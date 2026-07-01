ПИРАМОВИЧ ГЖЕГОЖ

ПИРАМОВИЧ ГЖЕГОЖ - польский педагог и писатель, просветитель.

Ро­дил­ся в армянской ку­печеской се­мье. Учил­ся в ие­зу­ит­ских кол­ле­ги­ях в Луц­ке и Льво­ве. Член ор­де­на ие­зуи­тов (1754-1773 годы). В 1770-1773 годы пре­по­да­вал фи­ло­со­фию в иезу­ит­ской кол­ле­гии во Льво­ве. В 1773 году свя­щен­ник в Ку­ро­ве (близ Пу­ла­вы). В 1773-1794 годы сек­ре­тарь Эду­ка­ци­он­ной ко­мис­сии, один из со­ста­ви­те­лей основного за­ко­на (1781 год) об ор­га­ни­за­ции про­све­ще­ния в Ре­чи По­спо­ли­той . Вы­пол­нял функ­ции ин­спек­то­ра народных школ. В 1775-1787 годы - сек­ре­тарь ко­мис­сии по школь­ным де­лам Общества эле­мен­тар­ных учеб­ни­ков.

По­сле по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года жил в эмиг­ра­ции. В 1797-1800 годах на­хо­дил­ся под над­зо­ром по­ли­ции в Кра­ко­ве, ока­зав­шем­ся под вла­стью Ав­стрии. Уча­ст­во­вал в ра­бо­те Вар­шав­ско­го общества дру­зей нау­ки.

В кни­гах «Нрав­ст­вен­ная нау­ка для на­ро­да» («Nauka obyczajowa dla ludu», 1785 год), «Обя­зан­но­сти учи­те­ля» («Powin­no­ści nauczyciela», 1787 год). Пирамович рас­смот­рел роль при­ход­ских школ в на­чаль­ном об­ра­зо­ва­нии на­ро­да, во­про­сы ме­то­ди­ки на­чаль­но­го обу­че­ния. Под ре­дак­ци­ей Пирамовича вы­шли учеб­ник по ри­то­ри­ке «Про­из­но­ше­ние и по­эзия для на­цио­наль­ных школ» («Wy­mo­wa i poezya dla szkól na­rodowych piér­wszy raz wydaná», 1792-1819 годы), «Бу­к­варь для при­ход­ских школ» («Elementarz dla szkól parafialnych na­rodowych, zawie­rajᶐcy», 1785 год, фраг­мен­ты), сборник «Ре­чи, про­из­не­сён­ные в Об­ще­ст­ве эле­мен­тар­ных учеб­ни­ков» («Mowa w Dzień Ro­czni­cy Otwarcia Towarzystwa do ksiąg ele­men­tarnych, 1776», 1788 год), сти­хо­тво­ре­ния для де­тей и юно­ше­ст­ва (1771-1776 годы; из­да­ны в 1889 году) и «Фед­ра... из­бран­ные сказ­ки» («Fedra... bajki wy­brane», 1767 год).

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