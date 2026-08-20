ПИПИН ГЕРИСТАЛЬСКИЙ (фр. Pepin d’Heristal)

Майордом Австразии , Нейстрии, а затем — всего Франкского королевства.

Пипин Геристальский был сыном Бегги, дочери Пипина Ланденского, и Асегизила, сына Арнульфа Мецского. Т. о. Пипин Геристальский был основателем рода Арнульфингов- Пипинидов , который дал начало династии Каролингов.

В 679 г. Пипин Геристальский стал преемником майордома Австразии Вульфоальда. Австразийские аристократы, во главе которых он стоял, не желали признавать власть майордома Нейстрии и Бургундии, Эброина. Эброин нанес поражение Пипину Геристальскому у Лана и пресек дальнейшие попытки майордома Австразии оспорить его власть. В 680 г. Эброин умер, его преемником стал Берхар, с которым Пипин Геристальский решил сразиться. В 687 г. в битве при Тертри Пипин Геристальский разгромил Берхара, взял в плен короля Теодерика III и заставил его признать себя майордомом всего королевства франков.

Формально, Пипин Геристальский не объединил королевства в одно, продолжая курировать назначение на должности майордомов каждого из королевства приближенных е нему людей. Пипин Геристальский положил конец бесчинствам знати. При нем из орбиты влияния франков фактически вышла Южная Галлия, где власть утвердил Эд Великий. Однако, Пипин Геристальский смог вернуть под контроль франков некоторые земли на севере и западе, подчинив фризов и потеснив факсов и алеманов.

Пипин Геристальский не решился сместить с престола Меровингов , по-прежнему назначая из отпрысков рода номинальных королей: Хлодвига IV(691–695 гг.), Хильдеберта III (695–711 гг.) и Дагоберта.

У Пипина Геристальского было три сына от двух женщин: Дрогон и Гримоальд от жены и Карл Мартелл от любовницы. Гримоальд погиб в молодости, а между оставшимися после смерти отца в 714 г. разгорелась борьба за власть.

Иллюстрации:

Пипин Геристальский (картина XIX в.).

Исторические источники:

Историки эпохи Каролингов / Пер. с лат. и примеч. М.С. Петровой и др. Науч. ст. А.И. Сидорова Отв. ред.: А.И. Сидоров. М., 2000. 277 с.

Хроники Фредегара /пер. с лат., коммент., вступ ст. Г.А. Шмидта. - Санкт-Петербург Москва, 2015. 461 с.