ПИРАМОВИЧ ГЖЕГОЖ
ПИРАМОВИЧ ГЖЕГОЖ - польский педагог и писатель, просветитель.
Родился в армянской купеческой семье. Учился в иезуитских коллегиях в Луцке и Львове. Член ордена иезуитов (1754-1773 годы). В 1770-1773 годы преподавал философию в иезуитской коллегии во Львове. В 1773 году священник в Курове (близ Пулавы). В 1773-1794 годы секретарь Эдукационной комиссии, один из составителей основного закона (1781 год) об организации просвещения в Речи Посполитой. Выполнял функции инспектора народных школ. В 1775-1787 годы - секретарь комиссии по школьным делам Общества элементарных учебников.
После подавления Польского восстания 1794 года жил в эмиграции. В 1797-1800 годах находился под надзором полиции в Кракове, оказавшемся под властью Австрии. Участвовал в работе Варшавского общества друзей науки.
В книгах «Нравственная наука для народа» («Nauka obyczajowa dla ludu», 1785 год), «Обязанности учителя» («Powinności nauczyciela», 1787 год). Пирамович рассмотрел роль приходских школ в начальном образовании народа, вопросы методики начального обучения. Под редакцией Пирамовича вышли учебник по риторике «Произношение и поэзия для национальных школ» («Wymowa i poezya dla szkól narodowych piérwszy raz wydaná», 1792-1819 годы), «Букварь для приходских школ» («Elementarz dla szkól parafialnych narodowych, zawierajᶐcy», 1785 год, фрагменты), сборник «Речи, произнесённые в Обществе элементарных учебников» («Mowa w Dzień Rocznicy Otwarcia Towarzystwa do ksiąg elementarnych, 1776», 1788 год), стихотворения для детей и юношества (1771-1776 годы; изданы в 1889 году) и «Федра... избранные сказки» («Fedra... bajki wybrane», 1767 год).