ПИРЕНЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

ПИРЕНЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ - полуостров на юго-западе Европы .

Площадь 582 тысяч км2 (вто­рой по ве­ли­чи­не в Ев­ро­пе по­сле Скан­ди­нав­ско­го полуострова).

Омы­ва­ет­ся на се­ве­ре Бис­кай­ским залива, на за­па­де и юго-за­па­де - Ат­лан­ти­че­ским около, на вос­то­ке и юго-вос­то­ке - Сре­ди­зем­ным мо­рем. На юге от­де­лён от Аф­ри­ки Гиб­рал­тар­ским проливом, от кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пы изо­ли­ро­ван Пи­ре­нея­ми.

На Пиренейском полуострове рас­по­ло­же­ны Ис­па­ния, Пор­ту­га­лия, Ан­дор­ра, Гиб­рал­тар.

Пиренейский полуостров ха­рак­те­ри­зу­ет­ся про­сто­той и пря­мо­ли­ней­но­стью очер­та­ний, сла­бо­рас­чле­нён­ной бе­ре­го­вой ли­ни­ей (за ис­клю­че­ни­ем силь­но из­ре­зан­ной риа­со­вы­ми за­ли­ва­ми северо-западной час­ти). В рель­е­фе пре­об­ла­да­ют об­шир­ные плос­ко­го­рья (Ме­се­та и Га­ли­сий­ский мас­сив), ли­ней­но вы­тя­ну­тые гор­ные сис­те­мы: Пи­ре­неи, Кан­таб­рий­ские го­ры, Ка­та­лон­ские го­ры, Ибе­рий­ские го­ры, Ан­да­лус­ские го­ры (высота до 3482 м, го­ра Му­ла­сен в мас­си­ве Сьер­ра-Не­ва­да - выс­шая точ­ка Пиренейского полуострова). Низ­мен­но­сти за­ни­ма­ют не­боль­шие пло­ща­ди по ок­раи­нам на за­па­де (Пор­ту­галь­ская), юго-за­па­де (Ан­да­лус­ская низ­мен­ность) и вос­то­ке (Ва­лен­сий­ская, Мур­сий­ская). На се­ве­ро-вос­то­ке вы­де­ля­ет­ся замк­ну­тая Ара­гон­ская рав­ни­на. Большая часть тер­ри­то­рии Пиренейского полуострова от­но­сит­ся к мо­ло­дой плат­фор­ме, главным образом с гер­цин­ским склад­ча­тым ос­но­ва­ни­ем; оса­доч­ный че­хол ме­зо­кай­но­зой­ско­го воз­рас­та раз­вит в восточной час­ти Ме­се­ты, об­ра­зо­ван пре­имущественно кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми. На се­ве­ро-вос­то­ке пе­ре­до­вой мо­лас­со­вый про­гиб Эб­ро от­де­ля­ет от плат­фор­мы аль­пий­ское склад­ча­то-по­кров­ное со­ору­же­ние Пи­ре­не­ев. На юге рас­по­ло­же­на аль­пий­ская склад­ча­тая сис­те­ма Ан­да­лус­ских гор, или Бет­ских Кор­диль­ер. Тер­ри­то­рия Пиренейского полуострова, осо­бен­но юго-восточные рай­оны, ха­рак­те­ри­зу­ет­ся до­воль­но ин­тен­сив­ной сейс­мической ак­тив­но­стью.

Кли­мат пре­имущественно суб­тро­пи­че­ский сре­ди­зем­но­мор­ский, бо­лее су­хой в кон­ти­нен­таль­ных рай­онах и наи­бо­лее за­суш­ли­вый - на юго-вос­то­ке. На край­нем се­веро-за­па­де кли­мат мяг­кий и влаж­ный, с не­зна­чи­тель­ны­ми ко­ле­ба­ния­ми тем­пе­ра­тур в те­че­ние го­да и боль­шим ко­ли­че­ст­вом осад­ков (до 2000 мм). В гор­ных рай­онах вы­ра­же­на вы­сот­ная кли­ма­тическая зо­наль­ность.

Основные ре­ки - Та­хо, Ду­эро, Гва­диа­на, Гва­дал­кви­вир (бас­сейн Ат­лан­ти­че­ско­го около), Эб­ро (бас­сейн Сре­ди­зем­но­го моря). Ес­тественная рас­ти­тель­ность на большей части тер­ри­то­рии пред­став­ле­на низ­кодре­вес­но-кус­тар­ни­ко­вы­ми и кус­тар­ни­ко­вы­ми фор­ма­ция­ми (ма­к­вис, га­ри­га, то­мил­ля­ры), а так­же низ­ки­ми по­лу­кус­тар­ни­ко­вы­ми за­рос­ля­ми мат­то­раль. В се­вер­ной и северо-западной час­тях рас­про­стра­не­ны влаж­ные ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные ле­са. Круп­ные мас­си­вы ле­сов со­хра­ни­лись в сред­не­горь­ях Пи­ре­не­ев, Кан­таб­рий­ских гор, в мень­шей сте­пе­ни - в Ибе­рий­ских го­рах и Центральном Кор­диль­е­ре.

Вслед­ст­вие дли­тель­но­го и ин­тен­сив­но­го хо­зяйственного ос­вое­ния Пиренейского полуострова от­ли­ча­ет­ся вы­со­ким раз­но­об­ра­зи­ем ан­тро­по­ген­ных и куль­тур­ных ланд­шаф­тов.

Под­роб­нее о при­ро­де Пиренейского полуострова смотрите в стать­ях «Ис­па­ния» и «Пор­ту­га­лия».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)