ПИРА (букв. «опыт»)

Собрание извлечений и выдержек из судебных вердиктов и трактатов византийского юриста середины XI в. друнгария виглы, магистра Евстафия Ромея.

Компендиум правовых суждений этого авторитетного судьи составлен ок. 1040-50 гг. его неизвестным по имени коллегой. Располагая текстами судебных актов, автор «Пиры» сделал из них извлечения, а также дополнил сборник цитатами из постановлений некоторых других императорских судей. Небольшие текстовые фрагменты, разъясняющие те или иные вопросы гражданского и уголовного законодательства, сгруппированы по предметному признаку в 1048 глав и объединены в 75 титулов, которые в свою очередь размещены бессистемно.

«Пира» представляет собой руководство по применению актуального права и является уникальным источником, содержащим информацию о практике византийских светских судов. Вместе с тем «Пира» предоставляет обширный материал не только по юриспруденции и делопроизводству, но и по организации государственного управления и фиска, аграрным отношениям.

Исторические источники:

Practica and actis Eustathii Romani // Jus Greco-Romanum / Ed. K.E. Zachariae von Lingenthal: Im 3 Bd. Bd. I. Leipzig, 1856.

Автор статьи: А. Н. Слядзь