Пирами́д те́ксты

Пирами́д те́ксты — древнейшее в мире собрание религиозных текстов; обнаружены в конце 1880‑х внутри нескольких пирамид Саккары ; первыми исследователями были О. Мариэт , Э. и Г. Бругши, Г. Масперо (первым сделавший перевод на французский язык в 1894) .

П. т. представляют собой около тысячи отдельных погребальных ритуально-­магических заклинаний («говорений слов»), написанных (или вырезанных по настенной штукатурке) вертикальными столбцами иероглифического письма. Знаки часто выписаны (обведены?) зеленой краской (у египтян — символ жизни, воскресения и т. п.). Надписи обычно помещены на стенах внутренних коридоров и/или погребальных камер пирамид, их самой сакральной части. Тексты от предельно кратких до весьма пространных (не вмещают полного корпуса заклинаний; их максимальное число — 675 в пирамиде Пепи II). Содержание П. т. — посмертная судьба владельца пирамиды: его подъем в солнечной ладье к Ра-­Солнцу; его пребывание среди различных богов, с которыми он отождествляется (в том числе с Осирисом); а также защита его от опасностей.

Древнейшие П. т. были обнаружены в пирамидах позднего Древнего царства (2375–2180 до н. э.) и I Переходного периода (2181–2050 до н. э.). Самая ранняя из них принадлежала Унасу (царю V династии; XXIV в. до н. э.), последняя — Иби (VII–VIII династия; XXI в. до н. э.).

П. т. изначально размещались исключительно в пирамидах царей. С конца VI династии они встречаются также в пирамидах цариц; с I Переходного периода — уже у частных лиц, становясь предшественниками Текстов с­аркофагов. В П. т. использован чрезвычайно архаический древнеегипетский язык, сложный по грамматике и вокабулярию. В нескольких копиях П. т. у иеро­глифов, изображавших опасных существ (например, змей), отсекалась часть тела, чтобы обезопасить владельца пирамиды от потенциальной опасности. Древнейшему в мире письменному собранию религиозных текстов, несомненно, предшествовала устная фаза их существования, возможно, долгая, относящаяся к эпохе додинастики.

Лит. : Матье М. Э . Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта. М., 1996; Hornung E . The Ancient Egyptian Book of the Afterlife. Ita­ca–London, 1999; Тексты пирамид / Под общей ред. С. А. Четверухина. СПб., 2000; Allen J. P. Middle Egyptian. An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs. Cambridge, 2000; The Ancient Egyptian Pyramid Texts / Transl. J. P. Allen. Leiden; Boston (Mass.), 2005. В. А. Головина .