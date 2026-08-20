Пиренéйский мир 1659

Пиренéйский мир 1659 — договор по итогам Франко-­испанской вой­ны 1635–1659 за влияние в Европе между французским домом Бурбонов и испанским домом Габсбургов . Первая фаза конфликта была составной частью Тридцатилетней вой­ны 1618–1648 , в которой достичь компромисса не удалось. В ходе второй фазы военные действия продолжались с переменным успехом, но после поражения испанцев в битве при Дюнкерке (14 июня 1658), а французов — в битве при Кампродоне (15 августа 1658) переговоры активизировались. По мирному договору, подписанному на о. Фазанов на р. Бидасоа в Пиренеях 7 ноября 1759 кардиналом Дж . Мазарини и первым министром испанского короля Филиппа IV Л. де Аро, Франция получила территории в Испанских Нидерландах — часть Артуа , часть Фландрии ( Геннегау ), ряд городов в Люксембурге (Тионвиль, Монмеди, Данвиль), а также области к северу от Пиренеев — Руссильон, Конфлан, Валеспир. Испания отказывалась от претензий на Брайзах-на-­Рейне и на территории в Эльзасе , полученные Францией по Мюнстерскому договору 1648 (см. Мюнстерский конгресс 1645–1648 ). Франция в свою очередь освобождала занятые ею часть Каталонии (в том числе графство Барселону) и Франш-­Конте и возвращала герцогу Лотарингии и Бара Карлу IV бо́льшую часть его владений. Графство Сердань было разделено между двумя державами в ходе специальной конференции в 1660, но окончательное разграничение территорий в Пиренеях завершилось только в годы Второй империи серией Байоннских договоров 1856, 1862 и 1866. Людовик XIV обязался прекратить помощь Португалии, находившейся в состоянии вой­ны с Испанией. Последняя подтвердила статьи Вервенского договора 1598 о сохранении прав французского короля на Наварру. Придать прочность П. м. должен был брак Людовика XIV и испанской инфанты Марии Терезии Австрийской, старшей дочери Филиппа IV и племянницы Анны Австрийской . По брачному договору невеста получала в приданое 500 тыс. золотых экю в обмен на отказ от прав на наследование испанского престола за себя и своих будущих детей. Брак был заключен в 1660, но невыплата Испанией всей суммы приданого позволила Франции после смерти Филиппа IV в 1665 претендовать на его владения (см. Деволюционная вой­на 1667–1668; вой­на за Испанское наследство 1700–1714 ). По итогам П. м. Испания потеряла статус великой державы, наступила эпоха доминирования Франции в Европе.

Лит. : Борисов Ю. В. Дипломатия Людовика XIV. М., 2002; Der Pyrenäenfriede 1659: Vorgeschichte, Widerhall, Rezeptionsgeschichte / Hrsg. von H. Duchhardt. Göttingen, 2010; История Испании. М., 2012. Т. 1. М. А. Петрова.