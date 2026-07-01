ПИРЕНЕИ, ПИРЕНЕЙСКИЕ ГОРЫ

ПИРЕНЕИ, ПИРЕНЕЙСКИЕ ГОРЫ - гор­ная сис­те­ма на юго-за­па­де Ев­ро­пы , в Ис­па­нии, Фран­ции и Ан­дор­ре.

Суб­ши­рот­но про­тя­ги­ва­ют­ся от Бис­кай­ско­го залива до Сре­ди­зем­но­го моря на рас­стоя­ние свыше 450 км, от­гра­ни­чи­вая Пи­ре­ней­ский полуостров от кон­ти­нен­таль­ной час­ти Ев­ро­пы; ши­ри­на до 110 км.

Рель­еф .

По вы­со­те Пиренеи за­ни­ма­ют второе ме­сто в Западной Ев­ро­пе по­сле Альп и от­ли­ча­ют­ся срав­ни­тель­но ма­лой рас­чле­нён­но­стью и труд­но­дос­туп­но­стью (высота пе­ре­ва­лов 1500-2000 м). Северный мак­ро­склон (бо­лее кру­той и ко­рот­кий) опус­ка­ет­ся к Га­ронн­ской низ­мен­но­сти, юж­ный - рас­чле­нён про­доль­ны­ми до­ли­на­ми на низ­ко- и сред­не­вы­сот­ные хреб­ты, вы­со­ты ко­то­рых по­сте­пен­но сни­жа­ют­ся к Ара­гон­ской рав­ни­не. В це­лом для рель­е­фа ха­рак­тер­но слож­ное со­че­та­ние склад­чатых пря­мо­ли­ней­ных из­вест­ня­ко­вых и фли­ше­вых хреб­тов и сред­не­вы­сот­ных плос­ко­вер­шин­ных кристаллических мас­си­вов. Вы­де­ля­ют сред­не­вы­сот­ные (до 2504 м, пик Ани), со зна­чительным эро­зи­он­ным рас­чле­не­ни­ем Западные Пиренеи (от Бис­кай­ско­го залива до пе­ре­ва­ла Сом­порт), наи­бо­лее вы­со­кие Центр.альныеПиренеи (высота до 3404 м, пик Ане­то в мас­си­ве Ма­ла­де­та - выс­шая точ­ка Пиренеи) - от пе­ре­ва­ла Сом­порт до пи­ка Кар­лит и Восточные Пиренеи (высота до 2910 м, го­ра Пуч­маль), силь­но раз­дроб­лен­ные на отдельные хреб­ты и мас­си­вы, с оби­ли­ем внут­ри­гор­ных кот­ло­вин. Для Центральных Пиренеи, под­вер­гав­ших­ся плей­сто­це­но­во­му оле­де­не­нию, ха­рак­тер­ны аль­пий­ские фор­мы рель­е­фа: ка­ро­вые греб­ни, цир­ки, тро­го­вые до­ли­ны; на северных скло­нах со­хра­ни­лись не­боль­шие ви­ся­чие и ка­ро­вые лед­нич­ки (все­го их на­счи­ты­ва­ет­ся 41; 1993 год). Мн. рай­оны Пиренеи за­кар­сто­ва­ны: глу­бо­кие кар­сто­вые по­лос­ти (Пьер-Сен-Мар­тен, до 1350 м, - од­на из са­мых глу­бо­ких в ми­ре), под­зем­ные ре­ки, кар­ры и так далее.