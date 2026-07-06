ПИРАМИДА
ПИРАМИДА - монументальное сооружение в Египте Древнем и в Америке до европейского завоевания, имеющее форму геометрической пирамиды.
Пирамиды имели ритуальные функции (для Египта прежде всего связанные с погребением фараона и его поминальным культом); как правило, они входили в предназначенные для этого архит. комплексы (пирамидные комплексы). Иногда «пирамидами» называют монументальные сооружения других традиций, внешне напоминающие собственно пирамиду.
Египетские пирамиды.
В Египте известно более 100 пирамид (древнеегипетское название - «мер») от гигантских гробниц фараонов Старого царства - Второго переходного периода (XXVII-XVI века до н.э.), расположенных в основном в округе Мемфиса (от Абу-Роаша, в 8 км к северу от Гизы, на севере до Мейдума и Лишта на юге), до малых («сателлитных», «провинциальных»), в том числе не предназначенных для захоронений. Известно 7 «провинциальных» пирамид (вне пирамидных комплексов), 3-4-ступенчатых (высота 4-8 м), расположенных от Сейлы (на окраине Файюма) на севере до острова Элефантина на Ниле (близ первых порогов, у границы с Нубией) на юге. В них и под ними не обнаружено помещений, рядом - культовых строений, вероятно, эти пирамиды являлись своеобразными маркерами земель, принадлежащих царскому дому (по-видимому, датируются временем поздней III династии, XXVII век до н.э.).
Древнейшая большая пирамида - царя Джосера (III династия) в Саккаре - выстроена из известняковых блоков и является ступенчатой, как бы составленной из 6 поставленных друг на друга прямоугольных мастаб (высота около 61 м). Вокруг неё на прямоугольной площадке (540: 278 м), окружённой стеной высотой 10 м, расположены святилища и ритуальные дворы. В этом уникальном пирамидном комплексе, созданном обожествлённым зодчим Имхотепом, переплетаются архит. традиции Верхнего и Нижнего Египта. Предшественниками пирамидных комплексов с большими пирамидами были мастабы Раннего царства (XXX-XXVIII века до н.э.), близ которых сооружали массивные ограды из сырцового кирпича (одна из них, Шунет-эль-Зебиб, сохранилась на высоте до 11 м, окружала площадь в 1 га), назначение которых спорно. В Абидосе и Иераконполе рядом найдены захоронения ладей. Вероятно, некоторые сооружения эпохи III династии в Саккаре - остатки подобных оград.
В дальнейшем пирамидные компелксы также окружались стенами, но включали в себя 2 храма [поминальный (верхний), примыкающий к пирамиды, и долинный (нижний), выходящий к пристани на Ниле], соединённых крытой дорогой для процессий. Иногда, начиная с Хеопса (Хуфу), пирамидные комплексы включали пирамиды цариц (высота до 30 м, сторона основания около 50 м). В пирамидные комплексы входили также погребения ладей в подземных «доках» (такая ладья выставлена в спец. музее у пирамиды Хуфу), малая («сателлитная») пирамиды (её назначение дискуссионно; не исключено, что эти первоначально ритуальные пирамиды могли переделывать в погребальные) и другие элементы. Пирамидные комплексы были окружены некрополями вельмож, мечтавших быть похороненными как можно ближе к владыке (кладбище родственников и сановников Хуфу было запланировано вместе с его пирамиды). Рядом с пирамидными комплексами, уже на этапе строительства, возникали пирамидные «города», где размещался значительный штат жрецов и других людей, обеспечивающих на протяжении столетий ежедневные жертвы умершим царям (снабжение шло из приписанных к пирамиды царских хозяйств).
Для первого царя IV династии Снофру (конец XXVII - начало XXVI веков до н.э.) в Дахшуре были построены две пирамиды (высота обеих по 105 м): «ромбовидная» (другое название «ломаная» - с выгнутыми наружу гранями), и ставшая местом погребения «розовая» («красная») - первая пирамида с ровными прямыми гранями (угол наклона 43°22′, в дальнейшем обычно 51°-57°). Снофру приписывается и пирамида в Мейдуме (высота 92 или 85 м), возможно, сооружённая кем-то из его предшественников.
К Семи чудесам света (древнейшему среди них и единственному, сохранившемуся) относят пирамиды царей IV династии в Гизе: Хуфу (первоначальная высота 146,6 м, сторона основания 230,33 м, угол наклона граней 51°50′, так называемая Великая пирамида; иногда чудом света называют именно её), Хефрена (Хафра; высота 143,5 м; от пирамидного комплекса хорошо сохранились облицованный гранитом поминальный храм и часть дороги для процессий), Менкаура (Микерина, первоначальная высота 66,5 м). С пирамиды Гизы связан высеченный из скалы «Большой Сфинкс» (XXVI век до н.э.; длина 57 м, высота 20 м). Иногда четвёртой пирамиды Гизы называют двухступенчатую гробницу (высота 18,5 м, основание 43,7×45,8 м) царицы Хенткаус (вероятно, жены Шепсескафа и матери, скорее всего, двух царей V династии); рядом сохранились остатки улицы с домами жрецов, отправлявших её поминальный культ.
