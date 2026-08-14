ПИРАНДЕЛЛО ЛУИДЖИ

ПИРАНДЕЛЛО ЛУИДЖИ - итальянский писатель.

Окон­чил Бонн­ский университет (1891 год); пре­по­да­вал итальянский язык в Выс­шем учи­тель­ском жен­ском институе в Ри­ме (1897-1922 годы).

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт: сборник «Ра­до­ст­ная боль» («Mal giocondo», 1889 год). С 1892 года по­се­лил­ся в Ри­ме; сбли­зил­ся с Л. Ка­пуа­ной , по со­ве­ту ко­то­ро­го на­пи­сал своё пер­вое про­за­ическое со­чи­не­ние - ро­ман «От­верг­ну­тая» («Esclusa», 1893 год, опубликован в 1901, русский перевод 1928 года), в ко­то­ром тра­ди­ции ве­риз­ма со­че­та­ют­ся с ха­рак­тер­ной для даль­ней­ше­го твор­че­ст­ва Пиранделло те­мой аб­сурд­но­сти со­ци­аль­ных пред­рас­суд­ков и от­но­си­тель­но­сти об­щественной мо­ра­ли. В 1894 вы­шел пер­вый сборник но­велл «Лю­бовь без люб­ви» («Amori senza amore», 1894 год). Ши­ро­кую из­вест­ность Пиранделло при­нёс ро­ман «По­кой­ный Мат­тиа Пас­каль» («Il fu Mattia Pascal», 1904, русский перевод 1926 года; три­ж­ды эк­ра­ни­зи­ро­ван, в том числе М. Л’Эрбье с И.И. Моз­жу­хи­ным в главной ро­ли - 1925 год), центральные те­мы ко­то­ро­го - со­от­но­ше­ние «мас­ки» и «ли­ца», тра­гическое столк­но­ве­ние ил­лю­зии и ре­аль­но­сти. В тео­ре­тическом эс­се «Юмо­ризм» («L’umo­rismo», 1908 год) главным прин­ци­пом сво­ей по­эти­ки Пиранделло на­звал «чув­ст­во про­ти­во­по­лож­но­го», где смех со­сед­ст­ву­ет с горь­ким со­чув­ст­ви­ем к его объ­ек­ту. Мо­ти­вы не­со­от­вет­ст­вия ру­тин­но­го су­ще­ст­во­ва­ния ге­ро­ев их внутренней сущ­но­сти, про­ти­во­стоя­ния веч­но ме­няю­щей­ся жиз­ни и мёрт­вой фор­мы на­шли от­ра­же­ние и в но­вел­лах Пиранделло: «Но­та­ри­ус Боб­био и мо­лит­ва Пре­свя­той Де­ве» («L’Ave Maria di Bobbio», 1912 год, русский перевод 1983 года), «Ло­вуш­ка» («La trappola», 1912 год, русский перевод 1983 года), «Чау­ла от­кры­ва­ет лу­ну» («Ciàula scopre la lu­na», 1912 год, русский перевод 2006 года) и другие.

Сре­ди ран­них дра­ма­тур­гических опы­тов - од­но­акт­ные пье­сы «Тис­ки» [«La morsa», 1910 год; ра­нее опубликована под названием «Эпи­лог» («L’epilo­go», 1898 год)] и «Си­ци­лий­ские ли­мо­ны» («Lu­mie di Sicilia», 1911 год); пье­сы на си­ци­лий­ском диа­лек­те: «По­ду­май, Джа­ко­ми­но!» («Pensaci, Giacominu!», поставлена в 1916 году, итальянский перевод опубликован в 1917 году), «Лио­ла» («Li­ol ̀a», поставлена в 1916 году, опубликован в 1916 году, русский перевод 1960 года), «Гли­ня­ный кув­шин» («’Agiar­ra», поставлена в 1917 году, итальянский перевод 1925 года; воль­ная эк­ра­ни­за­ция И.М. Кви­ри­кад­зе под названием «Кув­шин» - 1970 год).

