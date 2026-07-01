ПИРЕНЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ
ПИРЕНЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ - полуостров на юго-западе Европы.
Площадь 582 тысяч км2 (второй по величине в Европе после Скандинавского полуострова).
Омывается на севере Бискайским залива, на западе и юго-западе - Атлантическим около, на востоке и юго-востоке - Средиземным морем. На юге отделён от Африки Гибралтарским проливом, от континентальной Европы изолирован Пиренеями.
На Пиренейском полуострове расположены Испания, Португалия, Андорра, Гибралтар.
Пиренейский полуостров характеризуется простотой и прямолинейностью очертаний, слаборасчленённой береговой линией (за исключением сильно изрезанной риасовыми заливами северо-западной части). В рельефе преобладают обширные плоскогорья (Месета и Галисийский массив), линейно вытянутые горные системы: Пиренеи, Кантабрийские горы, Каталонские горы, Иберийские горы, Андалусские горы (высота до 3482 м, гора Муласен в массиве Сьерра-Невада - высшая точка Пиренейского полуострова). Низменности занимают небольшие площади по окраинам на западе (Португальская), юго-западе (Андалусская низменность) и востоке (Валенсийская, Мурсийская). На северо-востоке выделяется замкнутая Арагонская равнина. Большая часть территории Пиренейского полуострова относится к молодой платформе, главным образом с герцинским складчатым основанием; осадочный чехол мезокайнозойского возраста развит в восточной части Месеты, образован преимущественно карбонатными отложениями. На северо-востоке передовой молассовый прогиб Эбро отделяет от платформы альпийское складчато-покровное сооружение Пиренеев. На юге расположена альпийская складчатая система Андалусских гор, или Бетских Кордильер. Территория Пиренейского полуострова, особенно юго-восточные районы, характеризуется довольно интенсивной сейсмической активностью.
Климат преимущественно субтропический средиземноморский, более сухой в континентальных районах и наиболее засушливый - на юго-востоке. На крайнем северо-западе климат мягкий и влажный, с незначительными колебаниями температур в течение года и большим количеством осадков (до 2000 мм). В горных районах выражена высотная климатическая зональность.
Основные реки - Тахо, Дуэро, Гвадиана, Гвадалквивир (бассейн Атлантического около), Эбро (бассейн Средиземного моря). Естественная растительность на большей части территории представлена низкодревесно-кустарниковыми и кустарниковыми формациями (маквис, гарига, томилляры), а также низкими полукустарниковыми зарослями маттораль. В северной и северо-западной частях распространены влажные широколиственные леса. Крупные массивы лесов сохранились в среднегорьях Пиренеев, Кантабрийских гор, в меньшей степени - в Иберийских горах и Центральном Кордильере.
Вследствие длительного и интенсивного хозяйственного освоения Пиренейского полуострова отличается высоким разнообразием антропогенных и культурных ландшафтов.
Подробнее о природе Пиренейского полуострова смотрите в статьях «Испания» и «Португалия».