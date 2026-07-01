ПИРАМИД ТЕКСТЫ

ПИРАМИД ТЕКСТЫ - заупокойные заклинания Египта Древнего о благополучии царя на том свете; древнейший в мире свод религиозных текстов.

На­зва­ны по мес­ту на­ход­ки (немецкие егип­то­ло­ги Э. и Г. Бруг­ши, Г. Мас­пе­ро; 1880-1881 годы): сте­ны ко­ри­до­ров, «при­хо­жей», по­гре­баль­ной ка­ме­ры в древнеегипетских пи­ра­ми­дах. Со­хра­ни­лось бо­лее 800 ре­че­ний (из­ре­че­ний, за­кли­на­ний), древ­ней­шие - в пи­ра­ми­де Уни­са (конец V ди­на­стии, XXIV век до н.э.); в конец VI ди­на­стии их по­ме­ща­ют и в гроб­ни­цы ца­риц; по­след­ние цар­ские - в пи­ра­ми­де Иби (VIII ди­на­стия, XXII век до н.э.).

Иерог­ли­фические тек­сты вы­се­че­ны столб­ца­ми и вы­кра­ше­ны би­рю­зо­вым цве­том, сим­во­ли­зи­рую­щим вос­кре­се­ние. Речь в текстах пирамид идёт в основном о по­смерт­ной судь­бе ца­ря - его подъ­ё­ме на не­бо к Солн­цу и пре­бы­ва­нии сре­ди бо­гов, с ко­то­ры­ми он ото­жде­ст­в­ля­ет­ся (например, с Оси­ри­сом). Многие ре­че­ния из гроб­ни­цы Уни­са боль­ше ни­где не встре­че­ны, а тексты пирамид усы­паль­ни­цы Иби бли­же все­го к Тек­стам сар­ко­фа­гов (XXI-XVIII века до н.э., смотрите «Тек­сты за­упо­кой­ные Древ­не­го Егип­та»); са­мые длин­ные тексты пирамид у Пе­пи II (XXIII век до н.э.) - 675 ре­че­ний. Су­дя по вни­ма­нию к куль­ту солн­ца, наи­боль­шую роль в соз­да­нии текстов пирамид. сыг­ра­ли жре­цы Ге­лио­по­ля Еги­пет­ско­го (смотрите в статье «Ра»).

Со­став­ле­ние многих за­кли­на­ний текстов пирамид от­но­сят к эпо­хе пер­вых ди­на­стий, не­ко­то­рые (например, так называемые ма­гические ре­че­ния про­тив змей), на­вер­ное, ещё древ­нее. На­ли­чие в ка­ж­дой пи­ра­ми­де сво­его на­бо­ра текстов пирамид пред­по­ла­га­ет су­ще­ст­во­ва­ние сво­да. Фик­са­цию текстов пирамид свя­зы­ва­ют с ос­лаб­ле­ни­ем цар­ской вла­сти - пре­ж­де ца­ри бы­ли уве­ре­ны в веч­ном про­воз­гла­ше­нии жре­ца­ми нуж­ных за­кли­на­ний. Ин­тер­пре­та­ция текстов пирамид ос­лож­ня­ет­ся ар­ха­ич­но­стью язы­ка и вы­ра­жен­ных им ре­лигиозных пред­став­ле­ний; ос­та­ёт­ся от­кры­тым да­же во­прос о по­ряд­ке чте­ния: сле­ду­ет его на­чи­нать от по­гре­баль­ной ка­ме­ры (как ре­че­ния про­ну­ме­ро­ва­ны из­да­те­ля­ми) или, на­обо­рот, от вход­но­го ко­ри­до­ра. С Пер­во­го пе­ре­ход­но­го пе­рио­да (XXI-XXII века до н.э.) из­ре­че­ния текстов пирамид на­чи­на­ют ис­поль­зо­вать ча­ст­ные ли­ца, их вклю­ча­ют в сбор­ни­ки за­упо­кой­ных тек­стов, пред­на­зна­чен­ных уже не толь­ко ца­рям, но и под­дан­ным [Тек­сты сар­ко­фа­гов; за­тем Кни­гу мёрт­вых (XVI век до н.э. - I век н.э.)], отдельные за­кли­на­ния ко­пи­ру­ют на по­гре­баль­ные па­мят­ни­ки, в пе­ре­ра­бо­тан­ном ви­де вклю­ча­ют в за­пи­си хра­мо­вых ри­туа­лов Позд­не­го цар­ст­ва (I тысячелетие до н.э.).

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