Пирамидный комплекс сына Хуфу - Джедефра в Абу-Роаше использовался в I-III веках н.э. для добычи камня, поэтому сложно утверждать, был ли он завершён, но так как это место расположено выше Гизы, планировалось, что и меньшая по размеру пирамиды (сторона основания 106 м, предполагаемая высота 67 м) будет возвышаться над пирамиды отца. Последний царь IV династии Шепсескаф (около кон. 26 в. до н.э.) отказался от пирамидальной формы гробницы и построил себе мастабу, похожую на гигантский саркофаг (высота 18 м, основание 99,6×74,4 м), в юж. части Саккары.
Последующие царские пирамиды не столь монументальны (высота 21-78 м), качество их исполнения ухудшается. Пирамиды V династии расположены в некрополях Абусира и Саккары, VI династии - в Саккаре. От конца Старого царства и Первого переходного периода остались сравнительно небольшие и не всегда точно идентифицируемые пирамиды [например, в Саккаре - пирамиды Иби (VIII династия, реконструируемая высота 21 м) и пирамида, приписываемая Мерикара (X династия, сохранилось основание 52×52 м)].
Большие пирамиды, в отличие от малых («провинциальных»), строго ориентированы по сторонам света. Вход в царские пирамиды Старого царства находится на северной стороне. Внутри пирамиды располагается несколько соединённых коридорами помещений (обычно 3), в том числе склеп, куда помещался саркофаг с мумией царя (чаще под пирамиды, реже внутри неё, как в пирамиды Хуфу). В склеп Хуфу ведёт восходящий коридор со ступенчатым сводом (так называемая Большая галерея, высота 8,5 м, длина около 50 м). Давление каменной массы на склеп архитекторы старались распределить с помощью расположенных над ним пустых невысоких (так нахзываемых разгрузочных) камер. Основным материалом для строительства пирамиды, что доказано американскими археологами экспедиции М. Ленера, служил местный известняк. Для отделки внешних граней использовали высококачественный белый известняк из Туры (восточный берег Нила, к северу от Мемфиса), для потолочных перекрытий, плит, блокирующих вход в склеп, архит. деталей, на которые приходится наибольшая нагрузка, и отделки внутренних помещений (в пирамиду Менкаура и для внешней облицовки её нижней части) - гранит, привозимый по Нилу из района его первого порога. Качество обработки блоков, расположенных на поверхностях, было очень высоким. Вероятно, со времени правления последнего царя V династии Униса (XXIV век до н.э.) на стенах внутренних помещений (прежде всего, в склепе) вырезали тексты пирамид. Пирамидные храмы V-VI династий богато украшались статуями, рельефами, надписями (сохранились фрагментарно). Все пирамиды были разграблены ещё в древности, хотя власти пытались этому противостоять.
О происхождении формы пирамиды ведутся дискуссии. По одной из гипотез, верхушка пирамиды (пирамидион) соотносится со священным камнем бен-бен, первохолмом, родившись на котором бог сотворил мир. Полагают, что пирамидионы были покрыты медными (а возможно, и золотыми) листами и само сооружение символизировало расходящиеся от солнца лучи. В Текстах пирамид говорится о солнечных лучах как о лестнице, по которой царь шагает в небо, что соотносимо с формой ступенчатых пирамид.
Пирамиды начинали строить сразу после воцарения правителя, но не всегда успевали завершить. К недостроенным пирамидам, например, относится открытая египетским археологом М.З. Гонеймом в 1950 году ступенчатая пирамида Сехемхета (III династия) в Саккаре, где был найден закрытый каменный саркофаг, оказавшийся пустым. Её высота 7 м, основание (120:120 м) уже квадратное, как у пирамиды IV династии. На строительстве пирамиды трудились специально обученные отряды мастеров. Их посёлок и кладбище раскопаны в Гизе в 1960-1980-х годах австрийскими, американскими и египетскими археологами; американская экспедиция М. Ленера с 1988 года изучает также каменоломни, пристань, к которой вёл канал из Нила (тяжести везли по воде), обслуживавшие стройку мастерские по производству орудий труда (в том числе медеплавильные), пункты централизованного производства продуктов питания. В каменоломнях и для доставки камня использовалась неквалифицированная рабочая сила (главным образом во время разливов Нила, когда в сельскохозяйственных работах был вынужденный перерыв). Найдены инструменты, применявшиеся при строительстве пирамиды, на каменных блоках - следы медных орудий. О доставке строительных материалов рассказывают биографические надписи вельмож в их гробницах (например, надпись Уны). Завершив стройку, площадку вокруг пирамиды тщательно убирали (поэтому сложно доказать, например, использование насыпей, о которых пишет Диодор Сицилийский). Ценным историческим источником являются сделанные красной и чёрной красками рабочие пометки строителей на каменных блоках, но их обычно скрывает кладка. Например, случайно найденная надпись с названием пирамиды («Горизонт Хуфу») в разгрузочной камере над склепом Хуфу доказывает принадлежность памятника этому царю.
