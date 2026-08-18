ПИПИНОВ ДАР

Передача земель бывшего Равеннского экзархата папе римскому, совершенная королем франков , Пипином Короткий, заложившая основу светской власти папы римского и давшая начало Папскому государству.

В 751 г., воспользовавшись разладом между папой и экзархом Равенны Евтихием, король лангобардов Айстльф захватил Равенну. Желая подчинить своей власти и Рим, Айстульф потребовал у папы римского, Стефана II(III) дань. Папы был вынужден обратиться за помощью к франкам. Стефан посетил Франкское государство и добился заступничества Пипина .

Стефан совершил в аббатстве Сен-Дени обряд помазания над Пипином и двумя его сыновьями, Карлом и Карломаном. В 756 г. Пипин совершил победоносный поход в Италию и подчинил королевство лангобардов. Айстульф, хоть и сохранил за собой власть, признал главенство Пипина.

Территория бывшего Равеннского экзархата были преподнесены в дар Святому Петру (фактические — папе) и легли в основу Папского государства. В число подаренных земель вошли Романья, Сполето, Беневент и Пентаполь.

Исторические источники:

Liber pontificalis Ecclesiae Ravennatis, Turnhout, 2006.

Иллюстрации:

Пипин преподносит папе владение Папской областью.

Автор статьи: Г. А. Шмидт