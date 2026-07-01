ПИПИН ГЕРИСТАЛЬСКИЙ
ПИПИН ГЕРИСТАЛЬСКИЙ - политический деятель Франкского государства.
Он же Пипин II, Пипин Средний, Пипин Молодой, Пипин Толстый (латинский - Pippinus Heristalensis, французский - Pepin d’Heristal) Получил своё прозвище по названию любимого поместья (и возможного места рождения), расположенного близ города Льеж.
Сын Анзегизеля Мецского (умер в 679 году), герцога на службе у королей Австразии, и свыше Бегги (умер в 693 году), дочери Пипина Ланденского, майордома Австразии в 623-640 годах. В 680 году Пипин Геристальский стал майордомом Австразии.
В ходе борьбы с Нейстрией за верховенство во франкских землях в 680 потерпел поражение от майордома Нейстрии Эброина (умер в 680 или 681 году) в сражении при Буа-дю-Фе (недалеко от города Лан), но в 687 году одержал победу над одним из его преемников Берхером (умеро около 688 года) в битве при Тертри у города Сен-Кантен. Вслед за этим осадил Париж, где Берхер укрылся вместе с королём Нейстрии и (с 679 года) всех франков Теодорихом (Тьерри) III (673 год, 675 - 690/691 годы), вынудил их капитулировать и заставил признать себя майордомом Нейстрии и всех франкских королевств. Принял титул герцога и принцепса франков; должность майордома стала в его семье наследственной.
Придя к власти, Пипин Геристальский урезал полномочия нейстрийской и бургундской знати, а также ряда епископов, которые, пользуясь раздорами между майордомами Австразии и Нейстрии, фактически превратились в полунезависимых князей. Возобновил практику ежегодных военных смотров, предпринял некоторые шаги по совершенствованию судебной системы. В результате походов 689-697 годов подчинил южные районы Фризии, включая низовья Рейна; заключил союз с королём фризов Радбодом (умер в 719 году), основал в Утрехте новое епископство во главе со свыше Виллибрордом (умер в 739 году). В 709 году Пипин Геристальский вновь утвердил власть франков над алеманнами. Успешно отражал нападения саксов, но был вынужден смириться с фактической независимостью Аквитании и Прованса. Несмотря на набожность, был причастен к убийству свыше Ламберта Льежского (696 год), отказавшегося освятить его брак с конкубиной Альпаидой, матерью будущего майордома Карла Мартелла.
Пипин Геристальский не пытался стать королём франков или объединить франкские королевства в одно политическое целое. В 695 году он назначил своих старших сыновей (Дрогона, умер в 708 году; Гримоальда, убит в 714 году, незадолго до смерти Пипина Геристальского) майордомами соответственно Бургундии и Нейстрии.
После смерти Пипина Геристальского во Франкском государстве началась междоусобная война между его женой Плектрудой (умер в 717 году), отстаивавшей права своего внука, шестилетнего незаконнорождённого сына Гримоальда - Теодобальда, и мятежной знатью Нейстрии и Бургундии, заключившей союз с саксами и фризами. В 717 году к власти в Австразии пришёл незаконнорождённый сын Пипина Геристальского - Карл Мартелл, в последующие годы подчинивший себе все франкские земли.