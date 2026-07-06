ПИРАМИДА

ПИРАМИДА - монументальное сооружение в Египте Древнем и в Америке до европейского завоевания, имеющее форму геометрической пирамиды.

Пирамиды име­ли ри­ту­аль­ные функ­ции (для Егип­та пре­ж­де все­го свя­зан­ные с по­гребе­ни­ем фа­рао­на и его по­ми­наль­ным куль­том); как пра­ви­ло, они вхо­ди­ли в пред­на­зна­чен­ные для это­го ар­хит. ком­плек­сы (пи­ра­мид­ные ком­плек­сы). Иног­да «пирамидами» на­зы­ва­ют мо­ну­мен­таль­ные со­ору­же­ния других тра­ди­ций, вне­ш­не на­по­ми­наю­щие собст­вен­но пи­ра­миду.

Еги­пет­ские пи­ра­ми­ды.

В Егип­те из­вест­но бо­лее 100 пирамид (древнеегипетское название - «мер») от ги­гант­ских гроб­ниц фа­рао­нов Ста­ро­го цар­ст­ва - Вто­ро­го пе­ре­ход­но­го пе­рио­да (XXVII-XVI века до н.э.), рас­по­ло­жен­ных в основном в ок­ру­ге Мем­фи­са (от Абу-Роа­ша, в 8 км к се­ве­ру от Ги­зы, на се­ве­ре до Мейдума и Лиш­та на юге), до ма­лых («са­тел­лит­ных», «про­вин­ци­аль­ных»), в том числе не пред­на­зна­чен­ных для за­хо­ро­не­ний. Из­вест­но 7 «про­вин­ци­аль­ных» пирамид (вне пирамидных комплексов), 3-4-сту­пен­ча­тых (высота 4-8 м), рас­по­ло­жен­ных от Сей­лы (на ок­раи­не Фай­ю­ма) на се­ве­ре до острова Эле­фан­ти­на на Ни­ле (близ пер­вых по­ро­гов, у гра­ни­цы с Ну­би­ей) на юге. В них и под ни­ми не об­на­ру­же­но по­ме­ще­ний, ря­дом - куль­то­вых строе­ний, ве­ро­ят­но, эти пирамиды яв­ля­лись свое­об­раз­ными мар­ке­ра­ми зе­мель, при­над­ле­жа­щих цар­ско­му до­му (по-ви­ди­мо­му, да­ти­ру­ют­ся вре­ме­нем позд­ней III ди­на­стии, XXVII век до н.э.).

Древ­ней­шая боль­шая пирамида - ца­ря Джо­се­ра (III ди­на­стия) в Сак­ка­ре - вы­строе­на из из­вест­ня­ко­вых бло­ков и яв­ля­ет­ся сту­пен­ча­той, как бы состав­лен­ной из 6 по­став­лен­ных друг на дру­га пря­мо­уголь­ных мас­таб (высота около 61 м). Во­круг неё на пря­мо­уголь­ной пло­щад­ке (540: 278 м), ок­ру­жён­ной сте­ной высотой 10 м, рас­по­ло­же­ны свя­ти­ли­ща и ри­ту­аль­ные дво­ры. В этом уни­каль­ном пирамидном комплексе, соз­дан­ном обо­же­ст­в­лён­ным зод­чим Им­хо­те­пом, пе­ре­пле­та­ют­ся ар­хит. тра­ди­ции Верх­не­го и Ниж­не­го Егип­та. Пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми пирамидных комплексов с боль­ши­ми пирамидами бы­ли мас­та­бы Ран­не­го цар­ст­ва (XXX-XXVIII века до н.э.), близ ко­то­рых со­ору­жа­ли мас­сив­ные ог­ра­ды из сыр­цо­во­го кир­пи­ча (од­на из них, Шу­нет-эль-Зе­биб, со­хра­ни­лась на высоте до 11 м, ок­ру­жа­ла пло­щадь в 1 га), на­зна­че­ние ко­то­рых спор­но. В Аби­до­се и Ие­ра­кон­по­ле ря­дом най­дены за­хо­ро­не­ния ла­дей. Ве­ро­ят­но, не­ко­то­рые со­ору­же­ния эпо­хи III ди­на­стии в Сак­ка­ре - ос­тат­ки по­доб­ных ог­рад.

