­дент пятого Ме­ж­ду­народного кон­грес­са ис­то­рических на­ук в Брюс­се­ле. В 1930 году, по­сле вве­де­ния пре­по­да­ва­ния в Гент­ском университете на фламандском язы­ке, ушёл в от­став­ку. С 1931 году - председатель со­ве­та Ко­ро­лев­ской библиотеки в Брюс­се­ле.

Основные тру­ды Приенна по­свя­ще­ны ис­то­рии Бель­гии и от­час­ти Ни­дер­лан­дов в сред­ние ве­ка и в ран­нее Но­вое вре­мя , ис­тории срредневековых го­ро­дов в Западной Ев­ро­пе, а так­же ис­то­рии ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья и ро­ли арабские за­вое­ва­ния Сре­ди­зем­но­морья в VII-VIII веках, ко­то­рое, по его мне­нию, дез­ор­га­ни­зо­ва­ло эко­но­ми­ку ре­гио­на, при­ве­ло к на­ту­ра­ли­за­ции хо­зяй­ст­ва и по­слу­жи­ло пе­ре­лом­ным мо­мен­том ме­ж­ду ан­тич­но­стью и Сред­не­ве­ковь­ем (так называемый те­зис Пи­рен­на). Кро­ме то­го, Приенн опуб­ли­ко­вал ряд ис­точ­ни­ков по ис­то­рии средневековой Бель­гии, а так­же ра­бо­ты по ме­то­до­ло­гии ис­то­рического зна­ния. По ини­циа­ти­ве Приенна в 1919 VIIIу ос­но­ван журнал «Bulletin philologique et historique» (с 1922 года «Revue bel­ge de philologie et d’histoire»), а в 1920 году в Гент­ском университете соз­да­на ка­фед­ра русской ис­то­рии. Ока­зал боль­шое влия­ние на раз­ви­тие ис­то­рич. мыс­ли в XX веке, в том числе на фор­ми­ро­ва­ние «Ан­на­лов» шко­лы.

Сочинения:

Histoire de Belgique. Brux., 1900-1932. Vol. 1-7;

Histoire de l’Europe des invasions au XVI siècle. Brux., 1936;

Сред­не­ве­ко­вые го­ро­да Бель­гии. М., 1937;

Les villes et les institu­tions urbaines. P.; Brux., 1939. Vol. 1-2;

Сред­не­ве­ко­вые го­ро­да и воз­ро­ж­де­ние тор­гов­ли. Г., 1941.

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