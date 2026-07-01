ПИРЕНЕИ, ПИРЕНЕЙСКИЕ ГОРЫ
ПИРЕНЕИ, ПИРЕНЕЙСКИЕ ГОРЫ - горная система на юго-западе Европы, в Испании, Франции и Андорре.
Субширотно протягиваются от Бискайского залива до Средиземного моря на расстояние свыше 450 км, отграничивая Пиренейский полуостров от континентальной части Европы; ширина до 110 км.
Рельеф.
По высоте Пиренеи занимают второе место в Западной Европе после Альп и отличаются сравнительно малой расчленённостью и труднодоступностью (высота перевалов 1500-2000 м). Северный макросклон (более крутой и короткий) опускается к Гароннской низменности, южный - расчленён продольными долинами на низко- и средневысотные хребты, высоты которых постепенно снижаются к Арагонской равнине. В целом для рельефа характерно сложное сочетание складчатых прямолинейных известняковых и флишевых хребтов и средневысотных плосковершинных кристаллических массивов. Выделяют средневысотные (до 2504 м, пик Ани), со значительным эрозионным расчленением Западные Пиренеи (от Бискайского залива до перевала Сомпорт), наиболее высокие Центр.альныеПиренеи (высота до 3404 м, пик Ането в массиве Маладета - высшая точка Пиренеи) - от перевала Сомпорт до пика Карлит и Восточные Пиренеи (высота до 2910 м, гора Пучмаль), сильно раздробленные на отдельные хребты и массивы, с обилием внутригорных котловин. Для Центральных Пиренеи, подвергавшихся плейстоценовому оледенению, характерны альпийские формы рельефа: каровые гребни, цирки, троговые долины; на северных склонах сохранились небольшие висячие и каровые леднички (всего их насчитывается 41; 1993 год). Мн. районы Пиренеи закарстованы: глубокие карстовые полости (Пьер-Сен-Мартен, до 1350 м, - одна из самых глубоких в мире), подземные реки, карры и так далее.
Геологическое строение и полезные ископаемые. В тектоническом отношении Пиренеи представляют собой складчато-покровную систему, являющуюся звеном Альпийско-Гималайского подвижного пояса и возникшую на границе Евразийской и Иберийской литосферных плит в позднем эоцене. Пиренеи окаймляются передовыми прогибами - Адурским на севере и Эбро на юге. В структуре Пиренеи выделяют Осевую, Северо-Пиренейскую и Южно-Пиренейскую зоны. В Осевой зоне отмечаются многочисленные выступы герцинского основания (метаморфизованные глинисто-сланцевые толщи кембрия - силура, терригенно-карбонатные отложения девона - среднего карбона, перекрытые молассой верхнего карбона - перми и прорванные гранитоидами). Под палеозойскими комплексами залегают предположительно докембрийские гнейсы и гранулиты; перекрывающие палеозой отложения представлены соленосными толщами и вулканитами триаса и платформенными накоплениями юры - нижнего мела. Осевая зона надвинута на узкую Северо-Пиренейскую зону складчато-надвигового строения, сложенную выступами герцинского основания, глубоководными глинистыми сланцами верхней части нижнего мела, в которые внедрены мантийные перидотиты, а также карбонатным флишем верхнего мела. Более широкая Южно-Пиренейская зона имеет типичное покровное строение: верхние тектонические покровы сложены мезокайнозойскими платформенными отложениями, нижние покровы - герцинским комплексом. Передовые прогибы заполнены олигоцен-миоценовыми молассами (в прогибе Эбро молассы заключают олигоценовые эвапориты; южное крыло Адурского прогиба деформировано). Пиренейская подвижная система заложилась в конце раннего мела, когда одновременно с раскрытием Бискайского залива на герцинском основании возник глубокий рифтогенный прогиб. В начале позднего мела прогиб испытал первый импульс сжатия; на рубеже мела и палеогена проявилась вторая фаза деформаций; главная фаза складчатости и покровообразования - пиренейская - наступила в позднем эоцене (на южном склоне деформации продолжались в олигоцене). С миоцена началось общее поднятие Пиренеев.
Известны месторождения руд железа (на западе, вблизи Рентерии, на востоке Батер), бурого угля (Фигольс, на южном склоне), бокситов (вблизи Тараскон-сюр-Арьеж, на северном склоне), марганцевых руд (в долине реки Нест), флюорита (Эскаро, на востоке), талька (Люзенак, на северо-востоке), гранитов, мраморов. Многочисленны термальные источники.
Климат.