В даль­ней­шем пирамидные компелксы так­же ок­ру­жа­лись сте­на­ми, но вклю­ча­ли в се­бя 2 хра­ма [по­ми­наль­ный (верх­ний), при­мы­каю­щий к пирамиды, и до­лин­ный (ниж­ний), вы­хо­дя­щий к при­ста­ни на Ни­ле], со­еди­нён­ных кры­той до­ро­гой для про­цес­сий. Ино­гда, на­чи­ная с Хе­оп­са (Ху­фу), пирамидные комплексы вклю­ча­ли пирамиды ца­риц (высота до 30 м, сто­ро­на ос­но­ва­ния около 50 м). В пирамидные комплексы вхо­ди­ли так­же по­гре­бе­ния ла­дей в под­зем­ных «до­ках» (та­кая ла­дья вы­став­ле­на в спец. му­зее у пирамиды Ху­фу), ма­лая («са­тел­лит­ная») пирамиды (её на­зна­че­ние дис­кус­си­он­но; не ис­клю­че­но, что эти пер­во­на­чаль­но ри­ту­аль­ные пирамиды мог­ли пе­ре­де­лы­вать в по­гре­баль­ные) и другие эле­мен­ты. Пирамидные комплексы бы­ли ок­ру­же­ны нек­ро­по­ля­ми вель­мож, меч­тав­ших быть по­хо­ро­нен­ны­ми как мож­но бли­же к вла­ды­ке (клад­би­ще род­ст­вен­ни­ков и са­нов­ни­ков Ху­фу бы­ло за­пла­ни­ро­ва­но вме­сте с его пирамиды). Ря­дом с пирамидными комплексами, уже на эта­пе строи­тель­ст­ва, воз­ни­ка­ли пи­ра­мид­ные «го­ро­да», где раз­ме­щал­ся зна­чительный штат жре­цов и других лю­дей, обес­пе­чи­ваю­щих на про­тя­же­нии сто­ле­тий еже­днев­ные жерт­вы умер­шим ца­рям (снаб­же­ние шло из при­пи­сан­ных к пирамиды цар­ских хо­зяйств).

Для пер­во­го ца­ря IV ди­на­стии Сноф­ру (конец XXVII - начало XXVI веков до н.э.) в Дах­шу­ре бы­ли по­строе­ны две пирамиды (вы­со­та обе­их по 105 м): «ром­бо­вид­ная» (другое название «ло­ма­ная» - с вы­гну­ты­ми на­ру­жу гра­ня­ми), и став­шая ме­стом по­гре­бе­ния «ро­зо­вая» («крас­ная») - пер­вая пирамида с ров­ны­ми пря­мы­ми гра­ня­ми (угол на­кло­на 43°22′, в даль­ней­шем обыч­но 51°-57°). Сноф­ру при­пи­сы­ва­ет­ся и пи­ра­ми­да в Мей­ду­ме (высота 92 или 85 м), воз­мож­но, со­ору­жён­ная кем-то из его пред­ше­ст­вен­ни­ков.

К Се­ми чу­де­сам све­та (древ­ней­ше­му сре­ди них и един­ст­вен­но­му, со­хра­нив­ше­му­ся) от­но­сят пирамиды ца­рей IV ди­на­с­тии в Ги­зе: Ху­фу (пер­во­на­чаль­ная высота 146,6 м, сто­ро­на ос­но­ва­ния 230,33 м, угол на­кло­на гра­ней 51°50′, так называемая Ве­ли­кая пи­ра­ми­да; ино­гда чу­дом све­та на­зы­ва­ют имен­но её), Хеф­ре­на (Хаф­ра; высота 143,5 м; от пирамидного комплекса хо­ро­шо со­хра­ни­лись об­ли­цо­ван­ный гра­ни­том по­ми­наль­ный храм и часть до­ро­ги для про­цес­сий), Мен­кау­ра (Ми­ке­ри­на, пер­во­на­чаль­ная высота 66,5 м). С пирамиды Ги­зы свя­зан вы­се­ченный из ска­лы «Боль­шой Сфинкс» (XXVI век до н.э.; дли­на 57 м, высота 20 м). Ино­гда чет­вёр­той пирамиды Ги­зы на­зы­ва­ют двухсту­пен­ча­тую гроб­ни­цу (высота 18,5 м, ос­но­ва­ние 43,7×45,8 м) ца­ри­цы Хент­ка­ус (ве­ро­ят­но, же­ны Шеп­се­ска­фа и ма­те­ри, ско­рее все­го, двух ца­рей V ди­на­стии); ря­дом со­хра­ни­лись ос­тат­ки ули­цы с до­ма­ми жре­цов, от­прав­ляв­ших её по­ми­наль­ный культ.

