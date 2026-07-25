ПИПИН КОРОТКИЙ (лат. Pippinus Brevis фр. Pepin le Bref)

Майордом Королевства франков (741–751 гг.), король франков (751–768 гг.).

Пипин Короткий был младшим сыном Карла Мартелла . После смерти отца, Пипин Короткий вместе с родным братом Карломаном оказал сопротивление Грифону, их единородному брату, который также потребовал себе доли в наследстве Карла Мартелла. Грифон был разбит и заточен в крепости. В 742 г. Пипин Короткий и Карломан предприняли безуспешную попытку вернуть под власть франков Аквитанию. В том же году они возвели на престол Хильдерика III, последнего короля из династии Меровингов . В 743 г. Пипин Короткий и Карломан сумели вновь подчинить Баварию, отпавшую от королевства. В 744–746 гг. Пипин Короткий и Карломан подавляли мятежи саксов и алеманов, пытавшихся свергнуть франкское владычество.

В 747 г. Карломан постригся в монахи и Пипин Короткий стал единолично править Королевством франков. В 748 г. Грифону удалось бежать и поднять новый мятеж против Пипина Короткого, который также окончился неудачей.

К 750 г. Пипину удалось подавить все мятежи и значительно укрепить свою власть. В 751 г. он отправил папе Захарию I посольство, желая добиться от Захария согласия на принятие королевского титула. Папство в то время испытывало значительные трудности в борьбе с лангобардами. Желая заручиться поддержкой сильного властителя, Захарий согласился на отстранение от власти династии Меровингов и на воцарение Пипина Короткого. Хильдерик III был пострижен в монахи, а Пипин Короткий принял корону.

В знак благодарности Пипин Короткий совершил два похода против лангобардов в 754 и 756 гг. Эти экспедиции завершились фактической ликвидацией независимого Лангобардского королевства: король Айстульф признал верховную власть Пипина Короткого. К 759 г. Пипин покорил Септиманию, из которой ему удалось изгнать арабов.

Наиболее сложным направлением внешней политики Пипина Короткого была Аквитания. Ее покорение заняло почти целое десятилетие с 760 по 768 г.

Во внутренней политике Пипин Короткий также добился немалых успехов. Он продолжил раздачу бенефициев, держатели которых составляли костяк его армии. Кроме того, Пипина Короткого упорядочил денежное обращение, установив королевскую монополию на чеканку серебряной монеты, денье.

Пипин Короткий умер 24 сентября 768 г. от водянки и был похоронен в аббатстве Сен-Дени. Королевство франков было разделено между его сыновьями: Карлом (768–814 гг.) и Карломаном.

Иллюстрации:

Денье Пипина Короткого;

Саркофаг Пипина Короткого и Бертрады в Сен-Дени;

Пипин Короткий преподносит в дар Папе Стефану II территорию Равеннского экзархата.

Исторические источники:

Хроники Фредегара /пер. с лат., коммент., вступ ст. Г.А. Шмидта. - Санкт-Петербург Москва : Евразия Клио, 2015. - 461 с.