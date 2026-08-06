Пире́й

Пире́й ( греч. Πειραιεύς) — портовый пригород античных Афин , второй по размеру населенный пункт Аттики . Был основан в 493 до н. э. по инициативе Фемистокла и с этого времени являлся крупнейшим военным и торговым портом бассейна Эгейского моря; в П. с его тремя бухтами (Зея, Мунихия, Канфар) находились как афинский эмпорий, так и база военно-­морских сил. П. быстро вырос в крупное поселение городского типа, застроенное по проекту Гипподама . К 456 до н. э. он был соединен с Афинами так называемыми Длинными стенами. В 322–229 до н. э. в П. располагался македонский гарнизон, контролировавший Афины. Сохранились остатки античных построек: арсеналов, доков, зернохранилищ, театра и др.

Лит .: Steinhauer G. Piraeus: Harbors, Navy, and Shipping // The Cambridge Companion to Ancient Athens. Cambridge, 2021. P. 231–243. И. Е. Суриков.