ПИРЕНЕЙСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1659 ГОДА

ПИРЕНЕЙСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1659 ГОДА - договор между Францией и Испанией, завершивший франко-испанскую войну 1635-1659 годов.

На­чав­шие­ся в хо­де Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов во­енные дей­ст­вия про­дол­жа­лись и по­сле за­клю­че­ния Вест­фаль­ско­го ми­ра 1648 года. По­ра­же­ние в бит­ве при Дюн­кер­ке (14 июня 1658 года) вы­ну­ди­ло испанскую сто­ро­ну ак­ти­ви­зи­ро­вать мир­ные пе­ре­го­во­ры, ко­то­рые ве­лись в Мад­ри­де с ию­ля 1656 года.

Пиренейский мирный договор под­пи­сан на острове Фе­зан ре­ки Би­да­соа 7 ноября 1659 года кар­ди­на­лом Дж. Ма­за­ри­ни и пер­вым ми­ни­ст­ром испанского ко­ро­ля Фи­лип­па IV до­ном Л. де Аро. Со­глас­но основным ус­ло­ви­ям договора, к Фран­ции пе­ре­хо­ди­ли большая часть Ар­туа и Флан­д­рии, не­ко­то­рые го­ро­да в Люк­сем­бур­ге (Ти­он­виль, Мон­ме­ди и другие), а так­же Рус­силь­он, Кон­флан. Гра­ни­ца ме­ж­ду Фран­ци­ей и Ис­па­ни­ей ус­та­нав­ли­ва­лась по Пи­ре­не­ям. Ис­па­ния при­зна­ва­ла пра­ва Фран­ции на На­вар­ру. В свою оче­редь, Фран­ция ос­во­бо­ж­да­ла за­ня­тые ею во вре­мя вой­ны часть Ка­та­ло­нии, не­ко­то­рые кре­по­сти в Испанских Ни­дер­лан­дах и Франш-Кон­те, от­ка­зы­ва­лась от под­держ­ки вое­вав­шей с Ис­па­ни­ей Пор­ту­га­лии. Кро­ме то­го, Фран­ция воз­вра­ща­ла гер­цо­гу Ло­та­рин­гии и Ба­ра Кар­лу IV (1625-1675 годы) большую часть его вла­де­ний (окон­ча­тель­но тер­ри­то­ри­аль­ный во­прос уре­гу­ли­ро­ван в 1661 году по Вен­сен­ско­му до­го­во­ру).

По Пиренейскому мирному договору да­ро­ва­лось ко­ро­лев­ское про­ще­ние Луи II де Бур­бо­ну Кон­де.

Пиренейский мирный договор пре­ду­смат­ри­вал так­же за­клю­че­ние бра­ка ме­ж­ду Лю­до­ви­ком XIV и испанской ин­фан­той Ма­ри­ей-Те­ре­зи­ей (1638-1683 годы), по­лу­чав­шей в при­да­ное 500 тысяч зо­ло­тых экю в об­мен на от­каз от прав на на­сле­до­ва­ние испанского пре­сто­ла. Не­спо­соб­ность ис­то­щён­ной вой­ной Ис­па­нии вы­пла­тить эту сум­му яви­лась впо­след­ст­вии пред­ло­гом для пре­тен­зий Фран­ции на вла­де­ния испанских. Габс­бур­гов (смотрите « Де­во­лю­ци­он­ная вой­на 1667-1668 годов», «Ис­пан­ское на­след­ст­во»). Пиренейский мирный договор стал круп­ным ди­пло­ма­тическим ус­пе­хом Фран­ции и оз­на­ме­но­вал пе­ре­ход к ней от Ис­па­нии ге­ге­мо­нии в Западной Ев­ро­пе.

Ис­точники:

Dumont J. Corps universel diploma­tique du droit des gens... Amst.; La Haye, 1728. Vol. 6.

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