С объединением страны в эпоху Среднего царства (XXI-XVII века до н.э.) строительство пирамиды возобновилось, но был ли погребальный комплекс его основателя Ментухотепа II (XI династия) в Дейр-эль-Бахри (Зап. Фивы) увенчан пирамиды - не доказано. Пирамиды Среднего царства строились по иной технологии: каркас из камня, засыпка щебнем и камнем; со времени правления Сенусерта II (XII династия, XVIII века до н.э.) в качестве основного материала применялся сырцовый кирпич, однако склепы и внешние грани после постройки облицовывали каменными блоками. Поэтому если облицовка нарушалась (с пирамиды Гизы она снята почти полностью и использована в средние века для строительства каирских мечетей), пирамиды сохраняются плохо (Лишт, Кахун, Дахшур, Хавара, Саккара). Пирамиды ХIV-ХVI династий неизвестны. В Дра-Абу-эль-Нега (некрополь Фив) найдены остатки малых пирамиды из сырцового кирпича, маркирующих гробницы, приписываемые царям ХVII династии. Возможно, в одной из них был похоронен основатель XVIII династии и Нового царства Яхмос I (около середины XVI века до н.э.), построивший, вероятно, и последнюю царскую пирамиды (кенотаф) в Абидосе. В эпоху Нового царства гробницы с небольшими остроконечными пирамидами иногда возводили для царских родственников (в Саккаре), работников фиванского некрополя (в Дейр-эль-Медине). При ХХVI династии (VII-VI века до н.э.) подобные гробницы сооружают в Фивах и Абидосе, в Гизе восстанавливается культ царей Старого царства.
С середине VIII века до н.э. до III века н.э. в пирамиды (по форме близких к египетской пирамидам Нового царства - небольшим, остроконечным, высота в основном 6-30 м при угле наклона 69°) хоронят царей государств в области Куш (на территории современного Судана) со столицами в Напате, затем в Мероэ, культура которых находилась под сильным влиянием Египта (некрополи Эль- Курру, Нури, Мероэ).
Пирамиды Америки.
В южноамериканской археологии пирамидами условно называют ступенчатые платформы неправильной формы, служившие основаниями для общественно-культовых сооружений в Центральных Андах от рубежа IV-III тысячелетий. до н.э. до эпохи инков (смотрите Ла-Гальгада, Лас-Альдас, культура Лима, Мочика, Пачакамак, Сикан, Тиауанако, Чиму). В североамериканской археологии пирамидами иногда называют крупнейшие из маундов (смотрите Поверти-Пойнт, культура Миссисипи, Кахокия).
Традиция строительства пирамид в Мезоамерике связана с формированием сложных обществ в юго-восточной части региона. Пирамиды были включены в ритуально-политические центры и поселения протогородского и городского типа, являясь частью ансамбля «пирамида - площадь». Начало формирования таких ансамблей, где вместо пирамиды были невысокие земляные насыпи, относится к концу II тысячелетия до н.э. (Охо-де-Агуа, штат Чьяпас, Мексика). Наиболее ранняя (вскоре после 1000 года до н.э.) земляная пирамиды (реконструируемая высота более 25 м, основание 150:100 м) исследована в Ла-Бланке (долина реки Наранхо, тихоокеанское побережье Гватемалы). «Великая пирамиды» в Ла-Венте (высота около 30 м, основание 128:144 м, на котором расположено несколько насыпей и каменных монументов) была сооружена в первой половине I тысячелетия до н.э. Ранние пирамиды, по-видимому, копировали вулканические пики и не были связаны с погребальным культом. К той же эпохе относятся ступенчатые пирамиды (высота до 20 м) из камня, сырцового кирпича, глины в Исапе на тихоокеанском побережье Чьяпаса, Абах-Такалика на тихоокеанском побережье Гватемалы, Блэкман-Эдди в Белизе, Штобо на севере Юкатана, Накбе в Гватемале (департамент Эль-Петен). Наиболее ранние захоронения рядом с пирамиды известны в Исапе (рубеж IV-III веков до н.э.). У майя с VI-VII веков до н.э. пирамиды украшали скульптурными масками божеств.
