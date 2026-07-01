ПИРЕНН АНРИ
ПИРЕНН АНРИ - бельгийский историк и общественный деятель, член Бельгийской королевской академии (1903 год, президент в 1919 году), иностранный член-корреспондент Академии Наук СССР (1918 год).
Из семьи фабриканта. В 1879-1883 годах учился в Льежском университете, в 1884-1885 - в Школе хартий и в Школе высших исследований в Париже. В 1885-1886 годах преподавал палеографию и дипломатику в Льежском университете. С 1886 года в Гентском университете (с 1889 года - профессор, в 1919-1921 годах - ректор). С 1891 года - член Королевской комиссии по истории.
После германской оккупации Бельгии в ходе Первой мировой войны активный участник так называемого тихого сопротивления. 12 октября 1914 года взят в заложники, до августа 1916 года находился в лагерях в Крефельде и в Хольцминдене, затем депортирован в Йену, 24 января 1917 года выслан в Кройцбург. Вернулся в Гент 6 декабря 1918 года. Входил в комиссии по изучению нарушений прав человека во время германской оккупации, по военным захоронениям и так далее.
В 1923 президент пятого Международного конгресса исторических наук в Брюсселе. В 1930 году, после введения преподавания в Гентском университете на фламандском языке, ушёл в отставку. С 1931 году - председатель совета Королевской библиотеки в Брюсселе.
Основные труды Приенна посвящены истории Бельгии и отчасти Нидерландов в средние века и в раннее Новое время, истории срредневековых городов в Западной Европе, а также истории раннего Средневековья и роли арабские завоевания Средиземноморья в VII-VIII веках, которое, по его мнению, дезорганизовало экономику региона, привело к натурализации хозяйства и послужило переломным моментом между античностью и Средневековьем (так называемый тезис Пиренна). Кроме того, Приенн опубликовал ряд источников по истории средневековой Бельгии, а также работы по методологии исторического знания. По инициативе Приенна в 1919 VIIIу основан журнал «Bulletin philologique et historique» (с 1922 года «Revue belge de philologie et d’histoire»), а в 1920 году в Гентском университете создана кафедра русской истории. Оказал большое влияние на развитие историч. мысли в XX веке, в том числе на формирование «Анналов» школы.
Сочинения:
Histoire de Belgique. Brux., 1900-1932. Vol. 1-7;
Histoire de l’Europe des invasions au XVI siècle. Brux., 1936;
Средневековые города Бельгии. М., 1937;
Les villes et les institutions urbaines. P.; Brux., 1939. Vol. 1-2;
Средневековые города и возрождение торговли. Г., 1941.