ПИПС СЭМЮЭЛ

ПИПС СЭМЮЭЛ - английский государственный и по­ли­тический дея­тель, ме­муа­рист, член Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го общества (1665 год; в 1684-1686 годах пре­зи­дент), член Па­ла­ты об­щин английского пар­ла­мен­та (1673-1679, 1685-1689 годы).

Сын порт­но­го. Окон­чил кол­ледж Ма­гда­ли­ны Кем­бридж­ско­го университета (1654). В 1660-1673 годах чинов­ник ад­ми­рал­тей­ст­ва; в 1673-1679 и 1684-1689 годах сек­ре­тарь его ко­ми­те­та. Дея­тель­ность Пипса во мно­гом спо­соб­ст­во­ва­ла ус­пеш­но­му про­ве­дению ре­фор­мы ко­ро­лев­ско­го фло­та. В 1678-1679 годах был об­ви­нён в убий­ст­ве чле­на городского ма­ги­ст­ра­та и шпио­на­же в поль­зу ка­то­лической Церк­ви и ор­де­на ие­зуи­тов и за­то­чён в Тау­эр; до­ка­зал свою не­ви­нов­ность и вы­шел на сво­бо­ду. По­сле бег­ст­ва из Анг­лии Яко­ва II Пипс, его по­сле­до­ва­тель­ный сто­рон­ник, в 1689 году по­тер­пел по­ра­же­ние на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах; в 1689 и 1690 годах по по­доз­ре­нию в яко­бит­ских сим­па­ти­ях вновь на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии. В 1701 году по­ки­нул Лон­дон и уда­лил­ся в своё име­ние.

С 1 января 1660 года по 31 мая 1669 года Пипс вёл шиф­ро­ван­ный днев­ник («Diary»; хра­нил­ся в биб­лио­те­ке кол­лед­жа Ма­гда­ли­ны, был рас­шиф­ро­ван и час­тич­но опуб­ли­ко­ван в 1825 году; пол­но­стью - в 1970-1983 годах), пред­став­ляю­щий боль­шую цен­ность как ис­точ­ник све­де­ний о жиз­ни и нра­вах английского об­ще­ст­ва эпо­хи Рес­тав­ра­ции. Бле­стя­ще вла­дея ис­кус­ст­вом крат­ко и точ­но пе­ре­дать са­мую суть яв­ле­ний, Пипс жи­во и за­ни­ма­тель­но опи­сал не толь­ко под­роб­ности сво­ей био­гра­фии, но и по­ли­тические и при­двор­ные ин­три­ги, ве­ли­кую эпи­де­мию чу­мы 1665 года, «Ве­ли­кий по­жар» 1666 года, вторую анг­ло-голландскую вой­ну (смотрите Анг­ло-гол­ланд­ские вой­ны XVII-XVIII веков ).

Сочинения:

The diary. Berk., 1970-1983. [Vol. 1- 10];

До­мой, ужи­нать и в по­стель: Из днев­ника / Вступ. ст., пер. А. Ли­вер­ган­та. М., 2010.