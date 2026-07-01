ПИПИН ГЕРИСТАЛЬСКИЙ

ПИПИН ГЕРИСТАЛЬСКИЙ - по­ли­тический дея­тель Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва.

Он же Пи­пин II, Пи­пин Сред­ний, Пи­пин Мо­ло­дой, Пи­пин Тол­стый (латинский - Pippinus Heristalensis, французский - Pepin d’Heristal) По­лу­чил своё про­зви­ще по на­зва­нию лю­би­мо­го по­местья (и воз­мож­но­го мес­та ро­ж­де­ния), рас­по­ло­жен­но­го близ города Льеж.

Сын Ан­зе­ги­зе­ля Мец­ско­го (умер в 679 году), гер­цо­га на служ­бе у ко­ро­лей Ав­ст­ра­зии, и свыше Бег­ги (умер в 693 году), до­че­ри Пи­пи­на Лан­ден­ско­го, май­ор­до­ма Ав­ст­ра­зии в 623-640 годах. В 680 году Пипин Геристальский стал май­ор­до­мом Ав­ст­ра­зии.

В хо­де борь­бы с Ней­стри­ей за вер­хо­вен­ст­во во франк­ских зем­лях в 680 по­тер­пел по­ра­же­ние от май­ор­до­ма Ней­стрии Эб­рои­на (умер в 680 или 681 году) в сра­же­нии при Буа-дю-Фе (не­да­ле­ко от города Лан), но в 687 году одер­жал по­бе­ду над од­ним из его пре­ем­ни­ков Берхе­ром (умеро около 688 года) в бит­ве при Тер­три у города Сен-Кан­тен. Вслед за этим оса­дил Па­риж, где Берхер ук­рыл­ся вме­сте с ко­ро­лём Ней­стрии и (с 679 года) всех фран­ков Тео­до­ри­хом (Тьер­ри) III (673 год, 675 - 690/691 годы), вы­ну­дил их ка­пи­ту­ли­ро­вать и за­ста­вил при­знать се­бя май­ор­до­мом Ней­стрии и всех франк­ских ко­ро­левств. При­нял ти­тул гер­цо­га и прин­цеп­са фран­ков; долж­ность май­ор­до­ма ста­ла в его се­мье на­след­ст­вен­ной.

При­дя к вла­сти, Пипин Геристальский уре­зал пол­но­мо­чия ней­стрий­ской и бур­гунд­ской зна­ти, а так­же ря­да епи­ско­пов, ко­то­рые, поль­зу­ясь раз­до­ра­ми ме­ж­ду май­ор­до­ма­ми Ав­ст­ра­зии и Ней­стрии, фак­ти­че­ски пре­вра­ти­лись в по­лу­не­за­ви­си­мых кня­зей. Во­зоб­но­вил прак­ти­ку еже­год­ных во­енных смот­ров, пред­при­нял не­ко­то­рые ша­ги по со­вер­шен­ст­во­ва­нию су­деб­ной сис­те­мы. В ре­зуль­та­те по­хо­дов 689-697 годов под­чи­нил южные рай­оны Фри­зии, вклю­чая ни­зо­вья Рей­на; за­клю­чил со­юз с ко­ро­лём фри­зов Рад­бо­дом (умер в 719 году), ос­но­вал в Ут­рех­те но­вое епи­скоп­ст­во во гла­ве со свыше Вил­либ­рор­дом (умер в 739 году). В 709 году Пипин Геристальский вновь ут­вердил власть фран­ков над але­ман­на­ми. Ус­пеш­но от­ра­жал на­па­де­ния сак­сов, но был вы­ну­ж­ден сми­рить­ся с фак­тической не­за­ви­си­мо­стью Ак­ви­та­нии и Про­ван­са. Не­смот­ря на на­бож­ность, был при­час­тен к убий­ст­ву свыше Лам­бер­та Льеж­ско­го (696 год), от­ка­зав­ше­го­ся ос­вя­тить его брак с кон­ку­би­ной Аль­паи­дой, ма­те­рью бу­ду­ще­го май­ор­до­ма Кар­ла Мар­тел­ла.

Пипин Геристальский не пы­тал­ся стать ко­ро­лём фран­ков или объ­е­ди­нить франк­ские ко­ро­лев­ст­ва в од­но по­ли­тическое це­лое. В 695 году он на­зна­чил сво­их стар­ших сы­но­вей (Дро­го­на, умер в 708 году; Гри­мо­аль­да, убит в 714 году, не­за­дол­го до смер­ти Пипина Геристальского) май­ор­до­ма­ми со­от­вет­ст­вен­но Бур­гун­дии и Ней­стрии.

По­сле смер­ти Пипина Геристальского во Франк­ском государстве на­ча­лась меж­до­усоб­ная вой­на ме­ж­ду его же­ной Плек­тру­дой (умер в 717 году), от­стаи­вав­шей пра­ва сво­его вну­ка, шестилет­не­го не­закон­но­ро­ж­дён­но­го сы­на Гри­мо­аль­да - Тео­до­баль­да, и мя­теж­ной зна­тью Ней­стрии и Бур­гун­дии, за­клю­чив­шей со­юз с сак­са­ми и фри­за­ми. В 717 году к вла­сти в Ав­ст­ра­зии при­шёл не­за­кон­но­ро­ж­дён­ный сын Пипина Геристальского - Карл Мар­телл, в по­сле­дую­щие го­ды под­чи­нив­ший се­бе все франк­ские зем­ли.

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