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. В тек­то­ническом от­но­ше­нии Пиренеи пред­став­ля­ют со­бой склад­ча­то-по­кров­ную сис­те­му, яв­ляю­щую­ся зве­ном Аль­пий­ско-Ги­ма­лай­ско­го под­виж­но­го поя­са и воз­ник­шую на гра­ни­це Ев­ра­зий­ской и Ибе­рий­ской ли­то­сфер­ных плит в позд­нем эо­це­не. Пиренеи окайм­ля­ют­ся пе­ре­до­вы­ми про­ги­ба­ми - Адур­ским на се­ве­ре и Эб­ро на юге. В струк­ту­ре Пиренеи вы­де­ля­ют Осе­вую, Се­ве­ро-Пи­ре­ней­скую и Юж­но-Пи­ре­ней­скую зо­ны. В Осе­вой зо­не от­ме­ча­ют­ся мно­го­численные вы­сту­пы гер­цин­ско­го ос­но­ва­ния (ме­та­мор­фи­зо­ван­ные гли­ни­сто-слан­це­вые тол­щи кем­брия - си­лу­ра, тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ные от­ло­же­ния де­во­на - сред­не­го кар­бо­на, пе­ре­кры­тые мо­лас­сой верх­не­го кар­бо­на - пер­ми и про­рван­ные гра­ни­тои­да­ми). Под па­лео­зой­ски­ми ком­плек­са­ми за­ле­га­ют пред­по­ло­жи­тель­но до­кем­брий­ские гней­сы и гра­ну­ли­ты; пе­ре­кры­ваю­щие па­лео­зой от­ло­же­ния пред­став­ле­ны со­ле­нос­ны­ми тол­ща­ми и вул­ка­ни­та­ми триа­са и плат­фор­мен­ны­ми на­ко­п­ле­ния­ми юры - ниж­не­го ме­ла. Осе­вая зо­на над­ви­ну­та на уз­кую Се­ве­ро-Пи­ре­ней­скую зо­ну склад­ча­то-над­ви­го­во­го строе­ния, сло­жен­ную вы­сту­па­ми гер­цин­ско­го ос­но­ва­ния, глу­бо­ко­вод­ны­ми гли­ни­сты­ми слан­ца­ми верх­ней час­ти ниж­не­го ме­ла, в ко­то­рые вне­дре­ны ман­тий­ные пе­ри­до­ти­ты, а так­же кар­бо­нат­ным фли­шем верх­не­го ме­ла. Бо­лее ши­ро­кая Юж­но-Пи­ре­ней­ская зо­на име­ет ти­пич­ное по­кров­ное строе­ние: верх­ние тек­то­нические по­кро­вы сло­же­ны ме­зо­кай­но­зой­ски­ми плат­фор­мен­ны­ми от­ло­же­ния­ми, ниж­ние по­кро­вы - гер­цин­ским ком­плек­сом. Пе­ре­до­вые про­ги­бы за­пол­не­ны оли­го­цен-мио­це­но­вы­ми мо­лас­са­ми (в про­ги­бе Эб­ро мо­лас­сы за­клю­ча­ют оли­го­це­но­вые эва­по­ри­ты; южное кры­ло Адур­ско­го про­ги­ба де­фор­ми­ро­ва­но). Пи­ре­ней­ская под­виж­ная сис­те­ма за­ло­жи­лась в кон­це ран­не­го ме­ла, ко­гда од­но­вре­мен­но с рас­кры­ти­ем Бис­кай­ско­го залива на гер­цин­ском ос­но­ва­нии воз­ник глу­бо­кий риф­то­ген­ный про­гиб. В на­ча­ле позд­не­го ме­ла про­гиб ис­пы­тал пер­вый им­пульс сжа­тия; на ру­бе­же ме­ла и па­лео­ге­на про­яви­лась вто­рая фа­за де­фор­ма­ций; главная фа­за склад­ча­то­сти и по­кро­во­об­ра­зо­ва­ния - пи­ре­ней­ская - на­сту­пи­ла в позд­нем эо­це­не (на южном скло­не де­фор­ма­ции про­дол­жа­лись в оли­го­це­не). С мио­це­на на­ча­лось об­щее под­ня­тие Пи­ре­не­ев.