Пирамидный комплекс сы­на Ху­фу - Дже­деф­ра в Абу-Роа­ше ис­поль­зо­вал­ся в I-III веках н.э. для добы­чи кам­ня, по­это­му слож­но ут­вер­ждать, был ли он за­вер­шён, но так как это ме­сто рас­по­ло­же­но вы­ше Ги­зы, пла­ни­ро­ва­лось, что и мень­шая по раз­ме­ру пирамиды (сто­ро­на ос­но­ва­ния 106 м, пред­по­ла­гае­мая высота 67 м) бу­дет воз­вы­шать­ся над пирамиды от­ца. По­след­ний царь IV ди­на­стии Шеп­се­скаф (около кон. 26 в. до н.э.) от­ка­зал­ся от пи­ра­ми­даль­ной фор­мы гроб­ни­цы и по­стро­ил се­бе мас­та­бу, по­хо­жую на ги­гант­ский сар­ко­фаг (высота 18 м, ос­но­ва­ние 99,6×74,4 м), в юж. час­ти Сак­ка­ры.

По­сле­дую­щие цар­ские пирамиды не столь мо­ну­мен­таль­ны (высота 21-78 м), ка­че­ст­во их ис­пол­не­ния ухуд­ша­ет­ся. Пирамиды V ди­на­стии рас­по­ло­же­ны в нек­ро­по­лях Абу­си­ра и Сак­ка­ры, VI ди­на­стии - в Сак­ка­ре. От кон­ца Ста­ро­го цар­ст­ва и Пер­во­го пе­ре­ход­но­го пе­рио­да ос­та­лись срав­ни­тель­но не­боль­шие и не все­гда точ­но иден­ти­фи­ци­руе­мые пирамиды [например, в Сак­ка­ре - пирамиды Иби (VIII ди­на­стия, ре­кон­ст­руи­руе­мая высота 21 м) и пирамида, при­пи­сы­вае­мая Ме­ри­ка­ра (X ди­на­стия, со­хра­ни­лось ос­но­ва­ние 52×52 м)].

