ПИРАТСТВО

ПИРАТСТВО

1) не­за­кон­ный за­хват, ог­раб­ле­ние или по­то­п­ле­ние граж­дан­ских мор­ских и воз­душ­ных су­дов. В современом ме­ж­ду­народном пра­ве пиратсво - это уго­лов­ное пре­ступ­ле­ние ме­ж­ду­нар. ха­рак­те­ра. По­ми­мо за­хва­та и ог­раб­ле­ния тор­го­вых и других су­дов в мир­ное вре­мя, к пиратству при­рав­ни­ва­ется на­па­де­ние во вре­мя вой­ны бое­вых ко­раб­лей, под­вод­ных ло­док и во­енных са­мо­лё­тов на тор­го­вые су­да ней­траль­ных го­су­дарств. Оп­ре­де­ле­ние пиратства и ме­ры борь­бы с ним рег­ла­мен­ти­ро­ва­ны в Кон­вен­ции ООН по мор­ско­му пра­ву 1982 года.

Пиратство за­ро­ди­лось в глу­бо­кой древ­но­сти од­но­вре­мен­но с раз­ви­ти­ем морской тор­гов­ли и на­ча­лом войн на мо­ре. Оно счи­та­лось од­ним из доз­во­лен­ных спо­со­бов обо­га­ще­ния на­рав­не с морской тор­гов­лей. Дол­гие го­ды цен­тром пиратства бы­ла дель­та реки Нил, где ме­ст­ные жи­те­ли с раз­ре­ше­ния фа­рао­нов гра­би­ли по­тер­пев­ших ко­раб­ле­кру­ше­ние. Пиратсвом за­ни­ма­лись фи­ни­кий­цы, позд­нее к ним при­сое­ди­ни­лись гре­ки. Рас­цвет ан­тич­но­го пиратства при­хо­дит­ся на эпо­ху гражданских войн в Ри­ме Древ­нем .

В сред­ние ве­ка пиратсво раз­ви­ва­лось прак­ти­че­ски на всех мо­рях с ожив­лён­ны­ми тор­го­вы­ми пу­тя­ми: Бал­тий­ском, Се­вер­ном, Ара­вий­ском, Юж­но-Ки­тай­ском и др. К кон­цу Сред­не­ве­ко­вья мощ­ный центр пиратсва об­ра­зо­вал­ся в Сре­ди­зем­ном море, где на тер­ри­то­рии Северной Аф­ри­ки (современный Ал­жир) воз­ник­ло вар­ва­рий­ское (бер­бер­ское) пи­рат­ское го­су­дар­ст­во. Три сто­ле­тия оно кон­тро­ли­ро­ва­ло сре­ди­зем­но­мор­скую тор­гов­лю, ока­зы­ва­ло боль­шое влия­ние на во­енно-по­ли­тическую об­ста­нов­ку в Ев­ро­пе и пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние лишь в 1830-е годы.

В XVI-XVII веках по­лу­чи­ло раз­ви­тие в Ка­риб­ском море. Это бы­ло свя­за­но с вой­на­ми ко­ло­ни­аль­ных дер­жав за раз­дел Но­во­го Све­та, в ко­то­рых пи­ра­ты при­ни­ма­ли ак­тив­ное уча­стие в ка­че­ст­ве ка­пе­ров (смотрите Ка­пер­ст­во). В мир­ное вре­мя они за­ни­ма­лись морским раз­бо­ем. Цен­тра­ми пиратсва Ка­риб­ско­го моря яв­ля­лись остров Тор­ту­га, а позд­нее сто­ли­ца Ямай­ки - Порт-Рой­ял. На ру­бе­же XVII-XVIII веков рай­оном ожив­лён­но­го пиратсва ста­ли при­бреж­ные во­ды Восточной Аф­ри­ки и Юго-Восточной Азии. В рай­оне Ин­дий­ско­го океана воз­ник­ли 3 главных цен­тра пиратства: у Ма­ла­бар­ско­го бе­ре­га (юго-западное по­бе­ре­жье полуострова Ин­до­стан), в во­дах Ма­да­га­ска­ра и в Пер­сид­ском заливе. Воз­ро­ж­де­ние пиратсва в этих рай­онах сов­па­да­ло с борь­бой, ко­то­рую аф­ро-ази­атские на­ро­ды ве­ли про­тив ко­ло­ниа­лиз­ма. В то же вре­мя борь­ба про­тив пиратсва, дей­ст­ви­тель­но­го и мни­мо­го, бы­ла од­ним из пред­ло­гов для ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии. С начала XVIII века наи­боль­ший раз­мах пиратство при­об­ре­ло у по­бе­ре­жья Северной Аме­ри­ки.

В XIX веке ев­ропеский го­су­дар­ст­ва при­ня­ли ряд со­гла­ше­ний о борь­бе с пиратством, ко­то­рое со­вме­ст­ны­ми уси­лия­ми ве­ду­щих морских дер­жав к кон­цу сто­ле­тия бы­ло ли­к­ви­ди­ро­ва­но. Од­на­ко окон­ча­тель­но ис­ко­ре­нить пиратство не уда­лось. В XX веке ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ло воздушное пи­рат­ст­во. В 1960-1970-е годы на­ча­лись на­па­де­ния на тор­го­вые су­да в во­дах Юго-Восточной Азии, бы­ли от­ме­че­ны на­па­де­ния пи­ра­тов на при­бреж­ные го­ро­да и по­сёл­ки. Но­вый всплеск ак­тив­но­сти пи­ра­тов был от­ме­чен с середины 1990-х годов. Од­ной из при­чин это­го яви­лось окон­ча­ние «хо­лод­ной вой­ны» и со­кра­ще­ние во­енно-морского при­сут­ст­вия ве­ду­щих го­су­дарств в су­до­ход­ных рай­онах Ми­ро­во­го океана. Основные зо­ны современного пиратства: Гви­ней­ский и Аден­ский за­ли­вы, Ма­лакк­ский пролив, Юж­но-Ки­тай­ское и Ка­риб­ское мо­ря, пор­ты Бра­зи­лии, Ве­не­су­элы, Банг­ла­деш, но ча­ще все­го на­па­де­ния пи­ра­тов про­ис­хо­дят у восточного по­бе­ре­жья Аф­ри­ки. В российском за­ко­но­да­тель­ст­ве уго­лов­ная от­вет­ст­вен­ность за пиратство пре­ду­смот­ре­на ст. 227 Уго­лов­но­го ко­дек­са РФ.

2) Ус­лов­ное обо­зна­че­ние не­за­кон­но­го ис­поль­зо­ва­ния объ­ек­тов ав­тор­ско­го пра­ва в ком­мерческих це­лях.

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