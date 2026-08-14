Пирéнн Анри

Пирéнн ( фр. Pirenne), Анри (23.12.1865, Вервье — 24.10.1935, Уккел) — бельгийский историк, один из основателей национальной школы медиевистики и урбанистики. Из семьи текстильного промышленника. В 1879 поступил в Льежский университет, где внедрялась новая система семинарских занятий, позднее применявшаяся самим П., учился у Г. Курта и П. Фредерика. В 1883 защитил докторскую диссертацию по истории средневековых институтов г. Динана. Получил стипендию для продолжения учебы в Париже в 1883–1884, где среди его профессоров был Н. Д. Фюстель де Куланж . В 1884–1885 изучал палеографию в Лейпциге, дипломатику и экономическую историю в Берлине.

С 1885 преподавал в Льежском университете. В 1886 стал профессором Гентского университета (в 1919–1921 — ректор), где читал курсы истории Средних веков, истории Бельгии, исторической географии и где проработал до 1930, покинув свой пост в связи с полной фламандизацией университета. Первым в Бельгии с 1893 начал читать лекции по социальной и экономической истории. С 1891 — член Королевской исторической комиссии (в 1907–1935 — ее секретарь). Внедрял критический подход к публикации архивных источников, которой сам активно занимался, в том числе издав комплекс документов по истории фламандского сукноделия (Recueil de documents relatifs à l’histoire de l’industrie drapière en Flandre: I-e partie: des origines à l’époque bourguignonne, 4 vols, 1906–1924, совместно с Ж. Эспина). В 1899/1900 увидел свет первый том «Истории Бельгии», фундаментального труда П., продолженного в последующие десятилетия (Histoire de Belgique, 7 vols, 1900–1932; частичный русский перевод: Нидерландская революция. М., 1937; Средневековые города Бельгии. М., 1937, переиздание — 2001).

Во время Первой мировой вой­ны, в марте 1916, был арестован и перемещен в Германию, где находился до осени 1918 (часть написанных им в плену дневников была позднее издана, П. также посвятил вой­не ряд своих работ). В 1922 вошел в число основателей ведущего бельгийского исторического журнала «Revue belge de Philologie et d’Histoire». Как приглашенный профессор читал лекции в университетах Европы, Сев. Африки, США. С 1918 — иностранный член Российской академии наук (с 1925 — АН СССР).

Труды П. переводились на иностранные языки, значительно повлияв на европейскую историческую науку, выдвигавшиеся им концепции развития истории и средневековых институтов получили широкий резонанс. Наиболее дискуссионными оказались идеи П. о путях формирования средневековых городов (ведущая роль колоний странствующих купцов, селившихся рядом с бургами), а также о деструктивном влиянии арабских завоеваний, сыгравшем ключевую роль (слом традиционных торговых связей, натурализация хозяйства) в окончательном крушении античного мира и переходе к Средним векам. Последняя позднее была отвергнута исследователями как противоречащая новым введенным в научный оборот источникам, включая археологические данные. Теорию же П. о стимулирующей роли международной торговли для урбанизационных процессов, несмотря на широкую критику, в преобразованной форме развивали представители его школы (например, А. Верхюлст, В. Блокманс).

Избр. соч. : Mahomet et Charlemagne. Bruxelles, 1937 (рус. пер.: Империя Карла Великого и Арабский халифат. Конец античного мира. М., 2011); Средневековые города и возрождение торговли / Пер. с англ. Горький, 1941 (3‑е изд. — М., 2019).

Лит. : Bibliographie des travaux historiques d’Henri Pirenne. Bruxelles, 1938; Бессмертный Ю. Л. Проблема западноевропейской торговли IX–XII вв. в современной западной медиевистике (к обсуждению концепции Анри Пиренна) // Средние века. Вып. 23. М., 1963. С. 246–264; Садретдинов Г. К. Анри Пиренн и о переходе от античности к средним векам // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып. 11. Томск, 1976. С. 71–107; Keymeulen S., Tollebeek J. Henri Pirenne, Historian: A Life in Pictures. Leuven, 2011. А. А. Майзлиш .