В западной части Пиренеи климат переходный от субтропического к умеренному, влажный, на юго-востоке - субтропический, средиземноморский. Средние температуры января на высота 500-600 м составляют 4-8 °C, июля от 18 °C на западе до 23 °C на востоке; в высокогорьях средние температуры января от -8 до -10 °C, июля от 5 до 10 °C. Наиболее увлажнены северные склоны Пиренеи, на которых выпадает 1500-2400 мм осадков в год, на южных склонах 500- 750 мм. На большей части территории внутригодовое распределение осадков равномерное, на юго-востоке выражен летний минимум. Высота снеговой линии составляет 2400-2800 м на северных склонах и до 3000 м - на южных. Общая площадь современного оледенения 8,1 км2 (1993 год).
Реки и озёра.
Реки Пиренеи текут в узких глубоких, часто каньонообразных долинах, нередко образуют водопады (например, Гаварни) и обладают значительным гидроэнергетическим потенциалом. Реки северного макросклона, принадлежащие бассейнам Гаронны и Адура, полноводны, для рек южного склона (преим. притоки Эбро - Арагон, Гальего, Синка) характерно снижение летнего стока. Многочисленны небольшие по площади преимущественно каровые озёра. В районах распространения известняков встречаются подземные реки и водопады. Для нужд гидроэнергетики и ирригации созданы водохранилища Кап-де-Лон (Франция), Еса (Испания) и другие.
Почвы, растительный и животный мир.
На значительной части Пиренеи до высоты 1800-2100 м преобладают горно-лесные ландшафты. На северном макросклоне и по западным хорошо увлажнённым склонам в низкогорьях произрастают дубовые леса (на западе - из дуба черешчатого с примесью каштана и клёнов; на востоке - из дуба пушистого). В почвенном покрове преобладают бурые горно-лесные почвы, на известняках сформировались дерново-карбонатные почвы. Для среднегорий типичны буковые леса; в нижней части - с участием субтропических видов в подлеске и напочвенном покрове (самшит, падуб), в верхней - с атлантическими и центральноевропейскими элементами в напочвенном покрове (кислица, черника). Выше 1800 м буковые леса сменяются хвойными - преимущественно пихтовыми, на сухих склонах - сосняками. На южном и восточном склонах низкогорные ландшафты характеризуются чередованием редкостойных лесов из субтропических видов дуба с кустарниковыми и низкодревесно-кустарниковыми формациями маквиса и гариги (в юго-восточной части Пиренеи кустарниковая растительность преобладает) на горных коричневых и дерново-карбонатных почвах. В среднегорьях развиты леса из субтропических видов сосен, бук встречается редко. Над верхней границей леса распространены субальпийские ландшафты, представленные криволесьями из сосны горной с рододендроном или карликовым можжевельником и высокотравными лугами. В высокогорьях низкотравные альпийские луга на дерновых горно-луговых почвах чередуются с болотами, каменистыми осыпями и субнивальными группировками.
Велико флористическое разнообразие Пиренеи: свыше 3500 видов растений, из которых 200 - эндемичны для региона. В Пиренеи насчитывается свыше 75 видов млекопитающих, около 200 видов птиц. Встречаются серна, кабан, альпийский сурок, из эндемичных для Пиренеи видов - пиренейская выхухоль, пиренейский горный тритон. В пределах охраняемых территорий восстанавливаются популяции бурого медведя и волка.
Антропогенная трансформация ландшафтов Пиренеи умеренная. Наиболее освоены предгорья и внутригорные котловины, где преобладает культурная растительность (поля, виноградники, сады, оливковые плантации и лесные посадки). Субальпийские и альпийские луга традиционно используются под пастбища. В Пиренеи созданы многочисленные охраняемые природные территории, большая часть которых включена в общеевропейскую экологическую сеть «Натура 2000»: национальный парк Ордеса-и-Монте-Пердидо, природные парки Посетс-Маладета, Вальес-Оксиденталес, Высокие Пиренеи (Испания), национальный парк Пиренеи (Франция). Высокогорные ландшафты Пиренеи в составе природно-культурного объекта гора Монте-Пердидо (Франция, Испания) и культурного объекта долина Мадриу-Перафита-Кларор (Андорра) включены в список Всемирного наследия (классические гляциальные формы рельефа, высокое биоразнообразие, традиционное природопользование в высокогорьях).
На основе термальных минеральных источников функционируют курорты Акс-ле-Терм, Аржелес-Газост, Баньер-де-Бигор, Баньер-де-Люшон, Бареж, Верне-ле-Бен, Котре и другие (Франция), Лес-Эскальдес (Андорра), Пантикоса и другие (Испания). Пиренеи - популярный регион горного туризма и горнолыжного спорта; основные центры - Пра-де-Молло-ла-Прест, Мон-Луи, Формигер, Сало, Пьерфит-Несталас, Аккус, Арамитс (Франция), Астун, Формигаль, Керлер, Ла-Молина, Валь-де-Нурия, Маселья, Порт-дель-Комте, Бакейра-Берет (Испания). Большое число туристов привлекают Андорра, Лурд (центр католического паломничества),Памплона.