Из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния руд же­ле­за (на за­па­де, вбли­зи Рен­те­рии, на вос­то­ке Ба­тер), бу­ро­го уг­ля (Фи­гольс, на южном скло­не), бок­си­тов (вбли­зи Та­ра­скон-сюр-Арь­еж, на северном скло­не), мар­ган­це­вых руд (в до­ли­не реки Нест), флюо­ри­та (Эс­ка­ро, на вос­то­ке), таль­ка (Лю­зе­нак, на се­ве­ро-вос­то­ке), гра­ни­тов, мра­мо­ров. Мно­го­чис­лен­ны тер­маль­ные ис­точ­ни­ки.

Кли­мат.

В западной час­ти Пиренеи кли­мат пе­ре­ход­ный от суб­тро­пи­че­ско­го к уме­рен­но­му, влаж­ный, на юго-вос­то­ке - суб­тро­пи­че­ский, сре­ди­зем­но­мор­ский. Средние температуры ян­ва­ря на высота 500-600 м со­став­ля­ют 4-8 °C, ию­ля от 18 °C на за­па­де до 23 °C на вос­то­ке; в вы­со­ко­горь­ях средние температуры ян­ва­ря от -8 до -10 °C, ию­ля от 5 до 10 °C. Наи­бо­лее ув­лаж­не­ны северные скло­ны Пиренеи, на ко­то­рых вы­па­да­ет 1500-2400 мм осад­ков в год, на южных скло­нах 500- 750 мм. На большей части тер­ри­то­рии внут­ри­го­до­вое рас­пре­де­ле­ние осад­ков рав­но­мер­ное, на юго-вос­то­ке вы­ра­жен лет­ний ми­ни­мум. Вы­со­та сне­го­вой ли­нии со­став­ля­ет 2400-2800 м на северных скло­нах и до 3000 м - на юж­ных. Об­щая площадь современного оле­де­не­ния 8,1 км2 (1993 год).

Ре­ки и озё­ра.

Ре­ки Пиренеи те­кут в уз­ких глу­бо­ких, час­то кань­о­но­об­раз­ных до­ли­нах, не­ред­ко об­ра­зу­ют во­до­па­ды (например, Га­вар­ни) и об­ла­да­ют зна­чительным гид­ро­энер­ге­тическим по­тен­циа­лом. Ре­ки северного мак­ро­скло­на, при­над­ле­жа­щие бас­сей­нам Га­рон­ны и Аду­ра, пол­но­вод­ны, для рек южного скло­на (пре­им. при­то­ки Эб­ро - Ара­гон, Галь­е­го, Син­ка) ха­рак­тер­но сни­же­ние лет­не­го сто­ка. Мно­го­чис­лен­ны не­боль­шие по пло­ща­ди пре­имущественно ка­ро­вые озё­ра. В рай­онах рас­про­стра­не­ния из­вест­ня­ков встре­ча­ют­ся под­зем­ные ре­ки и во­до­па­ды. Для нужд гид­ро­энер­ге­ти­ки и ир­ри­га­ции соз­да­ны во­до­хра­ни­ли­ща Кап-де-Лон (Фран­ция), Еса (Ис­па­ния) и другие.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир.

На зна­чительной час­ти Пиренеи до высоты 1800-2100 м пре­об­ла­да­ют гор­но-лес­ные ланд­шаф­ты. На северном мак­ро­скло­не и по за­пад­ным хо­ро­шо ув­лаж­нён­ным скло­нам в низ­ко­горь­ях про­из­ра­ста­ют ду­бо­вые ле­са (на за­па­де - из ду­ба че­реш­ча­то­го с при­ме­сью каш­та­на и клё­нов; на вос­то­ке - из ду­ба пу­ши­сто­го). В поч­вен­ном по­кро­ве пре­об­ла­да­ют бу­рые гор­но-лес­ные поч­вы, на из­вест­ня­ках сфор­ми­рова­лись дер­но­во-кар­бо­нат­ные поч­вы. Для сред­не­го­рий ти­пич­ны бу­ко­вые ле­са; в ниж­ней час­ти - с уча­сти­ем суб­тро­пических ви­дов в под­лес­ке и на­поч­вен­ном по­кро­ве (сам­шит, па­дуб), в верх­ней - с ат­лан­ти­че­ски­ми и цен­траль­но­ев­ро­пей­ски­ми эле­мен­та­ми в на­поч­вен­ном по­кро­ве (кис­ли­ца, чер­ни­ка). Вы­ше 1800 м бу­ко­вые ле­са сме­ня­ют­ся хвой­ны­ми - пре­имущественно пих­то­вы­ми, на су­хих скло­нах - со­сня­ка­ми. На южном и восточном скло­нах низ­ко­гор­ные ланд­шаф­ты ха­рак­те­ри­зу­ют­ся че­ре­до­ва­ни­ем ред­ко­стой­ных ле­сов из суб­тро­пических ви­дов ду­ба с кус­тар­ни­ко­вы­ми и низ­ко­дре­вес­но-кус­тар­ни­ко­вы­ми фор­ма­ция­ми ма­к­ви­са и га­ри­ги (в юго-восточной час­ти Пиренеи кус­тар­ни­ко­вая рас­ти­тель­ность пре­об­ла­да­ет) на гор­ных ко­рич­не­вых и дер­но­во-кар­бо­нат­ных поч­вах. В сред­не­горь­ях раз­ви­ты ле­са из суб­тро­пических ви­дов со­сен, бук встре­ча­ет­ся ред­ко. Над верх­ней гра­ни­цей ле­са рас­про­стра­не­ны суб­аль­пий­ские ланд­шаф­ты, пред­став­лен­ные кри­во­лесь­я­ми из со­сны гор­ной с ро­до­ден­д­ро­ном или кар­ли­ко­вым мож­же­вель­ни­ком и вы­со­ко­трав­ны­ми лу­га­ми. В вы­со­ко­горь­ях низ­ко­трав­ные аль­пий­ские лу­га на дер­но­вых гор­но-лу­го­вых поч­вах че­ре­ду­ют­ся с бо­ло­та­ми, ка­ме­ни­сты­ми осы­пя­ми и суб­ни­валь­ны­ми груп­пи­ров­ка­ми.