Боль­шие пирамиды, в от­ли­чие от ма­лых («про­вин­ци­аль­ных»), стро­го ори­ен­ти­ро­ва­ны по сто­ро­нам све­та. Вход в цар­ские пирамиды Ста­ро­го цар­ст­ва на­хо­дит­ся на северной сто­ро­не. Внут­ри пирамиды рас­по­ла­га­ет­ся несколько со­еди­нён­ных ко­ри­до­ра­ми по­ме­ще­ний (обыч­но 3), в том числе склеп, ку­да по­ме­щал­ся сар­ко­фаг с му­ми­ей ца­ря (ча­ще под пирамиды, ре­же внут­ри неё, как в пирамиды Ху­фу). В склеп Ху­фу ве­дёт вос­хо­дя­щий ко­ри­дор со сту­пен­ча­тым сво­дом (так называемая Боль­шая га­ле­рея, высота 8,5 м, дли­на около 50 м). Дав­ле­ние ка­мен­ной мас­сы на склеп ар­хи­тек­то­ры ста­ра­лись рас­пре­де­лить с по­мо­щью рас­по­ло­жен­ных над ним пус­тых не­вы­со­ких (так нахзываемых раз­гру­зоч­ных) ка­мер. Основным ма­те­риа­лом для строи­тель­ст­ва пирамиды, что до­ка­за­но американскими ар­хео­ло­га­ми экс­пе­ди­ции М. Ле­не­ра, слу­жил ме­ст­ный из­вест­няк. Для от­дел­ки внеш­них гра­ней ис­поль­зо­ва­ли вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ный бе­лый из­вест­няк из Ту­ры (восточный бе­рег Ни­ла, к се­ве­ру от Мем­фи­са), для по­то­лоч­ных пе­ре­кры­тий, плит, бло­ки­рую­щих вход в склеп, ар­хит. де­та­лей, на ко­то­рые при­хо­дит­ся наи­боль­шая на­груз­ка, и от­дел­ки внутренних по­ме­ще­ний (в пирамиду Мен­кау­ра и для внеш­ней об­ли­цов­ки её ниж­ней час­ти) - гра­нит, при­во­зи­мый по Ни­лу из рай­она его первого по­ро­га. Ка­че­ст­во об­ра­бот­ки бло­ков, рас­по­ло­жен­ных на по­верх­но­стях, бы­ло очень вы­со­ким. Ве­ро­ят­но, со вре­ме­ни прав­ле­ния по­след­не­го ца­ря V ди­на­стии Уни­са (XXIV век до н.э.) на сте­нах внутренних по­ме­ще­ний (пре­ж­де все­го, в скле­пе) вы­ре­за­ли тексты пи­ра­мид. Пи­ра­мид­ные хра­мы V-VI ди­на­стий бо­га­то ук­ра­ша­лись ста­туя­ми, рель­е­фа­ми, над­пи­ся­ми (сохранились фраг­мен­тар­но). Все пирамиды бы­ли раз­граб­ле­ны ещё в древ­но­сти, хо­тя вла­сти пы­та­лись это­му про­ти­во­сто­ять.

О про­ис­хо­ж­де­нии фор­мы пирамиды ве­дут­ся дис­кус­сии. По од­ной из ги­по­тез, вер­хуш­ка пирамиды (пи­ра­ми­ди­он) со­от­но­сит­ся со свя­щен­ным кам­нем бен-бен, пер­во­хол­мом, ро­див­шись на ко­то­ром бог со­тво­рил мир. По­ла­га­ют, что пи­ра­ми­дио­ны бы­ли по­кры­ты мед­ны­ми (а воз­мож­но, и зо­ло­ты­ми) лис­та­ми и са­мо со­ору­же­ние сим­во­ли­зи­ро­ва­ло рас­хо­дя­щие­ся от солн­ца лу­чи. В Тек­стах пи­ра­мид го­во­рит­ся о сол­неч­ных лу­чах как о ле­ст­ни­це, по ко­то­рой царь ша­га­ет в не­бо, что со­от­но­си­мо с фор­мой сту­пен­ча­тых пи­ра­мид.

