ПИРЕНЕЙСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1659 ГОДА
ПИРЕНЕЙСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1659 ГОДА - договор между Францией и Испанией, завершивший франко-испанскую войну 1635-1659 годов.
Начавшиеся в ходе Тридцатилетней войны 1618-1648 годов военные действия продолжались и после заключения Вестфальского мира 1648 года. Поражение в битве при Дюнкерке (14 июня 1658 года) вынудило испанскую сторону активизировать мирные переговоры, которые велись в Мадриде с июля 1656 года.
Пиренейский мирный договор подписан на острове Фезан реки Бидасоа 7 ноября 1659 года кардиналом Дж. Мазарини и первым министром испанского короля Филиппа IV доном Л. де Аро. Согласно основным условиям договора, к Франции переходили большая часть Артуа и Фландрии, некоторые города в Люксембурге (Тионвиль, Монмеди и другие), а также Руссильон, Конфлан. Граница между Францией и Испанией устанавливалась по Пиренеям. Испания признавала права Франции на Наварру. В свою очередь, Франция освобождала занятые ею во время войны часть Каталонии, некоторые крепости в Испанских Нидерландах и Франш-Конте, отказывалась от поддержки воевавшей с Испанией Португалии. Кроме того, Франция возвращала герцогу Лотарингии и Бара Карлу IV (1625-1675 годы) большую часть его владений (окончательно территориальный вопрос урегулирован в 1661 году по Венсенскому договору).
По Пиренейскому мирному договору даровалось королевское прощение Луи II де Бурбону Конде.
Пиренейский мирный договор предусматривал также заключение брака между Людовиком XIV и испанской инфантой Марией-Терезией (1638-1683 годы), получавшей в приданое 500 тысяч золотых экю в обмен на отказ от прав на наследование испанского престола. Неспособность истощённой войной Испании выплатить эту сумму явилась впоследствии предлогом для претензий Франции на владения испанских. Габсбургов (смотрите «Деволюционная война 1667-1668 годов», «Испанское наследство»). Пиренейский мирный договор стал крупным дипломатическим успехом Франции и ознаменовал переход к ней от Испании гегемонии в Западной Европе.
Источники:
Dumont J. Corps universel diplomatique du droit des gens... Amst.; La Haye, 1728. Vol. 6.