В позднеформативный период (III век до н.э. - II векн.э.) пирамиды в Мезоамерике получили широкое распространение, особенно на территории Центральной Мексики и городов майя. Пирамиды имели усечённую форму, в основном были ступенчатыми, на их вершинах располагались храмы, доступ к которым осуществлялся по лестницам. Основным строительным материалом служил камень или сырцовый кирпич. Исключение - округлая в плане пирамида в Куикуилько из утрамбованной земли с каменной облицовкой (300 год до н.э. - 200 год н.э.; диаметр 144 м, высота 20 м). «Великая пирамида» в Чолуле - крупнейшая в Америке (100-650 годы н.э.; высота 66 м, основание 450×450 м), к той же эпохе относятся пирамиды Теотиуакана (пирамида Солнца, I-II века н.э., высота 64 м, основание 215×215 м; пирамида Луны, 50 год до н.э. - 350 год н.э., высота 46 м, основание 168× 149 м; пирамида Пернатого Змея, 200-350 годы н.э., высота 20 м, основание 65:65 м). В низменностях области, которую занимали майя, строительство самых больших пирамиды приходится на II век до н.э. - II век н.э. [Эль-Мирадор - пирамиды Тигре, высота до 53 м, и пирамиды Данта, высота до 70 м (вероятно, чуть выше, но явно меньше по объёму, чем в Чолуле)]. Судя по письменным и иконографическим источникам, в идеологии позднеформативного и раннеклассического периодов пирамиды рассматривалась как имитация Мировой горы (иногда её называли «Цветочная гора»), на которой появился бог маиса (кукурузы). Погребения же располагались под относительно невысокими платформами в заупокойных храмовых комплексах (ряд захоронений в Вашактуне, Тикале и так далее).
К позднеклассическому периоду (VII-IX века н.э.) распространяется и практика захоронения в пирамидах (зафиксированы погребение К’инич-Ханаб-Пакаля в «Храме Надписей» в Паленке, погребение Хасав-Чан-К’авиля I в храме I и погребение Йик’ин-Чан-К’авиля в Храме 5D-73 в Тикале, погребение Ицамнах-К’авиля в храме L5-1 в Дос-Пиласе и др.). К 8 в. высота пирамиды вновь становится близкой высоте позднеформативных пирамиды (64,6, 57, 55, 47 м у храмов IV, V, III, I в Тикале; 50 и 40 м у зданий II и I в Калакмуле; 43 м - пирамиды Кана в Караколе; 42 м - пирамиды Нохоч-Муль в Кобе; 27 м - пирамиды К’инич- К’ак’-Мо в Исамале). На севере Юкатана известны округлые в плане пирамиды (пирамиды Волшебника в Ушмале, высота 27 м). Кризис обществ классического периода привёл к прекращению строительства пирамиды в Южных низменностях, но эта традиция продолжалась на севере Юкатана в постклассический период [храм Кукулькана (Эль-Кастильо) в Чичен-Ице, X век, высота 24 м, основание 55×55 м; храм Кукулькана в Майяпане, XIII век, высота 18 м, основание 30×30 м].
На территории Центральной Мексики в эпиклассический (около 750 - 900), постклассический (около 900-1521 годов) периоды пирамиды сооружались из камня и служили основаниями для храмов. В IX-XIII веках размеры пирамиды уменьшились [главный храм тольтеков в Толлане (Тольяне) - Храм Утренней Звезды, около 950-1050 годов, высота до 10 м, основание 38:38 м]. В XIV-XVI веках отмечена практика перестройки пирамиды в связи с окончанием 52-летних календарных циклов (1351, 1403, 1455, 1507 годы - пирамиды в Тенаюке, высота более 16 м, основание 64×64 м). Так называемые двойные пирамиды поддерживали святилища двух богов, например, у ацтеков Главный храм Теночтитлана (вторая половина XIV - начало XVI века; высота около 60 м, основание 100:80 м) и Главный храм Тлателолько (вторая половина XIV - вторая половина XV века; основание 64×64 м) - Тлалока и Уицилопочтли.
На побережье Мексиканского залива в первой половине I тысячелетия продолжалось сооружение конических земляных пирамид (Серро-де- лас-Месас, Трес-Сапотес и другие), ступенчатые пирамиды из камня возводятся с третьей трети I тысячелетия (например, «пирамиды с нишами» в Тахине, высота 18 м). На территории штата Оахака (юг Мексики) вместо пирамиды получили распространение строившиеся на вершинах холмов относительно невысокие ступенчатые платформы с храмами на вершине. Для западной территорий Мексики (культура Теучитлан) характерны ступенчатые земляные пирамиды с круглым основанием (пирамиды в Круге 2 в Гуачимонтонес, высота 18 м, и другие).