Пирамиды на­чи­на­ли стро­ить сра­зу по­сле во­ца­ре­ния пра­ви­те­ля, но не все­гда ус­пе­вали за­вер­шить. К не­до­стро­ен­ным пирамидам, например, от­но­сит­ся от­кры­тая египетским ар­хео­ло­гом М.З. Го­ней­мом в 1950 году сту­пен­ча­тая пирамида Се­хем­хе­та (III ди­на­стия) в Сак­ка­ре, где был най­ден за­кры­тый ка­мен­ный сар­ко­фаг, ока­зав­ший­ся пус­тым. Её высота 7 м, ос­но­ва­ние (120:120 м) уже квад­рат­ное, как у пирамиды IV ди­на­стии. На строи­тель­ст­ве пирамиды тру­ди­лись спе­ци­аль­но обу­чен­ные от­ря­ды мас­те­ров. Их по­сё­лок и клад­би­ще рас­ко­па­ны в Ги­зе в 1960-1980-х годах австрийскими, американскими и египетскими ар­хео­ло­га­ми; американская экс­пе­ди­ция М. Ле­не­ра с 1988 года изу­ча­ет так­же ка­ме­но­лом­ни, при­стань, к ко­то­рой вёл ка­нал из Ни­ла (тя­же­сти вез­ли по во­де), об­слу­жи­вав­шие строй­ку мас­тер­ские по про­изводству ору­дий тру­да (в том числе ме­де­пла­виль­ные), пунк­ты цен­тра­ли­зованного про­изводства про­дук­тов пи­та­ния. В ка­ме­но­лом­нях и для дос­тав­ки кам­ня ис­поль­зо­ва­лась не­ква­ли­фи­ци­рованная ра­бо­чая си­ла (главным образом во вре­мя раз­ли­вов Ни­ла, ко­гда в сельскохозяйственных ра­бо­тах был вы­ну­ж­ден­ный пе­ре­рыв). Най­де­ны ин­ст­ру­мен­ты, при­ме­няв­шие­ся при строи­тель­ст­ве пирамиды, на ка­мен­ных бло­ках - сле­ды мед­ных ору­дий. О дос­тав­ке стро­ительных ма­те­риа­лов рас­ска­зы­ва­ют био­гра­фические над­пи­си вель­мож в их гроб­ни­цах (например, над­пись Уны). За­вер­шив строй­ку, пло­щад­ку во­круг пирамиды тща­тель­но уби­ра­ли (по­это­му слож­но до­ка­зать, например, ис­поль­зо­ва­ние на­сы­пей, о ко­то­рых пи­шет Дио­дор Си­ци­лий­ский). Цен­ным ис­то­рическим ис­точ­ни­ком яв­ля­ют­ся сде­лан­ные крас­ной и чёр­ной крас­ка­ми ра­бо­чие по­мет­ки строи­те­лей на ка­мен­ных бло­ках, но их обыч­но скры­ва­ет клад­ка. Например, слу­чай­но най­ден­ная над­пись с на­зва­ни­ем пирамиды («Го­ри­зонт Ху­фу») в раз­гру­зоч­ной ка­ме­ре над скле­пом Ху­фу до­ка­зы­ва­ет при­над­леж­ность па­мят­ни­ка это­му ца­рю.

С объ­е­ди­не­ни­ем стра­ны в эпо­ху Сред­не­го цар­ст­ва (XXI-XVII века до н.э.) строи­тель­ст­во пирамиды во­зоб­но­ви­лось, но был ли по­гре­баль­ный ком­плекс его ос­но­ва­те­ля Мен­ту­хо­те­па II (XI ди­на­стия) в Дейр-эль-Бах­ри (Зап. Фи­вы) увен­чан пирамиды - не до­ка­за­но. Пирамиды Сред­не­го цар­ст­ва строи­лись по иной тех­но­ло­гии: кар­кас из кам­ня, за­сып­ка щеб­нем и кам­нем; со вре­ме­ни прав­ле­ния Се­ну­сер­та II (XII ди­на­стия, XVIII века до н.э.) в ка­че­ст­ве основного ма­те­риа­ла при­ме­нял­ся сыр­цо­вый кир­пич, од­на­ко скле­пы и внеш­ние гра­ни по­сле по­строй­ки об­ли­цо­вы­ва­ли ка­мен­ны­ми бло­ка­ми. По­это­му ес­ли об­ли­цов­ка на­ру­ша­лась (с пирамиды Ги­зы она сня­та поч­ти пол­но­стью и ис­поль­зо­ва­на в сред­ние ве­ка для строи­тель­ст­ва ка­ир­ских ме­че­тей), пирамиды со­хра­ня­ют­ся пло­хо (Лишт, Ка­хун, Дах­шур, Ха­вара, Сак­ка­ра). Пирамиды ХIV-ХVI ди­на­стий не­из­вест­ны. В Дра-Абу-эль-Не­га (нек­ро­поль Фив) най­де­ны ос­тат­ки ма­лых пирамиды из сыр­цо­во­го кир­пи­ча, мар­ки­рую­щих гроб­ни­цы, при­пи­сы­вае­мые ца­рям ХVII ди­на­стии. Воз­мож­но, в од­ной из них был по­хо­ро­нен ос­но­ва­тель XVIII ди­на­стии и Но­во­го цар­ст­ва Ях­мос I (около середины XVI века до н.э.), по­стро­ив­ший, ве­ро­ят­но, и по­след­нюю цар­скую пирамиды (ке­но­таф) в Аби­до­се. В эпо­ху Но­во­го цар­ст­ва гроб­ни­цы с не­боль­ши­ми ост­ро­ко­неч­ны­ми пирамидами ино­гда воз­во­ди­ли для цар­ских род­ст­вен­ников (в Сак­ка­ре), ра­бот­ни­ков фи­ван­ско­го нек­ро­по­ля (в Дейр-эль-Ме­ди­не). При ХХVI ди­на­стии (VII-VI века до н.э.) по­доб­ные гроб­ни­цы со­ору­жа­ют в Фи­вах и Аби­до­се, в Ги­зе вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся культ ца­рей Ста­ро­го цар­ст­ва.

