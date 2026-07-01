ПИРАТСТВО
ПИРАТСТВО
1) незаконный захват, ограбление или потопление гражданских морских и воздушных судов. В современом международном праве пиратсво - это уголовное преступление междунар. характера. Помимо захвата и ограбления торговых и других судов в мирное время, к пиратству приравнивается нападение во время войны боевых кораблей, подводных лодок и военных самолётов на торговые суда нейтральных государств. Определение пиратства и меры борьбы с ним регламентированы в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
Пиратство зародилось в глубокой древности одновременно с развитием морской торговли и началом войн на море. Оно считалось одним из дозволенных способов обогащения наравне с морской торговлей. Долгие годы центром пиратства была дельта реки Нил, где местные жители с разрешения фараонов грабили потерпевших кораблекрушение. Пиратсвом занимались финикийцы, позднее к ним присоединились греки. Расцвет античного пиратства приходится на эпоху гражданских войн в Риме Древнем.
В средние века пиратсво развивалось практически на всех морях с оживлёнными торговыми путями: Балтийском, Северном, Аравийском, Южно-Китайском и др. К концу Средневековья мощный центр пиратсва образовался в Средиземном море, где на территории Северной Африки (современный Алжир) возникло варварийское (берберское) пиратское государство. Три столетия оно контролировало средиземноморскую торговлю, оказывало большое влияние на военно-политическую обстановку в Европе и прекратило своё существование лишь в 1830-е годы.
В XVI-XVII веках получило развитие в Карибском море. Это было связано с войнами колониальных держав за раздел Нового Света, в которых пираты принимали активное участие в качестве каперов (смотрите Каперство). В мирное время они занимались морским разбоем. Центрами пиратсва Карибского моря являлись остров Тортуга, а позднее столица Ямайки - Порт-Ройял. На рубеже XVII-XVIII веков районом оживлённого пиратсва стали прибрежные воды Восточной Африки и Юго-Восточной Азии. В районе Индийского океана возникли 3 главных центра пиратства: у Малабарского берега (юго-западное побережье полуострова Индостан), в водах Мадагаскара и в Персидском заливе. Возрождение пиратсва в этих районах совпадало с борьбой, которую афро-азиатские народы вели против колониализма. В то же время борьба против пиратсва, действительного и мнимого, была одним из предлогов для колониальной экспансии. С начала XVIII века наибольший размах пиратство приобрело у побережья Северной Америки.
В XIX веке европеский государства приняли ряд соглашений о борьбе с пиратством, которое совместными усилиями ведущих морских держав к концу столетия было ликвидировано. Однако окончательно искоренить пиратство не удалось. В XX веке широкое распространение получило воздушное пиратство. В 1960-1970-е годы начались нападения на торговые суда в водах Юго-Восточной Азии, были отмечены нападения пиратов на прибрежные города и посёлки. Новый всплеск активности пиратов был отмечен с середины 1990-х годов. Одной из причин этого явилось окончание «холодной войны» и сокращение военно-морского присутствия ведущих государств в судоходных районах Мирового океана. Основные зоны современного пиратства: Гвинейский и Аденский заливы, Малаккский пролив, Южно-Китайское и Карибское моря, порты Бразилии, Венесуэлы, Бангладеш, но чаще всего нападения пиратов происходят у восточного побережья Африки. В российском законодательстве уголовная ответственность за пиратство предусмотрена ст. 227 Уголовного кодекса РФ.
2) Условное обозначение незаконного использования объектов авторского права в коммерческих целях.