Ко­мический гро­теск от­ли­ча­ет пье­сы «Это так (ес­ли вам так ка­жет­ся)» [«Cosi è (se vi pare)», поставлена в 1917 году, опубликован в 1918 году, русский перевод 1932 года], «На­сла­ж­де­ние доб­ро­де­те­ли» («Il piacere dell’ onestà», поставлена в 1917 году, опубликован в 1918 году, русский перевод 1960 года).

Все­мир­ную из­вест­ность Пиранделло при­нес­ли дра­мы 1920-х годов, в пер­вую оче­редь пье­са «Шесть пер­со­на­жей в по­ис­ках ав­то­ра» («Sei personaggi in cerca d’autore», 1921 год, русский перевод 1923 года), в ко­то­рой на­шли от­ра­же­ние все­по­бе­ж­даю­щая тра­гическая иро­ния, идея ав­то­ном­но­сти бы­тия пер­со­на­жей, кри­ти­ка ил­лю­зор­но­сти искусства. Пье­са, со­че­таю­щая в се­бе несколько пла­нов: дра­му (ис­то­рия пер­со­на­жей), ко­ме­дию (по­пыт­ка инс­це­ни­ро­вать эту дра­му в со­ци­аль­но-бы­то­вом клю­че), а так­же раз­ви­ваю­щую­ся на гра­ни тра­ге­дии и аб­сур­да внутреннюю кон­фликт­ную си­туа­цию не­воз­мож­но­сти на­де­лить смыс­лом про­ис­хо­дя­щее с пер­со­на­жа­ми, от­кры­ва­ет три­ло­гию «те­ат­ра в те­ат­ре» («drammi da fare»), вклю­чив­шую так­же пье­сы «Ка­ж­дый по-сво­ему» («Ciascuno a suo modo», 1924 год, русский перевод 1932 года) и «Се­го­дня мы им­про­ви­зи­ру­ем» («Questa sera si recita a soggetto», 1930 год, русский перевод 1932 года).

В 1924 году всту­пил в фа­шист­скую пар­тию, стре­мясь по­лу­чить фи­нан­со­вую под­держ­ку для сво­ей труп­пы «Те­ат­ро д’Арте» (1924-1928 годы).

В про­из­ве­де­ни­ях позд­не­го Пиранделло, на­ря­ду с эле­мен­та­ми по­эти­ки экс­прес­сио­низ­ма, воз­ни­ка­ют ха­рак­тер­ные для сюр­реа­лиз­ма ир­ра­цио­наль­ность и сно­ви­денческая ат­мо­сфе­ра: ми­фо­ло­гические дра­мы «Но­вая ко­ло­ния» («La nuova colonia», 1928), «Ла­зарь» («Laz­za­ro», 1929) и «Гор­ные ве­ли­ка­ны» («I giganti della montagna», ок. 1933); но­вел­лы «Од­на­ж­ды ве­че­ром, цве­ток ге­ра­ни» («Di sera un geranio», 1934, русский перевод 1983); ро­ман «Кто-то, ни­кто, сто ты­сяч» («Uno, nessuno e cen­tomila», 1926 год, русский перевод 1983 года).

Сре­ди других со­чи­не­ний: ро­ма­ны «Оче­редь» («Iltur­no», 1895 год, опубликован в 1902 году), «За­пис­ки ки­но­опе­ра­то­ра Се­ра­фи­но Губ­бьо» («Qua­derni di Serafino Gub­bio operatore», 1925 год, русский перевод 2011 годам); дра­мы «Ген­рих IV» («Enrico IV», 1922 год, русский перевод 1932 года, эк­ра­ни­за­ция М. Бел­локьо - 1984 год), «Об­на­жён­ные оде­ва­ют­ся» («Vestire gli ignu­di», 1922 год, русский перевод 1932 года) и «Ка­кой ты ме­ня хо­чешь» («Come tu mi vuoi», 1930 год; эк­ра­ни­за­ция Дж. Фиц­мо­ри­са с Г. Гар­бо в главной ро­ли - 1932 год).

Сочинения:

Об­на­жен­ные мас­ки. М.; Л., 1932;

Théâtre complet. P., 1977-1985. Vol. 1-2;

Из­бран­ная про­за: В 2 т. Л., 1983;

Три мыс­ли гор­бу­ньи. М., 2006.

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