С середине VIII века до н.э. до III века н.э. в пирамиды (по фор­ме близ­ких к египетской пирамидам Но­во­го цар­ст­ва - не­боль­шим, ост­ро­ко­неч­ным, вы­со­та в основном 6-30 м при уг­ле на­кло­на 69°) хо­ро­нят ца­рей го­су­дарств в области Куш (на тер­ри­то­рии современного Су­да­на) со сто­ли­ца­ми в На­па­те, за­тем в Ме­роэ, куль­ту­ра ко­то­рых на­хо­ди­лась под силь­ным влия­ни­ем Егип­та (нек­ро­по­ли Эль- Кур­ру, Ну­ри, Ме­роэ).

Пи­ра­ми­ды Аме­ри­ки.

В южноамериканской ар­хео­ло­гии пирамидами ус­лов­но на­зы­ва­ют сту­пен­ча­тые плат­фор­мы не­пра­виль­ной фор­мы, слу­жив­шие ос­но­ва­ния­ми для об­ще­ст­вен­но-куль­то­вых со­ору­же­ний в Центральных Ан­дах от ру­бе­жа IV-III тысячелетий. до н.э. до эпо­хи ин­ков (смотрите Ла-Галь­га­да , Лас-Аль­дас, куль­ту­ра Ли­ма, Мо­чи­ка , Па­ча­ка­мак, Си­кан, Тиау­а­на­ко, Чи­му). В североамериканской ар­хео­ло­гии пирамидами ино­гда на­зы­ва­ют круп­ней­шие из ма­ун­дов (смотрите По­вер­ти-Пойнт, куль­ту­ра Мис­си­си­пи, Ка­хо­кия).

Тра­ди­ция строи­тель­ст­ва пирамид в Ме­зо­аме­ри­ке свя­за­на с фор­ми­ро­ва­ни­ем слож­ных об­ществ в юго-восточной час­ти ре­гио­на. Пирамиды бы­ли вклю­че­ны в ри­ту­аль­но-по­ли­тические цен­тры и по­се­ле­ния про­то­го­род­ско­го и го­род­ско­го ти­па, яв­ля­ясь ча­стью ан­самб­ля «пи­ра­ми­да - пло­щадь». На­ча­ло фор­ми­ро­ва­ния та­ких ан­самб­лей, где вме­сто пирамиды бы­ли не­вы­со­кие зем­ля­ные на­сы­пи, от­но­сит­ся к концу II тысячелетия до н.э. (Охо-де-Агуа, штат Чья­пас, Мек­си­ка). Наи­бо­лее ран­няя (вско­ре по­сле 1000 года до н.э.) зем­ля­ная пирамиды (ре­кон­ст­руи­руе­мая вы­со­та бо­лее 25 м, ос­но­ва­ние 150:100 м) ис­сле­до­ва­на в Ла-Блан­ке (до­ли­на реки На­ран­хо, ти­хо­оке­ан­ское по­бе­ре­жье Гва­те­ма­лы). «Ве­ли­кая пирамиды» в Ла-Вен­те (высота около 30 м, ос­но­ва­ние 128:144 м, на ко­то­ром рас­по­ло­же­но несколько на­сы­пей и ка­мен­ных мо­ну­мен­тов) бы­ла со­ору­же­на в первой половине I тысячелетия до н.э. Ран­ние пирамиды, по-ви­ди­мо­му, ко­пи­ро­ва­ли вул­ка­нические пи­ки и не бы­ли свя­за­ны с по­гре­баль­ным куль­том. К той же эпо­хе от­но­сят­ся сту­пен­ча­тые пирамиды (высота до 20 м) из кам­ня, сыр­цо­во­го кир­пи­ча, гли­ны в Иса­пе на ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье Чья­па­са, Абах-Та­ка­ли­ка на ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье Гва­те­ма­лы, Блэк­ман-Эд­ди в Бе­ли­зе, Што­бо на се­ве­ре Юка­та­на, Нак­бе в Гва­те­ма­ле (департамент Эль-Пе­тен). Наи­бо­лее ран­ние за­хо­ро­не­ния ря­дом с пирамиды из­вест­ны в Иса­пе (ру­беж IV-III веков до н.э.). У майя с VI-VII веков до н.э. пирамиды ук­ра­ша­ли скульп­тур­ны­ми мас­ка­ми бо­жеств.

