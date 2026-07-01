ПИРАМИД ТЕКСТЫ
ПИРАМИД ТЕКСТЫ - заупокойные заклинания Египта Древнего о благополучии царя на том свете; древнейший в мире свод религиозных текстов.
Названы по месту находки (немецкие египтологи Э. и Г. Бругши, Г. Масперо; 1880-1881 годы): стены коридоров, «прихожей», погребальной камеры в древнеегипетских пирамидах. Сохранилось более 800 речений (изречений, заклинаний), древнейшие - в пирамиде Униса (конец V династии, XXIV век до н.э.); в конец VI династии их помещают и в гробницы цариц; последние царские - в пирамиде Иби (VIII династия, XXII век до н.э.).
Иероглифические тексты высечены столбцами и выкрашены бирюзовым цветом, символизирующим воскресение. Речь в текстах пирамид идёт в основном о посмертной судьбе царя - его подъёме на небо к Солнцу и пребывании среди богов, с которыми он отождествляется (например, с Осирисом). Многие речения из гробницы Униса больше нигде не встречены, а тексты пирамид усыпальницы Иби ближе всего к Текстам саркофагов (XXI-XVIII века до н.э., смотрите «Тексты заупокойные Древнего Египта»); самые длинные тексты пирамид у Пепи II (XXIII век до н.э.) - 675 речений. Судя по вниманию к культу солнца, наибольшую роль в создании текстов пирамид. сыграли жрецы Гелиополя Египетского (смотрите в статье «Ра»).
Составление многих заклинаний текстов пирамид относят к эпохе первых династий, некоторые (например, так называемые магические речения против змей), наверное, ещё древнее. Наличие в каждой пирамиде своего набора текстов пирамид предполагает существование свода. Фиксацию текстов пирамид связывают с ослаблением царской власти - прежде цари были уверены в вечном провозглашении жрецами нужных заклинаний. Интерпретация текстов пирамид осложняется архаичностью языка и выраженных им религиозных представлений; остаётся открытым даже вопрос о порядке чтения: следует его начинать от погребальной камеры (как речения пронумерованы издателями) или, наоборот, от входного коридора. С Первого переходного периода (XXI-XXII века до н.э.) изречения текстов пирамид начинают использовать частные лица, их включают в сборники заупокойных текстов, предназначенных уже не только царям, но и подданным [Тексты саркофагов; затем Книгу мёртвых (XVI век до н.э. - I век н.э.)], отдельные заклинания копируют на погребальные памятники, в переработанном виде включают в записи храмовых ритуалов Позднего царства (I тысячелетие до н.э.).