Ве­ли­ко фло­ри­стическое раз­но­об­ра­зие Пиренеи: свыше 3500 ви­дов рас­те­ний, из ко­то­рых 200 - эн­де­мич­ны для ре­гио­на. В Пиренеи на­счи­ты­ва­ет­ся свыше 75 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, около 200 ви­дов птиц. Встре­ча­ют­ся сер­на, ка­бан, аль­пий­ский су­рок, из эн­де­мич­ных для Пиренеи ви­дов - пи­ре­ней­ская вы­ху­холь, пи­ре­ней­ский гор­ный три­тон. В пре­де­лах ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся по­пу­ля­ции бу­ро­го мед­ве­дя и вол­ка.

Ан­тро­по­ген­ная транс­фор­ма­ция ланд­шаф­тов Пиренеи уме­рен­ная. Наи­бо­лее ос­вое­ны пред­го­рья и внут­ри­гор­ные кот­ло­ви­ны, где пре­об­ла­да­ет куль­тур­ная рас­ти­тель­ность (по­ля, ви­но­град­ни­ки, са­ды, олив­ко­вые план­та­ции и лес­ные по­сад­ки). Суб­аль­пий­ские и аль­пий­ские лу­га тра­ди­ци­он­но ис­поль­зу­ют­ся под па­ст­би­ща. В Пиренеи соз­да­ны мно­го­численные ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии, большая часть ко­то­рых вклю­че­на в об­ще­ев­ро­пей­скую эко­ло­гическую сеть «На­ту­ра 2000»: национальный парк Ор­де­са-и-Мон­те-Пер­ди­до, при­род­ные пар­ки По­сетс-Ма­ла­де­та, Валь­ес-Ок­си­ден­та­лес, Вы­со­кие Пи­ре­неи (Ис­па­ния), национальный парк Пи­ре­неи (Фран­ция). Вы­со­ко­гор­ные ланд­шаф­ты Пиренеи в со­ста­ве при­род­но-куль­тур­но­го объ­ек­та го­ра Мон­те-Пер­ди­до (Фран­ция, Ис­па­ния) и куль­тур­но­го объ­ек­та до­ли­на Мад­риу-Пе­ра­фи­та-Кла­рор (Ан­дор­ра) вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия (клас­сические гля­ци­аль­ные фор­мы рель­е­фа, вы­со­кое био­раз­но­об­ра­зие, тра­диционное при­ро­до­поль­зо­ва­ние в вы­со­ко­горь­ях).

На ос­но­ве тер­маль­ных ми­неральных ис­точ­ни­ков функ­цио­ни­ру­ют ку­рор­ты Акс-ле-Терм, Ар­же­лес-Га­зост, Бань­ер-де-Би­гор, Бань­ер-де-Лю­шон, Ба­реж, Вер­не-ле-Бен, Кот­ре и другие (Фран­ция), Лес-Эс­каль­дес (Ан­дор­ра), Пан­ти­ко­са и другие (Ис­па­ния). Пиренеи - по­пу­ляр­ный ре­ги­он гор­но­го ту­риз­ма и гор­но­лыж­но­го спор­та; основные цен­тры - Пра-де-Мол­ло-ла-Прест, Мон-Луи, Фор­ми­гер, Са­ло, Пьер­фит-Не­ста­лас, Ак­кус, Ара­митс (Фран­ция), Ас­тун, Фор­ми­галь, Кер­лер, Ла-Мо­ли­на, Валь-де-Ну­рия, Ма­се­лья, Порт-дель-Ком­те, Ба­кей­ра-Бе­рет (Ис­па­ния). Боль­шое чис­ло ту­ри­стов при­вле­ка­ют Ан­дор­ра, Лурд (центр ка­то­лического па­лом­ни­че­ст­ва),Пам­п­ло­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)