В позд­не­фор­ма­тив­ный пе­ри­од (III век до н.э. - II векн.э.) пирамиды в Ме­зо­аме­ри­ке по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние, осо­бен­но на тер­ри­то­рии Центральной Мек­си­ки и го­ро­дов майя. Пирамиды име­ли усе­чён­ную фор­му, в основном бы­ли сту­пен­ча­ты­ми, на их вер­ши­нах рас­по­ла­га­лись хра­мы, дос­туп к ко­то­рым осу­ще­ст­в­лял­ся по ле­ст­ни­цам. Основным стро­ительным ма­те­риа­лом слу­жил ка­мень или сыр­цо­вый кир­пич. Ис­клю­че­ние - ок­руг­лая в пла­не пирамида в Куи­ку­иль­ко из ут­рам­бо­ван­ной зем­ли с ка­мен­ной об­ли­цов­кой (300 год до н.э. - 200 год н.э.; диа­метр 144 м, высота 20 м). «Ве­ли­кая пирамида» в Чо­лу­ле - круп­ней­шая в Аме­ри­ке (100-650 годы н.э.; высота 66 м, ос­но­ва­ние 450×450 м), к той же эпо­хе от­но­сят­ся пи­ра­ми­ды Тео­тиу­а­ка­на (пирамида Солн­ца, I-II века н.э., высота 64 м, ос­но­ва­ние 215×215 м; пирамида Лу­ны, 50 год до н.э. - 350 год н.э., высота 46 м, ос­но­ва­ние 168× 149 м; пирамида Пер­на­то­го Змея, 200-350 годы н.э., высота 20 м, ос­но­ва­ние 65:65 м). В низ­мен­но­стях об­ла­сти, ко­то­рую за­ни­ма­ли майя, строи­тель­ст­во са­мых боль­ших пирамиды при­хо­дит­ся на II век до н.э. - II век н.э. [Эль-Ми­ра­дор - пирамиды Тиг­ре, высота до 53 м, и пирамиды Дан­та, высота до 70 м (ве­ро­ят­но, чуть вы­ше, но яв­но мень­ше по объ­ё­му, чем в Чо­лу­ле)]. Су­дя по письменным и ико­но­гра­фическим ис­точ­ни­кам, в идео­ло­гии позд­не­фор­ма­тив­но­го и ран­не­клас­сического пе­рио­дов пирамиды рас­смат­ри­ва­лась как ими­та­ция Ми­ро­вой го­ры (ино­гда её на­зы­ва­ли «Цве­точ­ная го­ра»), на ко­то­рой поя­вил­ся бог маи­са (ку­ку­ру­зы). По­гре­бе­ния же рас­по­ла­га­лись под от­но­си­тель­но не­вы­со­ки­ми плат­фор­ма­ми в за­упо­кой­ных хра­мо­вых ком­плек­сах (ряд за­хо­ро­не­ний в Ва­шак­ту­не, Ти­ка­ле и так далее).

