ПИРАНДЕЛЛО ЛУИДЖИ
ПИРАНДЕЛЛО ЛУИДЖИ - итальянский писатель.
Окончил Боннский университет (1891 год); преподавал итальянский язык в Высшем учительском женском институе в Риме (1897-1922 годы).
Дебютировал как поэт: сборник «Радостная боль» («Mal giocondo», 1889 год). С 1892 года поселился в Риме; сблизился с Л. Капуаной, по совету которого написал своё первое прозаическое сочинение - роман «Отвергнутая» («Esclusa», 1893 год, опубликован в 1901, русский перевод 1928 года), в котором традиции веризма сочетаются с характерной для дальнейшего творчества Пиранделло темой абсурдности социальных предрассудков и относительности общественной морали. В 1894 вышел первый сборник новелл «Любовь без любви» («Amori senza amore», 1894 год). Широкую известность Пиранделло принёс роман «Покойный Маттиа Паскаль» («Il fu Mattia Pascal», 1904, русский перевод 1926 года; трижды экранизирован, в том числе М. Л’Эрбье с И.И. Мозжухиным в главной роли - 1925 год), центральные темы которого - соотношение «маски» и «лица», трагическое столкновение иллюзии и реальности. В теоретическом эссе «Юморизм» («L’umorismo», 1908 год) главным принципом своей поэтики Пиранделло назвал «чувство противоположного», где смех соседствует с горьким сочувствием к его объекту. Мотивы несоответствия рутинного существования героев их внутренней сущности, противостояния вечно меняющейся жизни и мёртвой формы нашли отражение и в новеллах Пиранделло: «Нотариус Боббио и молитва Пресвятой Деве» («L’Ave Maria di Bobbio», 1912 год, русский перевод 1983 года), «Ловушка» («La trappola», 1912 год, русский перевод 1983 года), «Чаула открывает луну» («Ciàula scopre la luna», 1912 год, русский перевод 2006 года) и другие.
Среди ранних драматургических опытов - одноактные пьесы «Тиски» [«La morsa», 1910 год; ранее опубликована под названием «Эпилог» («L’epilogo», 1898 год)] и «Сицилийские лимоны» («Lumie di Sicilia», 1911 год); пьесы на сицилийском диалекте: «Подумай, Джакомино!» («Pensaci, Giacominu!», поставлена в 1916 году, итальянский перевод опубликован в 1917 году), «Лиола» («Liol ̀a», поставлена в 1916 году, опубликован в 1916 году, русский перевод 1960 года), «Глиняный кувшин» («’Agiarra», поставлена в 1917 году, итальянский перевод 1925 года; вольная экранизация И.М. Квирикадзе под названием «Кувшин» - 1970 год).
Комический гротеск отличает пьесы «Это так (если вам так кажется)» [«Cosi è (se vi pare)», поставлена в 1917 году, опубликован в 1918 году, русский перевод 1932 года], «Наслаждение добродетели» («Il piacere dell’ onestà», поставлена в 1917 году, опубликован в 1918 году, русский перевод 1960 года).
Всемирную известность Пиранделло принесли драмы 1920-х годов, в первую очередь пьеса «Шесть персонажей в поисках автора» («Sei personaggi in cerca d’autore», 1921 год, русский перевод 1923 года), в которой нашли отражение всепобеждающая трагическая ирония, идея автономности бытия персонажей, критика иллюзорности искусства. Пьеса, сочетающая в себе несколько планов: драму (история персонажей), комедию (попытка инсценировать эту драму в социально-бытовом ключе), а также развивающуюся на грани трагедии и абсурда внутреннюю конфликтную ситуацию невозможности наделить смыслом происходящее с персонажами, открывает трилогию «театра в театре» («drammi da fare»), включившую также пьесы «Каждый по-своему» («Ciascuno a suo modo», 1924 год, русский перевод 1932 года) и «Сегодня мы импровизируем» («Questa sera si recita a soggetto», 1930 год, русский перевод 1932 года).
В 1924 году вступил в фашистскую партию, стремясь получить финансовую поддержку для своей труппы «Театро д’Арте» (1924-1928 годы).
В произведениях позднего Пиранделло, наряду с элементами поэтики экспрессионизма, возникают характерные для сюрреализма иррациональность и сновиденческая атмосфера: мифологические драмы «Новая колония» («La nuova colonia», 1928), «Лазарь» («Lazzaro», 1929) и «Горные великаны» («I giganti della montagna», ок. 1933); новеллы «Однажды вечером, цветок герани» («Di sera un geranio», 1934, русский перевод 1983); роман «Кто-то, никто, сто тысяч» («Uno, nessuno e centomila», 1926 год, русский перевод 1983 года).
Среди других сочинений: романы «Очередь» («Ilturno», 1895 год, опубликован в 1902 году), «Записки кинооператора Серафино Губбьо» («Quaderni di Serafino Gubbio operatore», 1925 год, русский перевод 2011 годам); драмы «Генрих IV» («Enrico IV», 1922 год, русский перевод 1932 года, экранизация М. Беллокьо - 1984 год), «Обнажённые одеваются» («Vestire gli ignudi», 1922 год, русский перевод 1932 года) и «Какой ты меня хочешь» («Come tu mi vuoi», 1930 год; экранизация Дж. Фицмориса с Г. Гарбо в главной роли - 1932 год).
Сочинения:
Обнаженные маски. М.; Л., 1932;
Théâtre complet. P., 1977-1985. Vol. 1-2;
Избранная проза: В 2 т. Л., 1983;
Три мысли горбуньи. М., 2006.