К позд­нек­лас­сическому пе­рио­ду (VII-IX века н.э.) рас­про­стра­ня­ет­ся и прак­ти­ка за­хо­ро­не­ния в пирамидах (за­фик­си­ро­ва­ны по­гре­бе­ние К’и­нич-Ха­наб-Па­ка­ля в «Хра­ме Над­пи­сей» в Па­лен­ке, по­гре­бе­ние Ха­сав-Чан-К’а­виля I в хра­ме I и по­гре­бе­ние Йик’ин-Чан-К’авиля в Хра­ме 5D-73 в Ти­ка­ле, по­гре­бе­ние Ицам­нах-К’ави­ля в хра­ме L5-1 в Дос-Пи­ла­се и др.). К 8 в. вы­со­та пирамиды вновь ста­но­вит­ся близ­кой вы­со­те позд­не­фор­ма­тив­ных пирамиды (64,6, 57, 55, 47 м у хра­мов IV, V, III, I в Ти­ка­ле; 50 и 40 м у зда­ний II и I в Ка­лак­му­ле; 43 м - пирамиды Ка­на в Ка­ра­ко­ле; 42 м - пирамиды Но­хоч-Муль в Ко­бе; 27 м - пирамиды К’инич- К’ак’-Мо в Иса­ма­ле). На се­ве­ре Юка­та­на из­вест­ны ок­руг­лые в пла­не пирамиды (пирамиды Вол­шеб­ни­ка в Уш­ма­ле, высота 27 м). Кри­зис об­ществ клас­сического пе­рио­да при­вёл к пре­кра­ще­нию строи­тель­ст­ва пирамиды в Южных низ­мен­но­стях, но эта тра­ди­ция про­дол­жа­лась на се­ве­ре Юка­та­на в по­стклас­сический пе­ри­од [храм Ку­куль­ка­на (Эль-Кас­ти­льо) в Чи­чен-Ице, X век, высота 24 м, ос­но­ва­ние 55×55 м; храм Ку­куль­ка­на в Май­я­па­не, XIII век, высота 18 м, ос­но­ва­ние 30×30 м].

На тер­ри­то­рии Центральной Мек­си­ки в эпи­клас­сический (около 750 - 900), по­стклас­сический (около 900-1521 годов) пе­рио­ды пирамиды со­ору­жа­лись из кам­ня и слу­жи­ли ос­но­ва­ния­ми для хра­мов. В IX-XIII веках раз­ме­ры пирамиды умень­ши­лись [главный храм толь­те­ков в Тол­ла­не (То­лья­не) - Храм Ут­рен­ней Звез­ды, около 950-1050 годов, высота до 10 м, ос­но­ва­ние 38:38 м]. В XIV-XVI веках от­ме­че­на прак­ти­ка пе­ре­строй­ки пирамиды в свя­зи с окон­ча­ни­ем 52-лет­них ка­лен­дар­ных цик­лов (1351, 1403, 1455, 1507 годы - пирамиды в Те­наю­ке, высота бо­лее 16 м, ос­но­ва­ние 64×64 м). Так называемые двой­ные пирамиды под­дер­жи­ва­ли свя­ти­ли­ща двух бо­гов, например, у ац­те­ков Главный храм Те­ноч­тит­ла­на (вторая половина XIV - начало XVI века; высота около 60 м, ос­но­ва­ние 100:80 м) и Главный храм Тла­те­лоль­ко (вторая половина XIV - вторая половина XV века; ос­но­ва­ние 64×64 м) - Тла­ло­ка и Уи­ци­ло­почт­ли.

На по­бе­ре­жье Мек­си­кан­ско­го залива в первой половине I тысячелетия про­дол­жа­лось со­ору­же­ние ко­нических зем­ля­ных пирамид (Сер­ро-де- лас-Ме­сас, Трес-Са­по­тес и другие), сту­пен­ча­тые пирамиды из кам­ня воз­во­дят­ся с третьей тре­ти I тысячелетия (например, «пи­ра­ми­ды с ни­ша­ми» в Та­хи­не, высота 18 м). На тер­ри­то­рии шта­та Оа­ха­ка (юг Мек­си­ки) вме­сто пирамиды по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние стро­ив­шие­ся на вер­ши­нах хол­мов от­но­си­тель­но не­вы­со­кие сту­пен­ча­тые плат­фор­мы с хра­ма­ми на вер­ши­не. Для западной тер­ри­то­рий Мек­си­ки (куль­ту­ра Те­учит­лан) ха­рак­тер­ны сту­пен­ча­тые зем­ля­ные пирамиды с круг­лым ос­но­ва­ни­ем (пирамиды в Кру­ге 2 в Гуа­чи­мон­то­нес, высота 18 м, и другие).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)